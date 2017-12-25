На геометрии “готовим” пиццу, на алгебре - рассчитываем полет дельфина

25 Дек. 19:20 2017-12-25T19:24:28+03:00

Образ Наталии – деловая, сильная и стильная. Сложно представить ее у школьной доски или за проверкой тетрадей Фото: Евгения ГУСЕВА

Чему и как учит педагог из Москвы Наталия Киселева, которая вошла в топ-50 конкурса "Учитель мира"

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Каковы шансы на победу, если из 20 тысяч кандидатов первый отборочный этап пройдут лишь 50 человек, знает учитель математики из столичной школы №1409 Наталия Киселева. Этот отбор она прошла, и теперь в феврале 2018 года примет участие в следующем туре конкурса «Учитель мира», 10 финалистов которого отправятся в Дубай.

Геометрия — по шахматам

Застать Наталию в Москве оказалось непросто. Днем — командировка, ночью - перелет, с утра - на уроки, а после — совещание в «Рыбаков фонде» (это основное место работы Наталии). А еще нередко - стажировки и преподавание по всему миру, от Финляндии до США. Образ Наталии – деловая, сильная и стильная. Сложно представить ее у школьной доски или за проверкой тетрадей. Но уже 24 года она учит детей.

- Школа — это больше мое хобби, - признается Наталия. - Сейчас мы реализуем несколько образовательных проектов в «Рыбаков фонде», и работа в школе позволяет мне быть в курсе перемен: видеть, что действительно требуется ученикам и учителям, как изменяются школы.

Сейчас Наталия Киселева преподает в восьмых классах по экспериментальной программе международного бакалавриата.

Все уроки основаны на проектных методах.

- Например, на уроке геометрии мы пробовали связать несколько задач из учебника одной сюжетной линией, и у ребят получились целые истории про строительство всевозможных машин времени, про создание ювелирных украшений или дизайнерских аквариумов, - рассказывает учитель. - То есть, мы не просто рассматриваем окружности, вписанные в четырехугольник – мы делаем это, разрабатывая, например, дизайн коробки для часов или пиццы. Изучая график квадратичной функции, мы прослеживаем траекторию полета мяча при подбрасывании вверх или прыжков дельфинов.

Систему координат дети изучили с помощью шахматной доски и фигур. А когда разобрались с линейными функциями, сделали и свои собственные макеты шахмат — с полем в виде ступеней или двух перпендикулярных досок. Каждый такой макет ученики обкатали на турнире с родителями, и составили обновленные правила игры. А в итоге - выпустили целую маркетинговую стратегию по реализации таких новых шахмат.

Сейчас Наталия Киселева преподает в восьмых классах по экспериментальной программе международного бакалавриатаФото: Евгения ГУСЕВА

Без родителей никак

Наталия не делает акцента на особые авторские методики преподавания или секреты педагогического мастерства. Половина успеха учителя, по ее словам, — это доверие к своим ученикам.

- Нужно больше полагаться на детей, на их творчество, ​- считает Наталия. – Роль учителя изменяется, учитель – это партнер и направляющий вектор. Не будет успешным урок, где учитель доминирует и навязывает свое мнение. Урок – совместный творческий процесс учителя и учеников.

Вторая половина успеха — это взаимодействие с родителями. Причем, в интересах не только одного ученика, но и всего класса, всей школы.

- Родители заинтересованы в получении качественного образования, школа заинтересована в этом же. Парадоксально, но диалог при, казалось бы, одинаковых целях установить непросто, - говорит Киселева. – Только активным диалогом, совместными проектами семьи и школы сможем добиться позитивных результатов в образовании.

Сельский университет

Часть подобных инициатив (совместные проекты школы и родительской общественности) уже получила поддержку «Рыбаков фонда». Сейчас это – конкурсные программы всероссийского масштаба. Одна из них – «Территория образовательных проектов Школа».

- Мы совсем недавно награждали одного их победителей этого конкурса - маленькую сельскую школу в Удмуртии, - приводит пример педагог. - В этой школе всего 59 учеников, но она больше напоминает сельский университет — в школу приходят заниматься и родители, и другие жители, а дети становятся у них тьюторами. Сами же взрослые настолько заинтересовались всем этим, что решили сдать ЕГЭ, чтобы понять, насколько сейчас сложно быть школьником. Это пример, как такие проекты меняют отношения в обществе.

Наталия не делает акцента на особые авторские методики преподавания или секреты педагогического мастерстваФото: Евгения ГУСЕВА

Другая программа «Рыбаков фонда», которую ведет Наталия Киселева, посвящена равенству образовательных возможностей:

- Многие дети не могут адаптироваться в классе, в школе, в коллективе сверстников; их не всегда понимают взрослые — это и одаренные ученики, которым сложно найти себя, и спортсмены, которые большую часть времени проводят на сборах, и дети других национальностей, мигранты. Когда я проходила стажировку в Америке, в моей группе треть учеников говорила на английском, треть - на испанском и треть - на французском. Они выбирали математику, потому что с ней проще, там же формулы и числа. Но в США для таких учеников есть система сопровождения, которая помогает им успешно социализироваться, включиться в учебный процесс. А у нас пока это только зарождается. Мы в Фонде говорим об ускорении процессов, способствующих созданию инклюзивной образовательной среды, грамотной организации образовательного процесса с разными категориями обучающихся, а не «об инклюзии ради инклюзии».

Что такое "Учитель мира"?

Конкурс Global Teacher Prize — это своеобразный аналог Нобелевской премии для учителей. Его учредил в 2014 году арабский миллиардер Санни Варки. Главная премия составляет 1 миллион долларов и вручается за наиболее выдающийся вклад в профессию учителя.

Участники присылают заявки с описанием себя и своей работы на конкурс. Финалистов и победителя определяет жюри, в состав которого входят признанные учителя и директора школ, образовательные эксперты, исследователи и журналисты со всего мира.

Кандидатов на премию оценивают по нескольким критериям:

- Признание достижений учителя в школе и за ее пределами учениками, коллегами, директорами школ или представителями широкой общественности;

- Применение инновационных и эффективных методов обучения;

- Достижение наглядных результатов при обучении учеников в классе;

- Воспитание детей в духе «гражданства мира» и подготовка их к среде, где они будут встречать представителей различных религий, культур и национальностей;

- Успехи за пределами школы, формирующие уникальные и выдающиеся примеры достижения вершин в профессии учителя и в других профессиях;

- Побуждение других к освоению профессии учителя. Внесение вклада в общественное обсуждение профессии учителя путем публикации статей, блогов, участия в работе СМИ, социальных кампаниях СМИ, мероприятиях или конференциях.

В 2015 году премию получила учитель литературы Нэнси Этвелл из США, которая проводит специальные воркшопы по чтению и письму для детей. В 2016 году победителем стала социальный педагог Ханан аль-Харуб из Палестины — она специализируется на работе с детьми, пострадавшими от насилия. Ну а в 2017 году премия досталась канадке Мэгги МакДоннел, которая борется с подростковым суицидом.

Финал Global Teacher Prize-2018 года пройдет в феврале в Дубае. Сама Наталия Киселева и ее коллеги настроены оптимистично — в конце концов, самый сложный этап отбора уже позади.