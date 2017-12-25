Виталий Мутко оставил посты президента РФС и главы Оргкомитета ЧМ-2018

25 Дек. 20:32 2017-12-26T01:06:19+03:00

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Виталий Мутко – главный человек по спорту в России — лишился одной из своих должностей. Четыре дня российский футбол сотрясали слухи, что Виталий Леонтьевич покинет должность президента Российского футбольного союза. Что его выставляет из футбола ФИФА. Что во всем виноват допинговый скандал, в котором фигурирует его имя. Виталий Мутко тянул до последнего. Но в конце исполкома РФС заявил, что приостанавливает свои полномочия на полгода. Исполнять его обязанности в РФС будет гендиректор Александр Алаев.

Как провожали

Слухи об уходе Мутко и раньше выглядели очень правдоподобно. Во-первых, об этом и так говорили давно, во вторых в ФИФА действительно косятся в сторону Мутко, а в МОК его не зовут на Олимпиады. А в третьих, первые лица российского футбола и все кто хоть что-то в нем решает, наотрез отказывались комментировать эту тему. Даже сам Виталий Мутко хранил таинственное молчание. И это было страшнее всего. Вы можете себе представить силу, способную перекрыть комментарии человека, который спокойно и без комплексов в зарубежные телекамеры, мешая все языки и акценты, говорит «Туморл будет евроассоциэйшен»? Вот то-то и оно…

Чтобы понять, кто такой Виталий Мутко и сколько значит его гипотетическая отставка, надо было оказаться в понедельник вечером в Доме футбола. Первый из шести его этажей готов был лопнуть от набившихся в поисках сенсаций журналистов. Организаторы матча «Амкар» - «Тосно» готовы были умереть от зависти: чтобы собрать такую же аудиторию у себя на трибунах, им приходится расходовать десятки миллионов долларов.

Как прощался

Все ждали вестей сверху. И поначалу эти вести были очень оптимистичными. Для Виталия Мутко. По всему выходило, что он остается. А потом, когда все уже собрались расходиться, Виталий Леонтьевич заявил, что приостанавливает свои полномочия главы РФС.

А потом он долго рассказывал чем занимался последний год в РФС. По всему выходило, что оставляет он РФС без долгов. И это было сильно: полтора года назад кредиторская задолженность составляла 2,6 млрд рублей. «Долгов нет, скандалов нет, и мы стали говорить о футболе! – заявил Виталий Мутко. И только потом перешел к главному:

- В последнее время большие нападки на наш спорт. Много политизировано, победы наши дискредитируются. Но у нас никогда не было госпрограмм поддержки допинга! – была категоричен Мутко.

- Мы выполнили все требования ВАДА и МОК! Заменили всех руководителей. Но ходишь-ходишь в школу, тут раз – вторая смена! Появились новые требования, доклады Макларена, Освальда, Шмида! 46 спортсменов обвинены на основании показаний Родченкова. Но на наш взгляд ни одного факта нарушений наших спортсменов в Сочи не был установлен! Ни одного! А они приняли свои решения, - пересказывал Виталий Леонтьевич кошмар последнего года.

А потом добавлял:

- Никто мне не обвинял в этих докладах. Так просто сложилось, что вся ответственность начиная с Ванкувера-2010 на мне. И мне как министру спорта того времени запретили посещать Олимпиады. Я не пошел оспаривать это решение, потому что главное – это спортсмены. И они тогда придумали, что если кто-то не оспаривает, значит он признает. И теперь я завтра подаю иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны! И в связи с этими разбирательствами я считаю невозможным исполнять обязанности президента РФС. Но только на 6 месяцев. Так что никаких досрочных выборов не будет!

А потом эффектно завершил выступление:

- Хау, я все сказал!

Почему теперь немного грустно?

Так и ушел Виталий Мутко, хотя и на время. Но кажется, все этому не были рады. Потому что футбол – это прежде всего праздник. А в российском футбол главный праздник – это Виталий Леонтьевич. Он появился в президентах РФС в 2005-м. И все уже наверное забыли, каким был российский футбол до Мутко. А с ним он стад бодрым и забавным. Хотя и очень дорогим. Это Мутко придумал лимит на легионеров, и теперь российский футболисты стоят как небольшой космический корабль. Это он подписывал контракт с Хиддинком на салфетке, а по нему платил Роман Абрамович, и сборная России впервые в своей новейшей истории забралась в полуфинал.

С ним действительно не соскучишься. При Мутко Россия получила чемпионат мира по футболу и рухнула на 65-е (самое низкое в своей истории) место в рейтинге ФИФА. А легендарное «Лет ми спик фром май харт»?! А замечательное «Ноу криминалити»?! Нет, российский футбол без Мутко решительно станет скучнее.

Но ведь Виталий Леонтьевич никогда не уходит навсегда. Мы его еще услышим, вот увидите. Через 6 месяцев пройдет чемпионат мира, ФИФА успокоится и он вернется. Но это неточно. С Виталием Леонтьевичем никогда до конца не будешь уверенным.

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