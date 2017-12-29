Новогодние опасности: как уберечь ребенка

29 Дек. 18:05 2017-12-29T17:44:54+03:00

Дети обожают леденцы, шоколадных зайцев, конфеты в ярких обертках. Но как бы все эти сладости вам не «насолили» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Испортить праздник детям и их родителям могут вредные сладости, лопнувшие стеклянные шарики, съеденный дождик... Специалисты советуют, с чем быть острожными и что делать, если неприятность все-таки случилась.

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ХЛОПУШКИ И БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

Опасны в основном тем, что искры от них могут попасть в глаза. А травма глаза – это серьезно.

Что делать. Лучше эти «веселушки» детям в руки не давать. Но, если все-таки хлопушка выстрелила ребенку в глаз, или туда попала искра от бенгальского огня, немедленно везите чадо к врачу. Травма может оказаться очень серьезной, даже если в первый момент вы не заметили никакого следа от «выстрела».

МИШУРА

Единственная неприятность от мишуры – если ребенок дождик съест.

- Ничего страшного от этого не произойдет, - заверила педиатр Татьяна Семенычева, главный врач Детской клиники «Медси». - Скорее всего, дождик (или другая мягкая мелочь) выйдет естественным путем. Не сразу – только на вторые, третьи сутки. Следите за стулом. Если дождик не «вышел», через 3-4 дня можно сделать ребенку рентген и УЗИ желудка.

СТЕКЛЯННЫЕ ШАРИКИ

Яркие, блестящие, но такие хрупкие украшения на елке привлекают малыша. Так и хочется взять елочную игрушку и сжать покрепче. Шарик может лопнуть, расколоться и уколоть ручку.

Что делать. Сразу достаньте пинцетом осколки из кожи и, если нужно, обработайте порезы перекисью водорода. Убедитесь, что стекло не попало в глаза. В этом случае нужно сразу ехать к врачу. Но пока дети маленькие, лучше наряжать елку пластиковыми игрушками, бумажными снежинками. Это намного безопаснее.

Яркие, блестящие, но такие хрупкие украшения на елке привлекают малышаФото: Влад КОМЯКОВ

СЛАДКИЕ ВРЕДНОСТИ

Ну, какой новогодний стол без сладостей? Дети обожают леденцы, шоколадных зайцев, конфеты в ярких обертках. Но как бы все эти сладости вам не «насолили».

- Химические красители, ароматизаторы, содержащиеся во многих конфетах, вызывают интоксикацию. А родители часто путают сильные аллергические проявления с вирусом, инфекцией, - говорит врач-педиатр, кандидат медицинских наук Элеонора Сахнина. - Хотя нельзя сказать, что ребенок не болеет. Интоксикация - это серьезно, и малыш чувствует себя плохо. Часто бывает рвота, расстройство желудка, сыпь, может подняться температура и даже начаться насморк и кашель из-за аллергической реакции. Как правило, язык становится ярко-красным. Лечить нужно обязательно! Самое главное - вызвать врача, чтобы он определил, что с вашим ребенком. Если это «сладкая» интоксикация, то врач посоветует вывести из организма с помощью адсорбентов все вредное. И, конечно, без антигистаминных (противоаллегических) препаратов не обойтись.

АЛКОГОЛЬ

Если ребенок случайно хлебнул из папиного бокала, поите его большим количеством воды или другой жидкости, которую он привык пить (компот, сок, морс, чай), чтобы максимально снизить концентрацию алкоголя в крови. Дайте ему поесть. Еда тоже снижает степень «опьянения».

ГИРЛЯНДЫ

Как всякие предметы, работающие от электричества, гирлянду может закоротить, и ребенка, находящегося в непосредственной близости, ударить током. Следите, чтобы этого не произошло. Покупайте гирлянду в проверенном месте.

Еще одна проблема – могут разбиться лампочки, и ребенок порежется. Но самая распространенная ситуация, что малыш потянет за гирлянду и уронит на себя елку. Крепите гирлянду повыше, чтобы малыш не смог дотянуться.

Если в глаз попала искра от бенгальского огня, немедленно везите чадо к врачуФото: Михаил ФРОЛОВ

ГОРЯЩЕЕ И ГОРЯЧЕЕ

Дети часто сваливают посуду с горячей едой или напитками со стола, обжигаются свечами, бенгальскими огнями. Не впадайте в панику - приложите холод к ожогу, успокойте ребенка.

ВАЖНО!

Когда срочно нужен врач

В этих ситуациях немедленно поезжайте в травмпункт или вызывайте скорую:

- что-то попало в глаз;

- получили травму;

- кровотечение не останавливается;

- поднялась высокая температура;

- потеря сознания;

- судороги.