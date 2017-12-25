Новые тарифы на отопление: Цены на тепло будут устанавливаться по-новому

25 Дек. 19:17 2017-12-25T19:56:51+03:00

Когда изменятся цены на отопление и станет ли от этого лучше потребителям

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О порядке определения предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения». Этим документом утверждены единые для всех регионов правила, по которым будет рассчитываться «потолок» стоимости тепла, поступающего в наши дома.

Еще летом был принят так называемый закон «об альтернативной котельной». В соответствии с ним, система регулирования тарифов на тепло у нас меняется. Для них устанавливается некий потолок — сколько бы стоило отопление дома, если бы в нем была собственная автономная котельная. Центральное отопление не может стоить дороже, чем, по расчетам экспертов, обошлось бы тепло от этой условной «альтернативной котельной». Нынешнее постановление утверждает единую методологию этих самых расчетов — чтобы на местах не самовольничали.

Что это значит для нас с вами? Сейчас тариф утверждается на местном уровне для каждой организации, которая поставляет тепло. Будет же устанавливаться верхний предел этих цен.

В итоге...

- В некоторых регионах отопление может подешеветь, а в некоторых подорожать, - прогнозирует глава попечительского совета ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Сергей Креков.

Кому повезет, а кому нет, пока неизвестно — расчеты еще только предстоит сделать, да к тому же переход на новую схему будет поэтапным.

Эксперты же пока гадают, как новшества будут соотноситься с уже существующей системой регулирования тарифов на «коммуналку».

- Уже решено, что тарифы на коммунальные услуги в 2018 году повысятся примерно на 5,5% с 1 июля, - рассказал «КП» глава попечительского совета ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, АКОН Сергей Креков. - Повышение цен одобрено постановлением правительства. Получается, что у нас есть уже два постановления, касающихся стоимости отопления. Теперь, видимо, нужен третий документ, который утвердит конкретные цены.