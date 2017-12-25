Новосибирские ученые выявили причину цирроза печени

25 Дек. 19:55 2017-12-25T20:07:37+03:00

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Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) установили, что конкретно приводит к развитию цирроза печени при злоупотреблении алкоголем. Оказалось, что спирт метанол, содержащийся в заметных количествах в низкокачественном алкоголе, связывается с ДНК клеток печени и разрушает ее. Это одна из основных причин цирроза. Об этом сообщается в пресс-релизе НГУ.

Переработку чужеродных веществ, в том числе ядов, лекарств и горячительных напитков, производит печень. В алкоголе, особенно недостаточно хорошо очищенном, кроме этанола находится еще более вредный спирт метанол. Принятый в больших количествах, он вызывает сначала слепоту, а затем смерть. В некачественном спиртном его не так много, чтобы сразу убить человека, однако он тоже влияет на здоровье.

Чтобы проверить, не вызывает ли присутствие метанола в печени цирроз, ученые ввели по 20 микролитров этого вещества самцам лабораторных мышей. Чтобы его перемещение и накопление в телах животных можно было отследить, молекулы метанола пометили радиоактивными атомами углерода, чуть более тяжелыми, чем “обычные”, нерадиоактивные. Их присутствие устанавливали с помощью высокоточного масс-спектрометра (МС), принадлежащего Институту ядерной физики им. Будкера СО РАН.

У мышей, получивших метанол, через 1 час, 3 часа, 10 часов и 24 часа после его введения отбирали образцы определенных органов — легких, печени, почек и головного мозга. Затем их особым образом подготавливали к масс-спектрометрии, переводя углерод из этих проб в графитоподобное состояние. По словам авторов, разработанный ими метод подготовки образцов для МС значительно экономит время, если требуется проанализировать сразу множество материалов.

Масс-спектрометрия показала, что радиоактивно меченный метанол через час после его введения в организм есть и в легких, и в мозге, и в остальных исследованных органах. Однако затем он начинает выводиться практически из всех них. Дольше всего его содержание не падает в печени. Это связано с тем, что именно этот орган занимается нейтрализацией такого спирта и ему подобных молекул. Однако по результатам МС было ясно, что печень мышей не справляется с метанолом. Это означало, что данный спирт связывается с какими-то структурами клеток печени и надолго изменяет их.

Дополнительные эксперименты, в которых мышам вводили меченный метанол в течение пяти недель, показали, что это соединение связывается с ДНК клеток печени. По всей видимости, именно поэтому в результате частого приема алкоголя развивается цирроз.

“Если портится генетический материал, то клетка уже не может воспроизводиться и давать здоровую ткань. Необратимые изменения печени возникают при очень низких концентрациях метанола, и можно предположить, что причиной алкогольного цирроза печени является хроническое воздействие и накопление метанола и продуктов его метаболизма в печени при его малом содержании в напитке. Поэтому очень важно контролировать качество потребляемых спиртных напитков и не увлекаться алкоголем из неизвестных источников, отдавая предпочтение спирту с высокой степенью чистоты,” — комментирует один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ и Института катализа СО РАН, Екатерина Пархомчук.