Акция "КП": капитаны со всей России исполнили мечту восьмилетнего мальчика из Оренбурга

25 Дек. 19:00 2017-12-25T19:58:55+03:00

Акция "КП": капитаны со всей России поздравили с днем рожденья восьмилетнего мальчика. Морское братство записало видеопоздравление для Андрюши Тихонова из Оренбурга, который мечтает стать капитаном, несмотря на ДЦП. 25 декабря мальчику исполнилось 8 лет.

В свой день рожденья Андрюша Тихонов, мечтающий бороздить моря, получил поздравления от экипажей крейсера "Аврора" и десятка других кораблей [фото, видео]

Последний месяц в неприметную десятиэтажку на окраине Оренбурга почтальоны и курьеры ходят каждый день, как к себе домой. Письма и открытки несут прямо в квартиру - в ящик не помещаются. На местной почте поначалу дивились: «Что происходит?!», но, разобравшись, завели специальную коробочку для извещений о посылках.

На самом деле счастливые обладатели этого богатства - Галина и Андрюша Тихоновы - мало чем отличаются от других мам и сыновей. Не богаты, не знамениты. У ребенка ДЦП и куча других недугов, из-за которых он в свои восемь лет пока не встал на ноги. Зато мальчишка - умница и мечтатель, грезит стать капитаном и бороздить моря.

Галина Тихонова в соцсетях поделилась мечтой своего сына Андрюши - и она сбылась!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда Галина в соцсетях попросила, чтобы 25 декабря - в день восьмилетия - Андрюше прислал поздравление кто-то из настоящих моряков или пусть даже актер в морской форме, она особо ни на что не рассчитывала. Но призыв женщины поддержала «Комсомолка». И откликнулись капитаны из многих приморских городов!

Санкт-Петербург: медаль от командира "Авроры" и краб от Героя России

«Аврора» - корабль №1 для всего ВМФ России. Судну 120 лет, но оно до сих пор входит в состав флота и считается боевым. Открытку для Андрея подписал командир крейсера Артем Знаменщиков.

- Желаю командирской удачи и исполнения всех твоих желаний, - написал он, поставив фирменную печать. - Дай бог тебе побольше здоровья!

Открытка от командира крейсера "Аврора" Артема Знаменщикова.Фото: Александр ГЛУЗ

Вместе с открыткой Артем Знаменщиков передал ребенку памятную медаль.

- С командирского стола, а это очень важно, - добавил военный. - Приносит удачу.

Еще одно поздравление для мальчика записал Всеволод Хмыров - контр-адмирал, Герой России, гидронавт-испытатель. Командовал атомной подводной лодкой К-241, участвовал в шестнадцати боевых службах... Он передал ребенку не только подписанную открытку, но и значок в виде краба.

Герой России передал имениннику значок-краба - на удачу!Фото: Александр ГЛУЗ

- Приносит удачу всем, кому изучение морских глубин, - рассказал Герой России, прицепив значок к открытке. - Гидрокосмос нуждается в изучении и мореплавании. Дерзай, Андрюша, и держи краба!

А вице-губернатор морской столицы Константин Серов пригласил Андрюшу с мамой на «Алые паруса». Этот фестиваль - визитка карточка Северной столицы. Он начинается концертом на Дворцовой площади, а заканчивается проходом по Неве брига. У побывавших на этом празднике сбываются все мечты и добрые желания.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга пригласил Андрюшу на фестиваль "Алые паруса".Фото: Александр ГЛУЗ

- Андрей, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, удачи и здоровья. Приезжай к нам, все расходы я беру на себя, - отметил Константин Серов.

Владивосток: привет от мэра плавучего города

Из города на берегу Японского моря пожелания Андрюше записал капитан самой большой в мире плавбазы компании «Доброфлот». Рыбацкий стаж Федора Альбрандта – больше 40 лет, 20 из них ходит в моря капитаном. Сейчас он – главный на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Федора Федоровича можно считать фактически мэром целого плавучего города. Экипаж – около 500 человек, причем большая часть из них работают на заводе. Здесь каждые сутки производится до 500 тонн «заморозки», 11 тысяч ящиков консервов, 15 тонн рыбной муки, 5 тонн жира из лосося, сельди, сайры, минтая, морской капусты и, разумеется, тихоокеанской сардины (она недавно вернулась в Охотское море после 20-летнего перерыва).

Такую гору писем со всех уголков страны каждый день приносит почтальон для Андрюши Тихонова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Плавбаза уходит в рейс на полгода. К ней причаливают суда-снабженцы, выгружают на борт продукты питания, питьевую воду, топливо, в общем, все необходимое. Улов тоже отдают прямо в море.

- Я считаю, что у капитана самое главное – его команда, она должна быть по-настоящему надежной. У тебя уже есть один член экипажа, причем самый надежный, – твоя мама, она твой старший помощник. Когда ты вырастешь и станешь капитаном, мы хотим пригласить тебя к нам на Дальний Восток, работать у нас на флоте, - обратился к Андрюше Федор Альбрандт.

Присоединился к поздравлениям и капитан контейнеровоза «FESCO NAVARIN» Евгений Левченко. Этот однопалубный теплоход построен на немецких вервях в 2004 году. Он доставляет грузы в северные порты Дальнего Востока.

- Твоя мечта - очень достойная и красивая. Я в детстве тоже мечтал стать капитаном, жил возле моря, смотрел на проходящие мимо пароходы – и вот к этому пришел. Если чего-то хочешь, это обязательно случится, - сказал Евгений Левченко.

Мурманск: самый большой корабль ВМФ России

Порт приписки тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», или «Кузи», как его по-свойски называют северяне, - Мурманск. Это самый большой корабль Военно-морского флота России, побывавший во всех уголках мирового океана.

Коллаж для будущего капитана от креативного экипажа "Адмирала Кузнецова".

- Андрей, я желаю тебе крепкого флотского здоровья и исполнения всех твоих желаний! То, что у тебя есть мечта, – это очень хорошо. Это значит, что стремление к ней будет воспитывать те необходимые качества, которые помогут тебе стать капитаном дальнего плавания, - убежден командир «Адмирала Кузнецова» Сергей Артамонов.

Здесь же на Северном флоте служит еще один корабль – единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения «Петр Великий». Его командир, Владислав Малаховский, тоже поздравил маленького оренбуржца и даже пригласил его в гости на борт:

Открытка от экипажа тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

- От всего экипажа и от себя лично поздравляю тебя с Днем рождения! Мы уверены, что ты реализуешь свою мечту, а в будущем будем ждать тебя на нашем корабле, чтобы ты воочию увидел, что такое настоящее боевое судно. У тебя все получится!

Крым: усатый капитан и "убийца авианосцев"

- Андрей, с днем рожденья! - в унисон звучит поздравление имениннику от экипажа «Москвы» и юнармейцев села Фронтовое и Севастополя, оказавшихся в момент съемок на экскурсии на корабле.

«Москва» - это гвардейский ракетный крейсер, флагман Черноморского флота, гордость Севастополя. Оснащен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Вулкан» и зенитной системой С-300 - за это его еще называют "Убийцей авианосцев". На боевой службе с 1983 года. Где только не бывал экипаж: ходили по Средиземному морю, Индийскому, Атлантическому, Тихому океану. Посещали Филиппины, Малайзию, Шри-Ланку, Оман, Индию, Сингапур...

- Жизнь бывает сурова, но ты, Андрей, будь сильным, - говорит командир ГРК «Москва» капитан 1 ранга Олег Князев. - И открой для себя надежный путь - не выживать, а жить. Иди всегда только вперед. Пусть в трудные минуты рядом будут твои близкие и друзья. Желаю, чтобы у тебя все сбывалось.

Кроме того, с полуострова привет Андюше Тихонову отправил еще один "капитан" - Кот Моста. Этот рыжий усатик главный талисман большой стройки - возводимого через Керченский пролив моста, который соединит полуостров с материковой частью России.

Рыжий талисман большой стройки передает привет будущему капитану! Фото: Инфоцентр "Крымский мост".

Кот Мостик считает, что непременно надо мечтать - и тогда все сбудется. На контрольно-пропускной пункт он, голодный и ободранный котенок без роду, без племени, забрел совершенно случайно - в поисках теплого угла и миски с молоком, и вмиг растопил сердца суровых охранников. У него появилось имя, собственное койко-место, трехразовое питание. И Мостик изо всех сил помогает рабочим, контролирует стройку века. У него все сбылось. И сейчас он со всей торжественностью передает приветы, поздравляет с большим праздником и заявляет, что и у тебя, Андрей, все получится!

Калининград: поздравление космического масштаба

Сергей Коннов, капитан научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» - единственного в России корабля в составе космического флота. Сейчас он работает как музей, а раньше основными задачами судна являлись прием и анализ телеметрических данных и обеспечение радиосвязи между космическими аппаратами и Центром управления полетами. Сегодня

Сергей Коннов служит капитаном на «Пацаеве» уже семь лет. До этого ходил в море на рыболовных судах, которые добывали танца. Он – настоящий моряк. Видел и китов, и акул, переживал страшные шторма. Он пожелал Андрюше счастья и исполнения желаний, записал видеообращение и подписал открытку, на которой изображено его судно.

- Мы ходили к берегам Канады, Америки. Я был в Атлантическом, Тихом и Индийском океане, в Баренцевом, Балтийском морях. Побывал и в странах Африки, и в Сингапуре, и в Перу, на Мадагаскаре, - рассказывает капитан. - Но ничего нет милее, чем возвращение домой!

Пусть Андрюша пока не встал на ноги, но в свой день рожденья наконец почувствовал себя настоящим капитаном!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Краснодар: пираты не страшны!

На берегу Черного моря поздрвление для Андрюши записал Юрий Тульчинский - капитан танкера «Московский университет», семь лет назад захваченного сомалийскими пиратами в Индийском океане. Именно он умелыми и грамотными действиями спас команду и судно, не позволив вооруженным корсарам взять над ним контроль.

Когда пиратские лодки приблизились к танкеру, Тульчинский приказал части экипажа укрыться в машинном отделении, а когда понял, что захват судна неизбежен, с остальной частью команды тоже спустился с мостика и задраился. Пираты не смогли взломать мощную металлическую дверь и, таким образом, взять под контроль корабль.

Находясь в машинном отделении, капитан продолжал контролировать ход судна, положил его в дрейф и лишил движения, дожидаясь помощи российских военных. В это время на помощь атакованному танкеру уже шел большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», который, благодаря правильным действиям капитана Тульчинского, освободил наше судно.

За смелые и решительные действия Юрий Тульчинский был удостоен одной из высших наград Российской Федерации - Орденом Мужества.

Фотографии портов Андрюше шлют со всего света. На этой - прекрасные виды Мурманска.Фото: Личный архив героя публикации

Хабаровск: совершенный корвет

Корвет «Совершенный» - это первый из серии четырех корветов проекта 20380, построенный в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе. Недавно он прошел государственные испытания на флоте. Участвовал в совместных российско-китайских стрельбах.

Главное предназначение корвета - действия в ближней морской зоне и ведение борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также артиллерийская поддержка морского десанта во время высадки. Одним словом «Совершенный» - современное и грозное боевое оружие. Командует им капитан третьего ранга Дмитрий Блинов. На флоте он уже 15 лет на флоте, военным моряком решил стать в 7 классе, прочитав книгу об адмирале Макарове.

- Андрей! Когда я был маленький, я тоже мечтал стать командиром корабля, мечтал ходить по морям и океанам, наблюдать закаты и восходы солнца, слушать крики чаек. Чтобы моя мечта исполнилось мне пришлось очень много работать. Скоро новый год, а в этот праздник сбываются все мечты, желаю чтобы все твои мечты сбылись! - поздравил мальчонку капитан Дмитрий Блинов.

Ростов: моряк в десятом поколении

Александр Рубцов из Ростова-на-Дону — капитан дальнего плавания в отставке, затем трудился в судоходствах, а ныне — старший технический инспектор Российского профсоюза моряков. Он — потомственный моряк, все его предки по отцовской линии до десятого колена были военно-морскими офицерами. Большая часть жизни капитана Рубцова прошла в южных широтах: он побывал едва ли не во всех крупных международных портах.

Александр Рубцов из Ростова-на-Дону — капитан дальнего плавания в отставке.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Рубцов уверен, что приходя на флот, люди должны понимать: там нет, по сути, ни выходных, ни праздников. И когда после четверти века, проведенного на море, ему пришлось уже выйти в отставку и выйти на сушу — это, пожалуй, был самый сложный день в его судьбе.

- Моряк - это очень интересная и сложная профессия, - написал Александр Рубцов в своем письме Андрюше. - Бывало, что вокруг - огромные волны, бросающие корабль из стороны в сторону, и кажется, что стихия сильнее... но в этот момент собираешь всю волю в кулак, помня, что за тобой — экипаж, люди, которых ждут дома родные и близкие, что ты везешь важный груз на другой континент... Прилагаешь все усилия — и выходишь победителем. Я знаю, что тебе сейчас нелегко. Но никогда не сдавайся, и ты, я уверен, выйдешь победителем!

Красноярск: плавание длиною в полвека

Капитан из Красноярска Николай Скобло прослужил в речфлоте больше полувека. Начинал с матроса, дослужился до капитана, наконец, стал капитаном-наставником, - учит и помогает молодым речникам. В жизни ему тоже приходилось нелегко: когда был маленьким, во время войны, погибли родители, мальчишкой он на всем белом свете остался один. Но не сдался. Точно так же мечтал о флоте, и даже во снах видел, как управляет кораблем.

- Я столько набил синяков и шишек, но через это шел к своей цели! Все мои мечты сбылись, и твои обязательно сбудутся. Иначе просто быть не может!

Андрюшу поздравил Николай Павлович Скобло, капитан Енисейского речного пароходства.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Тихонова, мама Андрюши:

- Все как в кино! Даже не верится, что тысячи людей просто взяли и подумали об одном особенном мальчишке. Я думала, вручу на день рождения Андрюше одну-две открытки… А тут у нас целый флот набрался! Теперь у Андрейки есть фуражка и 102-летний компас от главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого, и еще много-много подарков и сувениров, всего не перечислишь. Андрюша поначалу очень удивлялся: «Мама, почему меня все поздравляют? Я что, какой-то особенный или знаменитый?» Но я ему объяснила, что так и должно быть. Человек падает - ему помогают встать, человек болеет - ему собирают деньги на операцию. А тебе, сынок, помогают поверить в свои силы, в мечту. Хочу сказать всем большое спасибо! Мой ребенок не просто счастлив, он стал сильнее и здоровее, у Андрея заметный прогресс. И я верю, что однажды мои волосы будут развеваться от ветра на его корабле!