Сказка про три корзинки на старость

25 Дек. 19:44 2017-12-25T20:33:22+03:00

Итак, вам чуть за 40 лет. Задуматься о бессмертии души вроде рано, а вот о пенсии - в самый раз Фото: Евгения ГУСЕВА

Наш экономический обозреватель Алексей Боярский советует не волноваться и не гадать, упадет ли рубль после президентских выборов в марте 2018 года.

Изменить размер текста: A A

Косящие под успешных финансистов жулики и чиновники от банковской системы произносят мантру про три корзины: доллары, евро, рубли. Не верьте. Сами эти эксперты обычно хранят деньги за границей, а их собственная рублевая корзина не превышает карманных денег на мороженое. Их прогнозы курсов валют не достовернее гороскопа.

Сегодня они развлекают страшилкой: «До президентских выборов в марте 2018 года курс рубля зубами удержат, а потом он как покатится, покатится…». Потом они же заговорят об укреплении. И вы, как не раз уже бывало за последние годы, накатите стакан, да переведете депозит из одной валюты в другую. А потом чертыхнетесь, что опять потеряли на новом курсе. Забейте: если цель накопить на старость, то эти игры в валютного трейдера вам противопоказаны.

Итак, вам чуть за 40 лет, и пока вас называют Санёк, Колян или Танюшка. Задуматься о бессмертии души вроде рано, а вот о пенсии - в самый раз. Вернее о том, что её возможно и не будет. Надо б уже начинать откладывать по копеечке, по копеечке, инвестировать-инвестировать, чтоб потом на закате лет этаким жизнерадостным дедушкой или спортивной бабушкой с блаженной улыбкой путешествовать по жарким странам третьего мира. Но вы не в Америке: заносить деньги в надежный и доходный пенсионный фонд вам не светит. Тот, кто думает иначе, потом, как правило, пишет заявление в ОБЭП на зиц-председателя какого-нибудь “британского хеджфонда” c Сейшельских островов. С недвижимостью тоже непросто – может и подешеветь. Да и заботиться о ветшающей собственности напрягает. Управление портфелем акций, облигаций и прочих биткоинов - занятие муторное и нервное. Доверять же столь интимное дело “профессиональному управляющему” – опять же верный путь терпилы к следователям ОБЭП.

Я лично верю в депозит в банке, у которого лицензию отберут лишь в случае американской оккупации. То есть, в Сбербанке или ВТБ. Впрочем, учитывая игры Грефа по превращению родной сберкассы в нечто инновационно-облачное, старомодный ВТБ выглядит даже надежнее. Копить на кефир и путешествия через 20 лет – только в долларах. Из любого положения, при любом текущем курсе определенную часть зарплаты менять на доллары и класть на депозит. Не нужно думать о сиюминутных колебаниях – время всё исправит. Предыдущие 20 лет это доказали.

Вот, допустим, начали бы вы откладывать на старость еще в 1997 году. Тупо положили 1 тыс. руб. на депозит в Сбербанк. За это время ставка по рублевым вкладам колебалась от 7 до 25% годовых. Считаем по средней в 15%: сегодня получили б на руки 16 тыс. руб.

Второй вариант: поменяли эту 1 тыс. руб. по тогдашнему курсу 6 руб./$. И полученные $166 положили опять же на депозит - средняя ставка по долларовым вкладам 5% (это сейчас она 1,5%, а была ведь и 8 %). В 2017 году сняли $442. Обменяли по курсу 60 руб./$ - получили 26 тыс. руб.

Выходит около 18% годовых. Сколько там была среднегодовая инфляция за 20 лет – неважно. Потеряли бы меньше тех, кто все эти годы судорожно перемешивал средства между тремя корзинами. Копите на старость в долларах и не заморачивайтесь.

Это же касается и альтернативы депозиту – счету в государственном Паевом инвестиционном фонде. Только валютный.