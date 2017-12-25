Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа

25 Дек. 18:40 2017-12-26T01:06:19+03:00

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22-го ноября из жизни ушел замечательный певец, Дмитрий Хворостовский. С момента его ухода из жизни его вдова, Флоренс, хранила молчание. Но нарушила 25-го декабря ради праздника. В этот день католики по всему миру празднуют Рождество. Вдова артиста поздравила своих подписчиков по-простому, написав по-английски «Счастливого Рождества». На фото, которая Флоренс разместила в Инстаграме - она с двумя детишками, Максимом и Ниной. Судя по всему, новогодние праздники для этой семьи - не пустой звук: на троице красуются красные колпаки, а сзади виднеется наряженная елочка и гирлянды. Многие поддержали женщину, понимая, через что она проходит, поздравив ее с праздниками. Читатели также заметили, что на шее у вдовы артиста висит обручальное кольцо: - «Флоренс, это кольцо Димы у вас на шее» Так трогательно! Самых лучших пожеланий вашей семье!».

Напомним, что два с половиной года Хворостовский боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее. Буквально через пару недель после своего 55-летия он ушел из жизни. После репатриации из Лондона близкие исполнили его последнюю волю - одну капсулу с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище, а вторую отправили в его родной Красноярск. Она должна быть заложена в основу памятника певцу.

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