2017-12-26T18:08:07+03:00
Звезды

Владимир Шаинский обожал подводную охоту, играл в кино и нашел любовь младше его на 40 лет

26 декабря не стало автора четырехсот песен, музыки к десяткам популярных фильмов и мультиков. Однако некоторые грани творческой личности Владимира Яковлевича остаются малоизвестными.
Кристина КАЗАРИНА
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Владимир ШаинскийВладимир Шаинский
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Шаинский смог выучиться на композитора только в Баку

Он с ранних лет мечтал стать композитором и поступил в Московскую консерваторию... по классу скрипки. Дело в том, что в те годы существовал негласный запрет: евреев на композиторский факультет не брать. Но Владимир своей мечты не оставил, хотя и понимал, через какие трудности предстоит пройти. Он окончил консерваторию, но, чтобы зарабатывать на жизнь, вынужден был играть в ресторане на скрипке, преподавал в музыкальной школе, работал в оркестре Леонида Утесова, занимался аранжировкой чужих мелодий. А потом уехал в Баку и поступил на композиторский факультет консерватории именно там. Закончив обучение он вернулся в Москву и прямиком отправился на фирму грамзаписи «Мелодия» и познакомился там с руководителем Юрием Этиным. Так они и подружились.

Шаинский мечтал писать академическую музыку

Ему всегда нравилась классика — Моцарта, Бетховена, Чайковского, Бизе, Шостаковича. Он и сам мечтал писать такую же академическую, серьезную музыку. Еще во время обучения в Московской консерватории он написал свой первый струнный квартет и симфонию, но был тогда еще никому не известен как композитор — и это произведение никто не услышал. А вот прославила Шаинского песня «Лада», которую он написал уже после визита на фирму грамзаписи, ставшая эстрадным хитом. А затем Шаинский и вовсе ушел в мультипликацию, написав по просьбе режиссера Александра Тимофеевского песню к «Чебурашке»... и в результате став главным композитором для Большого детского хора имени Попова.

Владимир Шаинский на Юбилейной программе

Владимир Шаинский на Юбилейной программе

Шаинский написал оперу для детей

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детей: его песни звучат в любимых мультфильмах о Чебурашке, крошке Еноте, Ежике и Медвежонке («Трям! Здравствуйте!»). Однако одними мультфильмами творчество для детей не ограничивается: Шаинский, большой поклонник классической музыки, брал и более сложные жанры. Так, им написаны детские опера-сказка «Трое против Марабука», оперетта «Аз, Буки, Веди», мюзикл «Путешествие с Нильсом» по сказке Сельмы Лагерлеф. Таким образом можно приобщать своих слушателей к высоким, классическим музыкальным жанрам уже с детства. Кроме того, дети и сами не замечают, что в песнях для них использованы мотивы из серьезной, «взрослой» музыки: джазовые куплеты, «баховские» кадансы. Все это звучит так гармонично, а во время создания детских шлягеров звучало еще и ново, что юная аудитория мгновенно подхватывала и заучивала композиции, распевая их дома, в детских садах и школах.

Шаинский писал музыку к стихам на идише

Владимир Яковлевич писал музыку к ряду стихотворений на идише. Среди авторов текстов — советские поэты Иосиф Керлер, Моцше Тейфа, Арон Вергилис. Как утверждает сам композитор, этой стороны своего творчества он никогда не скрывал, но в средствах массовой информации упоминаний об этих песнях было крайне мало. Но те редкие случаи, когда по радио звучали песни на идише в исполнении любимой певицы Шаинского Нехамы Лифшицайте, Владимир Яковлевич очень радуется и гордится. Вообще композитор неоднократно признавался, что еврейские музыкальные мотивы ему близки: его мелодии навеяны клезмером — традиционной небогослужебной музыкой восточноевропейских евреев. А вот в аранжировках часто слышно влияние венской классического классицизма.

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детей Фото: ТАСС

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детейФото: ТАСС

Шаинский играл в кино

Правда, актерская фильмография его не слишком обширна — всего три фильма. Тем не менее, видеть любимого композитора в современном фильме в роли, как правило, генерала-ветерана, весьма любопытно. Именно генералов сыграл Владимир Яковлевич в фильмах «Кышкин дом» и ДМБ. Снялся он и в криминальной комедии «Восемь с половиной долларов». Но гораздо чаще Шаинский работает с кино в плане музыкальном: он написал мелодии к таким популярным советским фильмам как «Анискин и Фантомас», «Завтрак на траве», «Школьный вальс» и многим другим.

Шаинский увлекается множеством видов спорта

В свободной время он занимается подводной охотой, собирая подводные трофеи. Плавает он практически при любой погоде — это его любимый вид спорта, который когда-то помог избавиться от комплекса слабенького ребенка маленького роста. Правда, однажды это увлечение едва не стоило ему жизни: нырнув в полынью на очередной зимней подводной охоте, Шаинский заблудился и выбрался, только пробив лед головой... Еще Владимир Яковлевич ходит на лыжах, бегает на коньках, ездит на велосипеде, бегает, занимается гимнастическими упражнениями на турнике, кольцах и коврике.

Шаинский написал гимн КВН

Владимир Яковлевич, остающийся в душе юным и озорным, с удовольствием отозвался на просьбу сочинить для возрожденного КВН новую музыку. Новые слова написал бывший КВНщик Борис Салибов. Теперь гимн «Мы начинаем КВН» открывает каждый выпуск юмористической передачи. Было это в 1986 году — в том же году композитор входил в состав жюри КВН.

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детей Фото: ТАСС

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детейФото: ТАСС

Шаинский исполнял собственные песни на иврите

Идею предложил Зеев Гейзель, с легкостью переводивший песни с русского на иврит. Шаинский услышал их исполнение, оценил, и тогда Нейзель предложил ему сотрудничество: выпустить диск с лучшими произведениями Шаинского, исполненными на иврите. При чем исполнять часть из них предлагалось композитору. Владимир Яковлевич поначалу отказывался, ссылаясь на то, что у него нет голоса, но Гейзель настоял. И вышел диск с 16 детскими песнями Шаинского на иврите, среди них был и всеми любимый «Чебурашка», «Чунга-Чанга», «Мамонтенок» и другие шлягеры.

26 декабря не стало автора четырехсот песен, музыки к десяткам популярных фильмов и мультиков Фото: ТАСС

26 декабря не стало автора четырехсот песен, музыки к десяткам популярных фильмов и мультиковФото: ТАСС

Разница в возрасте для любви не помеха

Вторая супруга Владимира Яковлевича Светлана моложе его на 41 лет. На момент знакомства с будущим мужем ей было всего 17 лет, но Шаинский, уже побывавший раз в браке и успевший развестись, сразу влюбился в юную девушку. Та ответила взаимностью. Семьи были против этого брака, недоброжелатели говорили Свете: « У него сложный характер, наплачешься», за ее спиной шептались: «По расчету выходит»... Но не смотря на все это влюбленные поженились и до сих пор счастливы в браке, от которого у пары появились сын и дочь. От первого брака у Шаинского есть сын и уже появилась внучка.

Владимир Шаинский с супругой Светланой

Владимир Шаинский с супругой Светланой

Шаинский имеет два гражданства

Владимир Яковлевич и его семья имеют два граждансвта — Российской Федерации и Израиля. При этом они живут еще и в США. В Сан-Диего композитора привела работа: однажды американский продюсер услышал песни, звучащие в комнате его детей. Они слушали их вместе со своей русской мамой, и отцу среди множества композиций понравился именно Шаинский. Тогда продюсер позвонил в Москву и предложил Владимиру Яковлевичу написать музыку к мюзиклу. В результате он написал музыку к нескольким постановкам на Бродвее.

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