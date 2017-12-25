Новый Volvo XC60: тест-драйв KP.RU

25 Дек. 21:55 2017-12-25T22:01:11+03:00

Цены на новый Volvo XC60 начинаются с отметки 2 925 000 рублей. В России продаются только версии с полным приводом и автоматом. Фото: производителя

Сменившись поколением, шведский кроссовер стал лучше по всем статьям. Кроме разве что цены...

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Кроссовер Volvo XC60 еще настолько новый, что на улицах вы его вряд ли встретите – автомобиль появился в продаже совсем недавно. Однако я уже успел покататься на шведской машине и остался чрезвычайно доволен. Но – обо всем по порядку.

Интерьер шведского кроссовера особенно хорошо смотрится в светлых тонахФото: производителя

Шестидесятка построена на той же самой платформе, что и старший по рангу кроссовер XC90, так что между этими машинами действительно много общего – в частности, четырехцилиндровые моторы объемом два литра, как бензиновые, так и дизельные. У меня был как раз дизель мощностью 235 сил. Отличный мотор: шустрый, экономичный, разве что малость шумноватый. Правда, хорошо проработанная шумоизоляция практически полностью нивелирует этот недостаток, так что с акустическим комфортом у шведа все в порядке. Да и плавность хода хороша – даже на здоровенных колесах диаметром с дисками 20 дюймов. Кстати говоря, в этом поколении XC60 можно доукомплектовать опционной пневмоподвеской, которая позволяет менять дорожных просвет в приличном диапазоне. Например, во внедорожном режиме клиренс увеличивается до 249 миллиметров – по меркам кроссоверов такого класса это очень много.

Цвет и отделку салона можно сконфигурировать на свой вкус: шведы предлагают на выбор несколько видов кожи и декор из различных материаловФото: производителя

Предметом особой гордости шведов стал салон. Оно и неудивительно - новый Вольво действительно очень хорош внутри. Светлая кожа, деревянный декор и полированный алюминий создают удивительный уют. Словами прелесть салона вряд ли получится передать – это надо видеть. Скажу лишь, что немецкие конкуренты вроде BMW X3 и Audi Q5 на фоне Volvo XC60 выглядят скучновато.

Продвинутая мультимедийка Sensus работает довольно шустро. Интерфейс позволил устранить множество кнопок: так, например, настройки климат-контроля осуществляются только через менюФото: производителя

Но более всего в шведской машине впечатляет звук аудиосистемы Bowers & Wilkins с усилителем мощностью 1400 Вт, который качает 15 динамиков. Звук чистый, объемный, неподражаемый. Заслушаться можно!

Вот только цена отрезвляет: базовая версия стоит почти три миллиона, а с 235-сильным дизелем D5, который был у меня на тест-драйве, да еще и в хорошей комплектации с полным набором опций ценник легко переваливает за четыре миллиона рублей. Так что премиум, даже шведский, доступным не бывает.