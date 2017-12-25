Медики: Раковые клетки способны превращаться в древние организмы

25 Дек. 16:00 2017-12-25T16:40:15+03:00

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Сотрудники Университета Сунь Ятсена (Китай) и Стэнфордского университета (США) обнаружили необычные тенденции в эволюции раковых клеток. Выяснилось, что вне организма, в культуре, они со временем теряют признаки специализации. У них исчезают половые хромосомы, а по функциям они приближаются к одноклеточным простейшим, способным полностью обеспечить себя всем необходимым без помощи соседей. Научная статья опубликована в журнале eLife.

Исследователи изучили культуры раковых клеток, собранных у 600 пациентов с различными диагнозами. Они смотрели на то, как меняется количество и строение хромосом в таких клетках и их потомках, выращенных на питательной среде. Оказалось, что многие из них избавляются от Y-хромосомы или неактивной X-хромосомы. В клетках женщин по две Х-хромосомы, а у мужчин одна активная X и одна Y. В женских клетках вторая X-хромосома дезактивируется, чтобы организмы разных полов производили одинаковое количество белков, кодируемое X-хромосомой.

В ряде случаев раковые клетки, полученные от женщин, избавишись от неактивной X-хромосомы, приобретали дополнительный набор — еще 23 хромосомы, среди которых была вторая активная X. Это меняло соотношение числа активных половых хромосом к общему количеству “комплектов” хромосом. Если у обычных женских неполовых клеток оно составляет 1:2. то у эволюционировавших раковых — 2:3.

Авторы статьи считают, что такое изменение числа и соотношения хромосом — возврат к предковому, одноклеточному состоянию. Раз он происходит, то он каким-то образом способствует выживанию одиночных клеток. Это логично: известно, что клетки в составе злокачественных опухолей со временем все больше и больше действуют в своих интересах, игнорируя потребности организма, в котором находятся. Ученые предполагают, что обнаруженные ими изменения в раковых клетках могут пролить свет на эволюцию соотношения половых хромосом в многоклеточном организме. Они считают, что ради “совместной жизни” клетки животных пожертвовали оптимальным соотношением половых и неполовых хромосом (2:3), изменив его на 1:2.