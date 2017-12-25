Почему минтай дороже курицы?

25 Дек. 19:40 2017-12-25T19:53:17+03:00

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук уверен. что рыба должна стоить в два раза ниже, чем сейчас.

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Рыбная отрасль одна из наиболее важных в обеспечении продовольственной безопасности страны. Рыба не только вкусна, но и полезна. Однако не получается у населения употреблять больше рыбы, на прилавках ее не так уж и много. А та, что лежит в магазинах либо не по карману простому обывателю, либо, что называется, «второй свежести». На профильном совещании в Экспоцентре эксперты обсудили стратегию решений ключевых проблем рыбной отрасли, которые позволят ее поднять на новый уровень

ОТ МОРЯ ДО ПРИЛАВКА

- В 2017 году нам удалось сделать достаточно много. Рыбная отрасль выведена на траекторию активных преобразований. Подготовлена и в ближайшее время будет утверждена новая отраслевая стратегия до 2030 года, призванная расставить приоритеты и цели для механизмов управления ключевыми рисками отрасли. Мы должны изменить структуру производства и сделать продукцию высоких технологий, которая будет доступна потребителю, - сообщил представителям рыболовецких компаний, логистических предприятий и розничных сетей заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

На данный момент Россия занимает четвертое место в мире по вылову рыбы. В 2017 году отечественные рыболовецкие компании отгрузили почти 5 млн тонн, из них порядка 3 млн тонн (70 %) приходится на Дальний Восток. В общей структуре поставок на российский рынок дальневосточная продукция занимает 40%.

- Вы знаете, что в ближайшее время планируется построить порядка 100 судов и более 30 перерабатывающих заводов, способных произвести качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это будет продукция мировых стандартов, востребованная как на внутреннем рынке, так и на мировом, - напомнил Петр Савчук.

Минпромторг и Росрыболовство обсудили с представителями торговых сетей цену и качество отечественной рыбы.

Представитель Росрыболовства уточнил, что одна из целей отраслевой стратегии — увеличение среднедушевого потребления рыбы на 5-7 кг (дополнительно еще 900 тонн), для чего требуется работа «синхронно по всей товаропроизводящей цепочке: от моря до прилавка».

Модератором встречи выступил заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Сергей Лобанов.

- Должны существовать все возможные форматы торговли: малые, большие, средние, крупные. Количество торговых объектов и субъектов, которые участвуют в торговой деятельности, должно как минимум удвоиться. Причем, по его мнению, такая политика позволит обеспечить шаговую доступность товара для потребителя, а также, в связи с повысившейся конкуренцией, широкий ассортимент и доступные цены, - пояснил стратегию министерства в торговле рыбой и морепродуктами чиновник.

Однако не все так просто...

УЧЕТ «ДО ЕДИНОГО ХВОСТА»

Рыбная отрасль сейчас напоминает мощное, но потрепанное жизнью судно, днище которого облеплено большим количеством наростов. Корабль плывет уверенно. И, временами, достаточно бойко. Но большое количество проблем (наростов) не позволяет показать проектную мощность.

Да, с выловом рыбы и морепродуктов у России проблем хватает. Но это полбеды. Ведь прошедшую через сито отечественных надзорных органов рыбку необходимо сохранить, доставить в магазин и продать. На каждом из этапов существует немало проблем. В результате курица, которую необходимо вырастить, в магазине стоит в разы дешевле рыбы, которая растет в море-океане сама по себе.

- Нам нужно подумать о среднем звене — логистике. В последний раз инфраструктурой мы занимались в 50-х годах: после Великой Отечественной войны строили хладокомбинаты, где основа инфраструктуры — аммиачное хранение. Причем, не в глуши - в Москве! - возмутился председатель правления сети оптово-распределительных центров «РосАгроМаркет» Алексей Ванчугов.

В настоящее время Минсельхоз России продвигает программу по созданию новых оптово-распределительных центров, которые разместят в крупных городах по всей стране, а сборные грузы помогут торговым сетям снизить логистические расходы. Учет товара будет проводиться «до единого хвоста».

Следующая проблема - фальсификации. Отдельные производители и поставщики выдают речную рыбу за морскую, подменяют дорогие виды более дешевыми: например, вместо трески нередко продается минтай.

- Проблема фальсификации существует не только в России. Исследование 280 образцов американских производителей показали, что 38% представленных образцов имеют фальсификации в маркировке, - сослалась на зарубежный опыт доктор технических наук, советник директор по рациональному использованию биоресурсов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Любовь Абрамова.

В 2017 году отечественные рыболовецкие компании отгрузили почти 5 млн тонн, из них порядка 3 млн тонн (70 %) приходится на Дальний Восток.

ПОИСК ОТДЕЛА НА ЗАПАХ

Немало проблем и в магазинах. Петр Савчук обратил внимание присутствующих на встрече представителей бизнеса на необходимость открытого разговора о «хитростях» и «тонкостях» в качестве товара, которые приводят к снижению спроса у потребителя.

- Мы приглашаем розничные сети к совместной работе в рамках проекта «Русская рыба». Цель – создание нового имиджа отечественной рыбы, формирование устойчивого потребительского спроса на российскую рыбу, оптимизация цен, прозрачность ценообразования, – сказал Петр Савчук.

Сигнал властей бизнес не оценил. В ответ представители торговых сетей живописали о высоких требованиях к качеству продаваемой продукции. Так, ретейлеры относят рыбу к категории продукции с высоким риском. В контроль за качеством входят посещение производства, контроль соблюдения требований упаковки и маркировки, соблюдение температурного режима при доставке товара и выборочного контроля качества отдельных партий продукции.

...Так и напрашивается «а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!».

Позитивный отчет представителей торговых сетей вызвал удивление у экспертов. Например, Петр Савчук рассказал, что жена советует ему посещать гипермаркеты с закрытыми глазами - рыбный отдел легко найдешь по запаху.

- Температурный режим ни в одной витрине не соответствует нормативам. Индивидуальные предприниматели сами по себе устанавливают сроки (годности продукции — «КП»). Из-за того, что нет стандартов в рыбе, этот бардак и происходит. Еще раз говорю – не надо обманывать потребителя, – не скрывал эмоций представитель Росрыболовства, который больше 20 лет проработал в рыболовецких компаниях на разных должностях.

Спорным стал вопрос о продаже размороженной (дефростированной) рыбы под видом охлажденной. Так, эксперты назвали это обманом покупателей, в то время как ретейлеры заявили о невозможности отказа производителю в продаже «охлажденки», произведенной из дефростированного сырья, так как это разрешено техническим регламентом.

Вопросы остались по поводу формирования цены на рыбу. Представители торговых сетей не согласились с заявлением Петра Савчука о завышении стоимости товара.

- Справедливая цена на рыбу должна быть в два раза ниже, - уверен эксперт.