Навальному, Полонскому и Лурье отказали в регистрации

25 Дек. 17:20 2017-12-25T17:36:20+03:00

Не зарегистрирован Алексей Навальный из-за того, что в данный момент не истек 5-летний условный срок по делу «Кировлеса» по статье «присвоение и растрата» Фото: Александр ГЛУЗ

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Центризибирком отказал в регистрации заявок, поданных «самовыдвиженцами», оппозиционным блогером Алексеем Навальным, специалистом по журналистским расследованиям Олегом Лурье и экс-миллиардером Сергеем Полонским.

В пакете документов, которые потенциальные кандидаты в президенты РФ сдают в ЦИК, кроме справок о доходах своих и своих родственников за 6 лет и об имуществе, в которое входят недвижимость и авто-мото-транспортные средства, необходимо было представить и справки о судимостях.

Олег Лурье, работавший в «Совершенно секретно», «Новой газете», «Версии», «Экспресс-газете» в 2008-м был арестован по обвинению в вымогательстве и мошенничестве по отношению к сенатору Владимиру Слуцкому, свою вину отрицал, но отсидел полтора года в Бутырке, потом полтора года в колонии строгого режим в Заполярье. В 2010-м против Лурье было возбуждено уголовное дело в связи с клеветой в отношении следователя СК, который вел дело журналиста. В 2011-м Олег был оправдан коллегией присяжных заседателей. Но ЦИК решил не регистрировать заявку Лурье из-за того, что гражданин, осужденный за тяжкое преступление, (а вымогательство к таковым относится), не может участвовать в выборах в течении 10 лет.

Олег ЛурьеФото: Иван МАКЕЕВ

Не зарегистрирован и Алексей Навальный, у которого в данный момент не истек 5-летний условный срок по делу «Кировлеса» по статье «присвоение и растрата», и 3,5-летний срок по делу «Ив Роше Восток», а непогашенная судимость — один из поводов в отказе регистрации.

Сергей ПолонскийФото: Мила СТРИЖ

Отказ Сергею Полонскому, который не так давно также был в суде, произошел по иной причине - в поданных им документах отсутствует информация о зарубежной недвижимости экс-миллиардера, а в инициативной группе по выдвижению не насчиталось 500 человек. При том если до 7 января 2018-го такие документы он предоставит, то может быть зарегистрирован...