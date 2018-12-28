Первые браки звезд: Сотникова вышла замуж за дворника, а Варум бросила школьную любовь ради Агутина

Задолго до славы, ковровых дорожек и головокружительных гонораров они, как и все, сохли по одноклассникам и соседям. Скитались по общежитиям и перехватывали у друзей до получки. Обычные люди без звездных замашек - такими их запомнили первые жены и мужья. С тех пор знаменитые половинки давно затмили своих первых супругов, но тем есть что вспомнить...

Тайна из трудовой книжки

Красавице Вере Сотниковой каких только романов не приписывали - с певцом Владимиром Кузьминым и кинопродюсером Ренатом Давлетьяровым, с дрессировщиком Эдгардом Запашным... Но замужем артистка была всего однажды.

Шел 1978 год. 18-летняя Вера - первокурсница театрального института, приехавшая покорять столицу из Волгограда, обладательница койки в двухместной комнате общежития.

- Как-то раз к соседке пришел ее парень, привел с собой друга Юру Никольского, - рассказала недавно актриса в ток-шоу «Секрет на миллион». - Высокий, голубые глазищи, начитанный. Я увидела его и пропала. Он сказал, что учился в театральном, но бросил и теперь работает реставратором в музее. Ухаживал красиво, в мою комнату на 11-м этаже забирался через балкон! А спустя полгода я поняла, что беременна. Свадьбу сыграли 1 апреля.

Но едва Вера легла в роддом на сохранение, муж растратил все свадебные деньги себе на одежду. Финансов не хватало, брак трещал по швам. Пирушки с друзьями, запущенный быт и никакой помощи с ребенком. Еще и обман вскрылся: молодая жена случайно заглянула в трудовую книжку супруга и обомлела, увидев запись: «Дворник». Через 12 месяцев молодые разбежались.

Миллионер Эрнст Пиндур показал красавице Вере роскошную жизнь. Но брак с кошельком в ее планы не входил...Фото: Первый канал

А через несколько лет на вечеринке в Доме кино молодая актриса встретила настоящего богача - немецкого бизнесмена Эрнста Пиндура. Ей 24, ему 40. Любовь растянулась на пять лет: немец обеспечивал всю семью Веры, купил квартиру. Но переезжать в Германию значило поставить крест на собственной карьере, а Сотникова уже вовсю снималась в кино, играла в театре. И в итоге ушла к партнеру по сцене актеру Владу Ветрову.

- Я очень влюбчивая, крышу сносит, - признается артистка. - Какие там обязательства, когда страсти кипят!

Максим Матвеев: служебный роман

Лиза Боярская и Максим Матвеев познакомились в 2009 году на съемках фильма «Не скажу», когда актер уже был окольцован. Пока на съемочной площадке у пары полыхали страсти, дома Максима ждала жена, актриса Яна Сексте. Их семейное счастье в свое время также родилось из служебного романа.

В 2000-х Максим и Яна вместе играли в МХТ имени Чехова, но разглядели друг друга только через несколько лет во время работы над спектаклем «Сорок первый. Opus Posth». Драму поставили вполне современно: нашлось в ней место и обнаженным сценам. Матвееву пришлось полностью раздеваться перед залом (интимные подробности скрывали с помощью света и тени) и играть страстную любовь с Яной. Вскоре они перестали скрывать чувства и расписались. Ей 28, уроженка Риги, ему 26, из Саратова.

Роман Максима и Яны быстро вышел за границы сцены. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Карьера у Матвеева пошла в гору. После двух работ у Валерия Тодоровского («Тиски» и «Стиляги») обаятельного парня все чаще приглашали сниматься. Яна же в основном пропадала в театре и за славой не гналась. То ли дело амбициозная Боярская... Вернувшись со съемок, Матвеев честно признался жене в измене и собрал вещи.

- Макс неожиданно женился и так же внезапно развелся, - рассказал «КП» саратовский актер Владимир Смирнов, который много лет назад привел юного Матвеева в профессию. - Но однажды, когда они с Яной приезжали к нам на гастроли с тем самым спектаклем «Сорок первый», мне все стало очевидно. Невзрачная с виду, на сцене Яна преображалась. В нее нельзя было не влюбиться. И с ней Максим тоже преобразился, вырос как актер. Лиза оказалась другой. Она простая, классная девчонка. Я познакомился с ней год назад, когда они приезжали выступать в Саратов. Поселились у бабушки Макса, в хрущевке на окраине города. После спектакля им надарили цветов, огроменную охапку. Максим говорит Лизе: «Оставь ты их, куда домой тащить?» А она строго так посмотрела на него: «Ты что! Бабушке подарим - представь, как ей будет приятно!» Вот такой душевный человек, и не важно, что «мушкетерская» дочка.

Брак Алибасова погубил сломанный унитаз

Бессменный продюсер «На-На» признается, что давно уже потерял счет своим женщинам - актриса Лидия Федосеева-Шукшина, светская львица Лена Ленина, модели... И только паспорт напоминает о шести официальных браках.

- Женился я в первый раз еще в школе на Светке, своей однокласснице, - поделился с «КП» Бари Каримович. - Жил я тогда в Казахстане, в районе железнодорожной станции Чарская - там-то нас и зарегистрировали втайне от всех.

Бессменный продюсер «На-На» Бари Алибасов признается, что давно уже потерял счет своим женщинам.Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот брак распался сам собой (после школы Света уехала учиться в Иркутск, а Бари - в Усть-Каменогорск), и вскоре музыкант встретил свою вторую жену - кореянку Екатерину Вон.

Одноклассница Света покорила юного Алибасова схожестью с Брижит Бардо.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Она работала во Дворце культуры руководителем детского хора, а я там репетировал со своей группой «Интеграл», - продолжает Алибасов. - Она была несовершеннолетняя и очень хорошенькая - как игрушка. Я подключил все свои связи, и нас расписали еще до ее 18-летия. Прожили мы год. А развелись из-за того, что жена изменила мне с коммунистической партией! Возвращаюсь я как-то с гастролей - в доме грязища. А квартира у нас была коммунальная: одну комнату занимали мы, другую - семья с местного завода. И вот представьте, захожу я в туалет, а пол прямо по щиколотку залит говном. И все это уже высохло! Я в шоке: как, почему?! А они, оказывается, выясняли отношения, пока меня не было, кому чинить унитаз. Да так и не выяснили. И я, артист, любимец публики, взялся своими руками выскребать эти «дюны». Ну и со злости дернул Катьку, порвал на ней платье. Кто бы мог подумать, что родная жена отправится в партком и накатает на меня жалобу! На том и закончилась наша совместная жизнь. Теперь вот живу с котом. Идеальные отношения!

«За такую жену Митяев мне должен ящик коньяка»

Эпатажный шоумен Никита Джигурда, шумно выясняющий отношения с Мариной Анисиной, задолго до нее жил с актрисой Мариной Есипенко. Их роман, закрутившийся в 1983 году в Щуке, растянулся на 12 лет. Правда, жили влюбленные без штампа в паспорте.

- Помню, как при поступлении эта девочка из Омска на вопрос мастера «Для чего вы пришли в театральный вуз?» ответила: «Чтобы стать гениальной актрисой!» - рассказал «КП» Джигурда. - Я сразу понял, что она будет моей. Все девчонки ходили на прослушивания напомаженные, и только она одна - без косметики, гордая сибирячка. Я взял ее на абордаж, три недели добивался. Кстати, Марина была нецелованной - единственная девственница в моей жизни.

Джигурда уверен, что как актриса и женщина Марина расцвела именно с ним. Фото: ITAR-TASS, esipenko.ru

Студентами, как вспоминает актер, они гуляли ночью по Ваганьковскому кладбищу...

- Жили мы бурно, то сходились, то расходились. А потом я сам познакомил ее с Олегом Митяевым. Он до сих пор мне должен ящик коньяка за то, что я воспитал такую женщину!

Кстати, сама Есипенко как-то в интервью призналась: «До сих пор не пойму, как я столько лет прожила с Никитой? Да, он - моя первая большая любовь. И я, как всякая правильная девочка, считала, что это навсегда. Впрочем, что ни делается, все к лучшему. Если бы я не имела такого предыдущего опыта, не понимала бы, какое счастье у меня сейчас с Олегом Митяевым».

Варум: гуд-бай, мой мальчик!

Анжелика, которую сейчас уже сложно представить без Леонида Агутина, более 10 лет жизни отдала однокласснику Максиму Никитину. И свои первые хиты - «Городок», «Ля-ля-фа», «Гуд-бай, мой мальчик» - она спела, подсвеченная светом его софита. Никитин работал у нее осветителем и завхозом.

Максим и тогда еще просто Маша (настоящее имя певицы) росли во Львове, ходили в один детский сад, учились в одном классе. Ближе к выпускному вспыхнул роман. Когда, получив аттестат, Маша в 1986 году засобиралась в Москву к отцу, композитору Юрию Варуму, будущий муж рванул за ней. Папа не только обеспечил парочке столичную прописку, но и устроил Машу бэк-вокалисткой на своей студии звукозаписи, когда она из-за украинского акцента провалила экзамены в Щукинском театральном училище. Поженилась пара только в 1994 году, когда Максим вернулся с трехгодичной службы на флоте. Песни Варум к тому времени уже пела вся страна.

Анжелика, которую сейчас уже сложно представить без Леонида Агутина, более 10 лет жизни отдала однокласснику.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

На гастроли супруги ездили вместе, но Максиму казалось, что жена изменяет.

- Трудно жить с человеком, который говорит тебе о любви и вместе с тем обещает быть верной на 98 процентов, - признавался Никитин в интервью «Экспресс газете». - Это она так сама выразилась. Сейчас, спустя много лет, могу сказать: скорее всего, у нас был плотский брак. Я любил ее тело, лицо, а не душу.

Через 10 лет совместной жизни пара распалась. По словам Никитина, всему виной Леонид Агутин:

Детей Анжелика и Максим не хотели, это могло помешать карьере. Фото: скриншот видео, ok.ru

- Когда у них начался совместный проект, появились отношения, я понял - это конец.

Расставание Никитин переживал тяжело, даже ушел в религиозную секту. Спустя годы все-таки женился, завел детей. На жизнь зарабатывает съемками в рекламе и телепроектах.