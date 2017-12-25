«Если Трамп скажет «отдай Крым»? Не отдам!»

25 Дек. 20:00 2017-12-26T01:38:28+03:00

Кандидат в президенты рассказал, как будет воевать с олигархами и с Америкой

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Самый неожиданный кандидат в президенты — директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, начал в понедельник полит-чес по центральным телеканалам. Пришел в эфир России-24, а следом — и на Первый канал. Корреспонденты «КП» поучаствовали в разговоре с Грудининым на Первом и послушали эфир на «24-ке» и записал самые яркие цитаты.

«У МЕНЯ УСЫ! И Я ПОХОЖ НА СТАЛИНА!»

На вопрос «Что вы ответите, когда Трамп и Меркель скажут вам «Отдайте Крым?»

- Не отдам!

- Почему у меня в совхозе можно сделать так, чтоб не воровали, а в стране целиком нельзя? Там что другие люди живут?

- Первое, что я сделаю, это заставлю олигархов вернуть деньги из офшоров! Почему расстрелами? В Саудовской Аравии свои методы были хорошие — арестовали принцев-коррупционеров и не отпускали пока по миллиарду не вернут.

- Чем я лучше вас как кандидат в президенты? У меня усы! И я похож на Сталина!

- 7 мая инаугурация, а 8 мая я соберу на большое совещание умных людей и мы будем решать, что делать дальше. Программа у нас есть.

ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ! А КИТАЙЦЫ - МОЛОДЦЫ

- РЖД, «Газпром», «Роснефть» и так далее надо вернуть государству. Деньги-то в России есть! Только они в каких-то непонятных образованиях. Государственное народное достояние должно быть в казне у государства.

- Сравним наше движение вперед и Китая. 25 лет назад у нас было 20% мирового ВВП, а у Китая - 3%. А сейчас наоборот, у Китая 20%, а у нас - 3%. Почему? Потому что китайские коммунисты сделали ставку на развитие предпринимательства. И отдали мелкий и средний бизнес на откуп гражданам.

- С доходом До 20 или до 25 тысяч рублей человек не должен подоходный налог платить. Надо ввести прогрессивный подоходный налог. Многие передовые страны живут с ним.

- Материальное благосостояние российского народа будет срочно повышено. Это надо не только самим людям, которые не могут прожить от зарплаты до запрплаты или от пенсии до пенсии. Если мы хотим развивать собственную промышленность, должны быть люди, которыек купят ее продукцию.