2017-12-26T01:38:28+03:00
Политика

«Если Трамп скажет «отдай Крым»? Не отдам!»

Кандидат в президенты рассказал, как будет воевать с олигархами и с Америкой
Дмитрий СМИРНОВАлександр ГРИШИН
Поделиться:
Комментарии: comments64
Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, начал в понедельник полит-чес по центральным телеканаламПавел Грудинин, выдвинутый КПРФ, начал в понедельник полит-чес по центральным телеканаламФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Самый неожиданный кандидат в президенты — директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, начал в понедельник полит-чес по центральным телеканалам. Пришел в эфир России-24, а следом — и на Первый канал. Корреспонденты «КП» поучаствовали в разговоре с Грудининым на Первом и послушали эфир на «24-ке» и записал самые яркие цитаты.

«У МЕНЯ УСЫ! И Я ПОХОЖ НА СТАЛИНА!»

На вопрос «Что вы ответите, когда Трамп и Меркель скажут вам «Отдайте Крым?»

- Не отдам!

- Почему у меня в совхозе можно сделать так, чтоб не воровали, а в стране целиком нельзя? Там что другие люди живут?

- Первое, что я сделаю, это заставлю олигархов вернуть деньги из офшоров! Почему расстрелами? В Саудовской Аравии свои методы были хорошие — арестовали принцев-коррупционеров и не отпускали пока по миллиарду не вернут.

- Чем я лучше вас как кандидат в президенты? У меня усы! И я похож на Сталина!

- 7 мая инаугурация, а 8 мая я соберу на большое совещание умных людей и мы будем решать, что делать дальше. Программа у нас есть.

ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ! А КИТАЙЦЫ - МОЛОДЦЫ

- РЖД, «Газпром», «Роснефть» и так далее надо вернуть государству. Деньги-то в России есть! Только они в каких-то непонятных образованиях. Государственное народное достояние должно быть в казне у государства.

- Сравним наше движение вперед и Китая. 25 лет назад у нас было 20% мирового ВВП, а у Китая - 3%. А сейчас наоборот, у Китая 20%, а у нас - 3%. Почему? Потому что китайские коммунисты сделали ставку на развитие предпринимательства. И отдали мелкий и средний бизнес на откуп гражданам.

- С доходом До 20 или до 25 тысяч рублей человек не должен подоходный налог платить. Надо ввести прогрессивный подоходный налог. Многие передовые страны живут с ним.

- Материальное благосостояние российского народа будет срочно повышено. Это надо не только самим людям, которые не могут прожить от зарплаты до запрплаты или от пенсии до пенсии. Если мы хотим развивать собственную промышленность, должны быть люди, которыек купят ее продукцию.

Еще больше материалов по теме: «Павел Грудинин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВАлександр ГРИШИН

 
Читайте также
Предвыборная программа Ксении Собчак - вернуть все, как было при Ельцине
Ксения Собчак огласила свои предвыборные тезисы, которые она озаглавила «123 трудных шага». «Комсомолка» почитала этот «план Собчак» вместе с политологом Сергеем Марковым, изучив предвыборную программу
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин: Страна-то у нас богатая, почему народ такой бедный?
Директор подмосковного совхоза имени Ленина рассказал нашему обозревателю Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда», в чем корень экономических бед на Руси и почему он идет на выборы
Новости 24
«Реновация» стала главным словом уходящего года в России
Путин предложил продлить амнистию капитала и отменить 13%-й налог для бизнеса, переводимого в Россию
ФИФА: Решение Мутко оставить пост главы РФС не повлияет на ЧМ – 2018 в России
Умерла актриса Хезер Мензес, сыгравшая Луизу в «Звуках музыки»
«Группа ГАЗ» об аварии на «Славянском базаре»: Похоже, водитель автобуса и не пытался тормозить
В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров
Аналитики назвали реальную стоимость биткоина
ДТП у метро «Славянский бульвар»: мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших
ФАС начала расследование резкого роста цен на такси перед Новым годом
Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
Реакция матери на возвращения сына-солдата довела интернет-пользователей до слез
Путин заявил о необходимости совершенствовать закон о СМИ-иноагентах
Кадыров создал отдельный аккаунт в Telegram для обратной связи
Экс-главу Росавиации Юрчика назначили замминистра транспорт
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера
В Астане сгорела новогодняя ёлка
Силуанов: инфляция в России в 2017 году составит 2,5-2,6%
Самая дорогая ёлка в мире установлена в Белграде