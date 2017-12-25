Зарплата Деда Мороза: сколько получает волшебник и его помощница Снегурочка

25 Дек. 20:00 2017-12-25T20:27:13+03:00

Цену на традиционного Деда Мороза можно сбросить, если ищешь актеров не через специализированные сайты, а самостоятельно - в соцсетях или вообще по знакомым Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сколько для вас будут стоить услуги праздничного дуэта в Новый год разбиралась корреспондент "Комсомолки"

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Хорошо работать Дедом Морозом и Снегурочкой - сутки через 364. Это, конечно, анекдот, но сказочный двухнедельный чес по квартирам, детсадам и корпоративам действительно приносит неплохой доход.

- На 31 декабря все время после 16.00 у Деда Мороза уже занято, - предупредил женский голос на другом конце трубки. Наверное, это была Снегурочка. Во всяком случае о том, из чего состоит новогоднее представление, она рассказывала обстоятельно, со знанием дела. - Хотите - устроим вам шоу мыльных пузырей или покажем фокусы. Можно с собачками, ведь наступает год Собаки. Возраст детей значения не имеет - всем будет интересно, не только малышам, но и взрослым.

Эту пару я нашла на Авито. Цена в объявлении - почти даром. Тысяча рублей за полчаса концерта. С собачками и мыльными пузырями. Однако при живом общении сумма тут же возросла.

- До 20 декабря мы берем две тысячи, после, вплоть до 30 декабря, - 4000. На 31-е, - 5000 рублей, если утром, вечером - 7000, в новогоднюю ночь - от 9000. Но мест все равно уже нет, ждите, если только кто-то откажется, - констатировала моя собеседница. И занесла меня в лонг-лист ожидания, пообещав перезвонить «если что».

КОГДА МОРОЗ СНИМАЕТ БОРОДУ

Деда Мороза, по легенде, я ищу в трех вариантах: в простую московскую семью с тремя разновозрастными спиногрызами, в закрытый коттеджный поселок к капризным малышам-мажорам и на новогодний корпоратив к подвыпившим взрослым. Последнее желательно со стриптизом. Тут, я предполагала, солировать будут Снегурочки. Но, видно, отстала от жизни.

- За дополнительную плату Дед Мороз тоже может раздеться, - огорошили меня в одном из агентств. - Последнее, что он снимает с себя, - это борода. Исполнителя можно выбрать по каталогу - цена на 31 декабря 15 000 рублей за три танца. Снегурочка со стриптизом - от 20 000.

А еще в прейскуранте есть аттракцион за 50 тысяч. Девушка-зажигалка. Без скидок - она и так нарасхват! Шест для танцев обмотан зеленой мишурой - типа новогодняя елка. В комплекте приват-дансинг от Красной Шапочки (в одной шапочке) или гордой и неприступной (при других обстоятельствах) Снежной Королевы.

Есть и экзотика - Снегурочка, танцующая танец живота (10 - 25 тысяч рублей), Снегурочка в большом торте - от 20 тысяч рублей, включая стоимость лакомства.

Есть шоу «под ключ» на весь вечер. В новогоднюю ночь цены от 80 тысяч.

- Мы готовы подобрать любые варианты абсолютно на любой бюджет, - разговорился администратор Михаил, специалист по уламыванию клиентов. - Но ведь сами же знаете: как встретишь Новый год - так его и проведешь. Неужели стоит экономить на светлом празднике и ставить под удар все последующие 12 месяцев?

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

В следующем агентстве я представилась няней двух капризных детишек, двенадцати и шести лет, папа - бизнесмен, мама с запросами. Чего хотят - не знают, но обязательное условие - VIP-уровень.

В одном агентстве мне предложили на выбор несколько эксклюзивных шоу «для богатых»: от пенной дискотеки до игры зефирными снежками (30 тысяч). Конечно, такое представление при желании могут заказать и представители среднего класса, загвоздка (кроме цены) тут одна - требуется много пространства, обычная двушка просто не вместит в себя все необходимое оборудование, а мыльная пена может запросто затопить соседей снизу.

Добавляю, что живем за городом. Не беда, отвечают: 500 рублей за каждый подмосковный километр.

В другой компании уточнили, желаю ли я лицезреть обычного Деда Мороза без эксцессов или, например, Деда-Рокера (13 тысяч), Деда-Бармена (15 тысяч, напитки включены), есть даже Дед-Химик, который за те же 10 - 13 тысяч на глазах у детворы будет ставить волшебные опыты.

- На самом деле детей у нас планируется не двое, а как минимум двадцать, от 3 до 14 лет, - усложнила я задачу. - Так как для взрослых предусмотрен большой новогодний банкет, то ребятишек нужно будет чем-то занять, пока родители выпивают.

- О'кей, - согласился мой собеседник и увеличил цену в два раза.

- А какое образование у ваших артистов? - не отступала я.

- Высшее артистическое.

- Но нужно, чтобы было еще и педагогическое. Ведь им придется работать с детьми. Мало ли, вдруг скажут что-то не так? - предъявляла «рублевская няня» в моем лице новые требования.

Покрутив пальцем у виска (так мне показалось), официальный представитель Деда Мороза все же пообещал, что и такие разносторонние специалисты у них найдутся.

- Пусть тогда захватят с собой дипломы. А Снегурочка, желательно, чтобы имела опыт работы медсестрой!

- Это еще зачем? - от неожиданности крякнул мой собеседник. Удалось его все-таки удивить, удалось!

- Ну мало ли, - вдохновенно фантазировала я. - Вдруг кто-нибудь из малышей упадет и расквасит нос, кружась возле елочки, нужно же будет оказать первую помощь.

Пообещав обязательно перезвонить, как только найдет удовлетворяющую во всех отношениях кандидатуру, мой визави с явным облегчением повесил трубку.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ГОНОРАР - ИКРА И ВИСКИ

А как оценивают Новый год сами Деды Морозы?

К концу второй недели хронических праздников, как говорят опытные в этих делах люди, слова роли уже отскакивают от зубов, а вот лица и квартиры смешиваются в одну сплошную снежную кашу. Дежавю.

- Запоминаются обычно эксцессы, всякие неприятные случаи. А когда все катится как по маслу, это, с одной стороны, скучно, зато с другой - не болит голова, - поделился с «Комсомолкой» один из артистов. - Я не застал то счастливое время, когда в каждом доме гостю с посохом обязательно наливали и к концу праздника Деда Мороза надо было уже откачивать. Сейчас иногда предлагают подкрепиться - салатиком оливье или бутербродом с красной икрой. Небогатые семьи заказывают артиста вскладчину для своих и соседских детей. Обеспеченные люди суют, бывает, в мешок бутылку вискаря или хорошего коньяка. Но редко. Как правило, настроение у всех хорошее, все по-доброму. Но есть и жлобы, которые всем недовольны. Им будто бы нравится над нами измываться. Показать свою власть. Наверное, на работе начальники гоняют...

ЕЛОЧКА ПОД ПАЛЬМОЙ

Сколько же Дед Мороз зарабатывает? Сколько потопаешь, столько и полопаешь. Но никак не меньше 30 - 50 тысяч за сезон. Это не считая чаевых.

- Я тружусь Дедом Морозом уже девятый год, - рассказывает 30-летний Евгений. - Пару лет назад меня даже пригласили аниматором на роль русскоязычного Санта-Клауса в Египет, в большой пятизвездочный отель, - на вторую половину декабря и первую половину января. Погода, правда, была так себе - не покупаешься, сильный ветер. А с выступлениями особых проблем не было. Сплошная пьянка и гульба, нашим туристам вообще по барабану, что я говорю и делаю. Главное, нацепил униформу, приделал бороду и броди по песчаному пляжу среди пальм, фотографируйся со всеми желающими. В тот сезон я заработал 90 тысяч рублей.

В большинстве агентств пройти кастинг на роль сказочного массовика-затейника несложно - главное, уверенно пробасить «Елочка, гори!», ну и чтобы внучка была молодая и красивая, могла, если дедушка растеряется, сымпровизировать что-нибудь. Кое-где требуют все же дипломы театральных вузов или на худой конец институтов культуры.

Но обычно удовлетворяются малым - декабрьскими курсами экспресс-подготовки сказочных персонажей для event-бизнеса - так называются агентства, готовящие праздники «под ключ». На занятиях кандидаты на волшебную роль Дедов Морозов учат историю праздника, популярные песенки и стишки наизусть, проходят психологическое тестирование, учатся выходить из разнообразных сложных ситуаций.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Цену на традиционного Деда Мороза можно сбросить, если ищешь актеров не через специализированные сайты, а самостоятельно - в соцсетях или вообще по знакомым. Тогда реально сговориться на 3 тысячи за визит.

Те же стишки, песенки и раздача подарков у елки - последнее, разумеется, за счет родителей. Только в этом случае покупатели рискуют - никаких гарантий того, что дедушка с улицы не окажется «бандитом с большой дороги», нет.

Хотя справедливости ради отметим, что мошенничества или другой криминал встречаются редко. Все же и у жуликов на Новый год просыпается совесть.