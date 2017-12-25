2017-12-25T16:40:15+03:00
Наука

Медики: Раковые клетки способны превращаться в древние организмы

Чтобы выжить, клетки злокачественных опухолей приобретают свойства более древних форм жизни — самостоятельных одноклеточных организмов
Светлана ЯСТРЕБОВАkpnauka
Поделиться:
Комментарии: comments2
Исследователи изучили культуры раковых клеток, собранных у 600 пациентов с различными диагнозамиИсследователи изучили культуры раковых клеток, собранных у 600 пациентов с различными диагнозами
Изменить размер текста:

Сотрудники Университета Сунь Ятсена (Китай) и Стэнфордского университета (США) обнаружили необычные тенденции в эволюции раковых клеток. Выяснилось, что вне организма, в культуре, они со временем теряют признаки специализации. У них исчезают половые хромосомы, а по функциям они приближаются к одноклеточным простейшим, способным полностью обеспечить себя всем необходимым без помощи соседей. Научная статья опубликована в журнале eLife.

Исследователи изучили культуры раковых клеток, собранных у 600 пациентов с различными диагнозами. Они смотрели на то, как меняется количество и строение хромосом в таких клетках и их потомках, выращенных на питательной среде. Оказалось, что многие из них избавляются от Y-хромосомы или неактивной X-хромосомы. В клетках женщин по две Х-хромосомы, а у мужчин одна активная X и одна Y. В женских клетках вторая X-хромосома дезактивируется, чтобы организмы разных полов производили одинаковое количество белков, кодируемое X-хромосомой.

В ряде случаев раковые клетки, полученные от женщин, избавишись от неактивной X-хромосомы, приобретали дополнительный набор — еще 23 хромосомы, среди которых была вторая активная X. Это меняло соотношение числа активных половых хромосом к общему количеству “комплектов” хромосом. Если у обычных женских неполовых клеток оно составляет 1:2. то у эволюционировавших раковых — 2:3.

Авторы статьи считают, что такое изменение числа и соотношения хромосом — возврат к предковому, одноклеточному состоянию. Раз он происходит, то он каким-то образом способствует выживанию одиночных клеток. Это логично: известно, что клетки в составе злокачественных опухолей со временем все больше и больше действуют в своих интересах, игнорируя потребности организма, в котором находятся. Ученые предполагают, что обнаруженные ими изменения в раковых клетках могут пролить свет на эволюцию соотношения половых хромосом в многоклеточном организме. Они считают, что ради “совместной жизни” клетки животных пожертвовали оптимальным соотношением половых и неполовых хромосом (2:3), изменив его на 1:2.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде