В сборной России по хоккею появилась армянская тройка

25 Дек. 16:20 2017-12-25T19:10:09+03:00

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В понедельник тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвали состав команды, которая будет играть на первенство планеты. Любопытно, что впервые в истории в хоккейную сборную попало сразу три нападающих с армянским фамилиями. Посмотрим, сделает ли Бардин связку из трех армянских звездочек?

Кто же они?

АРТЕМ МАНУКЯН

Родился в Омске 9 июня 1998 года

Позиция: крайний нападающий

Рост - 170, вес - 63, хват -правый

Клуб (КХЛ/МХЛ): Авангард/Омские ястребы

Восходящая звезда российского хоккея тесно связан со своей исторической родиной и гордится своими армянскими корнями. Артем Манукян дебютировал в составе молодежной сборной и помог команде выиграть "Турнир пяти наций" в Словакии, забив шайбу и сделав результативный пас.

Его старший брат родился в Армении, но сам Артем - уже в Омске, куда отец семейства Манукянов переехал после службы в Афганистане. Родители Артема, решив укрепить здоровье детей, отправили их на лед, где ему очень понравилось, рассказывал Артем в Sputnik Армения.

Андрей АЛТЫБАРМАКЯН

Родился в Санкт-Петербуре, 4 августа 1998 года

Позиция: крайний нападающий

Рост - 180 см, вес - 83 кг, хват - левый

Клуб (КХЛ/ВХЛ): СКА/СКА-Нева

Из интервью sports.ru:

(Вопрос журналиста) - Андрей, чем, кстати, объясните тот факт, что в хоккее появляется все больше людей с кавказскими корнями: в тех же «Львах» помимо вас играет Алексей Полодян, есть Отар Сахокия, был Шахин Джафаров, Артем Манукян из «Омских Ястребов» - лучший бомбардир МХЛ, в «Адмирале» Самвел Мнацян - самый штрафуемый защитник…

- В секциях борьбы, наверное, места закончились, вот мы и пошли в хоккей...

АЛЕКСЕЙ ПОЛОДЯН

Родился в Санкт-Петербурге 30 июля 1998 года

Позиция: крайний нападающий

Рост - 181 см, вес -75 кг, хват - левый

Клуб (ВХЛ/МХЛ): СКА-Нева/СКА-1946

- Во "Львах" собрали достаточно сильную команду, куда приехали лидеры из других регионов, – приводит слова Алексея Полодяна Альберта «Спорт-экспресс». – Леша рос в конкурентной среде и начал тянуться к ребятам и проявлять себя. Их начали наигрывать вместе с Андреем Алтыбармакяном, и результат пришел. Вскоре они вместе выходили в молодежной команде "Львов". Сейчас в сборной вернули эту связку, и пока все получается. Парни чувствуют и прекрасно понимают друг друга, никто не жадничает. Их учили играть в один хоккей, но, безусловно, характер и кавказские корни придают уверенности.

СПРАВКА "КП"

Состав сборной России на молодежный чемпионат мира

(26 декабря – 5 января, Баффало, США).

Вратари: 1. Алексей Мельничук («СКА-Нева»), 20. Михаил Бердин («Су Фаллз»), 30. Владислав Сухачев («Челмет»);

Защитники: 2. Никита Макеев (ЦСКА), 4. Александр Шепелев («Челмет»), 5. Артем Минулин («Суифт Каррент»), 6. Егор Зайцев («Динамо» М), 15 .Анатолий Елизаров («Толпар»), 22. Николай Кныжов («СКА-Нева»), 25. Дмитрий Саморуков («Гельф Сторм»), 26. Владислав Семин («СКА-Нева»);

Нападающие: 7. Дмитрий Соколов («Садбэри»), 10. Артем Манукян («Авангард»), 11. Виталий Абрамов («Викториавилл»), 12. Георгий Иванов («Локомотив»), 13. Михаил Мальцев («СКА-Нева»), 14. Андрей Свечников («Бэрри Колтс»), 16. Андрей Алтыбармакян («СКА-Нева»), 17. Герман Рубцов («Акади-Батерст»), 19. Марсель Шолохов («Челмет»), 24. Клим Костин («Сан-Антонио»), 27. Алексей Полодян («СКА-Нева»), 28. Артур Каюмов («Локомотив»).

Завтра утром команда проведет первую тренировку на льду Key Bank Arena, где во вторник откроет турнир матчем с Чехией.

СТАВКИ

Перед началом турнира букмекеры считают главным претендентом на золотые медали хозяев. Коэффициент на победу сборной США - 2,60. Поставить на успех родоначальников хоккея, кандцев можно с коэффициентом 3,55. Далее идут шведы (6,00), россияне только четвертые (6,50), пятые финны (10,00).

Сборная России стартует на турнире 26 декабря матчем с командой Чехии. 28 наши ребята играют со Швейцарией, 29 - с белорусами, а 1 января - со шведами.