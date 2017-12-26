Владимир Шаинский обожал подводную охоту, играл в кино и нашел любовь младше его на 40 лет

26 Дек. 18:08 2017-12-26T18:08:07+03:00

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Шаинский смог выучиться на композитора только в Баку

Он с ранних лет мечтал стать композитором и поступил в Московскую консерваторию... по классу скрипки. Дело в том, что в те годы существовал негласный запрет: евреев на композиторский факультет не брать. Но Владимир своей мечты не оставил, хотя и понимал, через какие трудности предстоит пройти. Он окончил консерваторию, но, чтобы зарабатывать на жизнь, вынужден был играть в ресторане на скрипке, преподавал в музыкальной школе, работал в оркестре Леонида Утесова, занимался аранжировкой чужих мелодий. А потом уехал в Баку и поступил на композиторский факультет консерватории именно там. Закончив обучение он вернулся в Москву и прямиком отправился на фирму грамзаписи «Мелодия» и познакомился там с руководителем Юрием Этиным. Так они и подружились.

Шаинский мечтал писать академическую музыку

Ему всегда нравилась классика — Моцарта, Бетховена, Чайковского, Бизе, Шостаковича. Он и сам мечтал писать такую же академическую, серьезную музыку. Еще во время обучения в Московской консерватории он написал свой первый струнный квартет и симфонию, но был тогда еще никому не известен как композитор — и это произведение никто не услышал. А вот прославила Шаинского песня «Лада», которую он написал уже после визита на фирму грамзаписи, ставшая эстрадным хитом. А затем Шаинский и вовсе ушел в мультипликацию, написав по просьбе режиссера Александра Тимофеевского песню к «Чебурашке»... и в результате став главным композитором для Большого детского хора имени Попова.

Владимир Шаинский на Юбилейной программе

Шаинский написал оперу для детей

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детей: его песни звучат в любимых мультфильмах о Чебурашке, крошке Еноте, Ежике и Медвежонке («Трям! Здравствуйте!»). Однако одними мультфильмами творчество для детей не ограничивается: Шаинский, большой поклонник классической музыки, брал и более сложные жанры. Так, им написаны детские опера-сказка «Трое против Марабука», оперетта «Аз, Буки, Веди», мюзикл «Путешествие с Нильсом» по сказке Сельмы Лагерлеф. Таким образом можно приобщать своих слушателей к высоким, классическим музыкальным жанрам уже с детства. Кроме того, дети и сами не замечают, что в песнях для них использованы мотивы из серьезной, «взрослой» музыки: джазовые куплеты, «баховские» кадансы. Все это звучит так гармонично, а во время создания детских шлягеров звучало еще и ново, что юная аудитория мгновенно подхватывала и заучивала композиции, распевая их дома, в детских садах и школах.

Шаинский писал музыку к стихам на идише

Владимир Яковлевич писал музыку к ряду стихотворений на идише. Среди авторов текстов — советские поэты Иосиф Керлер, Моцше Тейфа, Арон Вергилис. Как утверждает сам композитор, этой стороны своего творчества он никогда не скрывал, но в средствах массовой информации упоминаний об этих песнях было крайне мало. Но те редкие случаи, когда по радио звучали песни на идише в исполнении любимой певицы Шаинского Нехамы Лифшицайте, Владимир Яковлевич очень радуется и гордится. Вообще композитор неоднократно признавался, что еврейские музыкальные мотивы ему близки: его мелодии навеяны клезмером — традиционной небогослужебной музыкой восточноевропейских евреев. А вот в аранжировках часто слышно влияние венской классического классицизма.

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детейФото: ТАСС

Шаинский играл в кино

Правда, актерская фильмография его не слишком обширна — всего три фильма. Тем не менее, видеть любимого композитора в современном фильме в роли, как правило, генерала-ветерана, весьма любопытно. Именно генералов сыграл Владимир Яковлевич в фильмах «Кышкин дом» и ДМБ. Снялся он и в криминальной комедии «Восемь с половиной долларов». Но гораздо чаще Шаинский работает с кино в плане музыкальном: он написал мелодии к таким популярным советским фильмам как «Анискин и Фантомас», «Завтрак на траве», «Школьный вальс» и многим другим.

Шаинский увлекается множеством видов спорта

В свободной время он занимается подводной охотой, собирая подводные трофеи. Плавает он практически при любой погоде — это его любимый вид спорта, который когда-то помог избавиться от комплекса слабенького ребенка маленького роста. Правда, однажды это увлечение едва не стоило ему жизни: нырнув в полынью на очередной зимней подводной охоте, Шаинский заблудился и выбрался, только пробив лед головой... Еще Владимир Яковлевич ходит на лыжах, бегает на коньках, ездит на велосипеде, бегает, занимается гимнастическими упражнениями на турнике, кольцах и коврике.

Шаинский написал гимн КВН

Владимир Яковлевич, остающийся в душе юным и озорным, с удовольствием отозвался на просьбу сочинить для возрожденного КВН новую музыку. Новые слова написал бывший КВНщик Борис Салибов. Теперь гимн «Мы начинаем КВН» открывает каждый выпуск юмористической передачи. Было это в 1986 году — в том же году композитор входил в состав жюри КВН.

Владимир Яковлевич наиболее известен как автор произведений для детейФото: ТАСС

Шаинский исполнял собственные песни на иврите

Идею предложил Зеев Гейзель, с легкостью переводивший песни с русского на иврит. Шаинский услышал их исполнение, оценил, и тогда Нейзель предложил ему сотрудничество: выпустить диск с лучшими произведениями Шаинского, исполненными на иврите. При чем исполнять часть из них предлагалось композитору. Владимир Яковлевич поначалу отказывался, ссылаясь на то, что у него нет голоса, но Гейзель настоял. И вышел диск с 16 детскими песнями Шаинского на иврите, среди них был и всеми любимый «Чебурашка», «Чунга-Чанга», «Мамонтенок» и другие шлягеры.

26 декабря не стало автора четырехсот песен, музыки к десяткам популярных фильмов и мультиковФото: ТАСС

Разница в возрасте для любви не помеха

Вторая супруга Владимира Яковлевича Светлана моложе его на 41 лет. На момент знакомства с будущим мужем ей было всего 17 лет, но Шаинский, уже побывавший раз в браке и успевший развестись, сразу влюбился в юную девушку. Та ответила взаимностью. Семьи были против этого брака, недоброжелатели говорили Свете: « У него сложный характер, наплачешься», за ее спиной шептались: «По расчету выходит»... Но не смотря на все это влюбленные поженились и до сих пор счастливы в браке, от которого у пары появились сын и дочь. От первого брака у Шаинского есть сын и уже появилась внучка.

Владимир Шаинский с супругой Светланой

Шаинский имеет два гражданства

Владимир Яковлевич и его семья имеют два граждансвта — Российской Федерации и Израиля. При этом они живут еще и в США. В Сан-Диего композитора привела работа: однажды американский продюсер услышал песни, звучащие в комнате его детей. Они слушали их вместе со своей русской мамой, и отцу среди множества композиций понравился именно Шаинский. Тогда продюсер позвонил в Москву и предложил Владимиру Яковлевичу написать музыку к мюзиклу. В результате он написал музыку к нескольким постановкам на Бродвее.