СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T12:17:46+03:00

Уникальная инициатива Фонда - соревнования юниоров по профмастерству JuniorSkills - в этом году вышла на международный уровень. Фото: Григорий ЛЯДОВ

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Международный книжный фестиваль в Прибайкалье, тестовый чемпионат мира по профмастерству среди школьников, масштабные гастроли Школы-студии МХАТ на Урале, в Сибири и на Кубани - многие мероприятия, проведенные в уходящем году Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело», состоялись впервые. «КП» выяснила подробности работы одного из крупнейших частных благотворительных фондов в России в 2017-м.

Роботы и ЧПУ

В девятый раз Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» провел в марте нынешнего года на ВДНХ Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест». Участниками робототехнических соревнований стали более 5000 школьников и студентов со всей страны. Фестиваль проводится ежегодно в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом с 2008 года. К настоящему времени около 30 000 молодых людей, прошедших школу этой программы, уже учатся в ведущих технических вузах России. Тройка лидеров выглядела так: сборные Москвы, Новосибирской области и Пермского края.

Во время «РобоФеста» впервые прошел финальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие более 500 ребят. Диплом I степени и возможность поступления на физический факультет МГУ без экзаменов получили 13 человек.

Помимо «РобоФеста», в рамках программы в течение года проводились окружные и региональные соревнования, состоялись два всероссийских конкурса, победители одного из которых - «Аэробот» из Ростова-на-Дону, - сейчас разрабатывают опытный образец своего устройства для установки в аэропортах Краснодарского края.

Еще одна широко известная в мире инициатива Фонда по подготовке молодых специалистов - система чемпионатов по профмастерству среди юниоров 10 - 17 лет JuniorSkills. Начатая «Вольным Делом» в 2014 году, программа тогда же получила одобрение и поддержку Президента РФ, который упомянул о ней в двух посланиях Федеральному собранию. В этом году она вышла на новый уровень - помимо того, что в Краснодаре в мае состоялся III Национальный чемпионат JuniorSkills, в октябре в Абу-Даби, на площадке чемпионата мира WorldSkills, прошли первые презентационные международные соревнования юниоров. С нашими ребятами боролись их сверстники из Объединенных Арабских Эмиратов, Белоруссии и Финляндии. Победу во всех номинациях одержали российские школьники. В 2019 году, как ожидается, во время очередного мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани, состоится первый полномасштабный юниорский чемпионат мира.

Под занавес года «Вольное Дело» запустило новый формат этих соревнований - в «Сколково» состоялся первый в мире детско-юношеский чемпионат корпораций. Ребята, объединившиеся в производственные компании, решали реальные задачи - занимались выпуском вендингового аппарата для продажи сельхозпродукции и производством робота для обследования и обслуживания инженерных сетей. Наработки школьников будут использованы в условиях реального производства.

Книги и актеры

В 2014 году Фонд «Вольное Дело» запустил программу помощи библиотекам в отдаленных населенных пунктах Сибири «Пространство Библио». То, что начиналось как грантовый конкурс для «очагов культуры» в глубинке, в нынешнем году выросло в масштабный первый Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ).

На него со всей России и из-за границы съехались представители 90 издательств и 50 писателей, поэтов, критиков. За три дня на площадках фестиваля, проводившегося совместно с En+ Group и Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения», состоялось 101 мероприятие, в которых приняли участие 15 000 иркутян и гостей города. На проходившей параллельно ярмарке было продано 8 тонн книг современных авторов.

10 библиотек Иркутской области и Республики Хакасия приняли участие в ИМКФ и пополнили библиотечные фонды на 5000 экземпляров. Фестиваль стал лауреатом в номинации «Чтение XXI века. Лучшие всероссийские региональные проекты по продвижению чтения» VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор». Как отметил один из гостей фестиваля, режиссер и драматург Иван Вырыпаев, «радует, что он не кондово традиционный и мрачный, а динамичный, современный, позитивный, творческий».

За три дня в мероприятиях первого Иркутского международного книжного фестиваля приняли участие 15 000 человек. Фото: Григорий ЛЯДОВ

В этом году значительно расширилась культурная акция «Молодой МХАТ - России», проводимая «Вольным Делом» в течение нескольких лет. Помимо традиционных гастролей воспитанников одной из лучших театральных школ мира на Кубани (сюда студенты приехали уже в девятый раз), ребята побывали в 8 городах Мурманской области, Урала и Сибири. Сибирско-уральская часть акции проводилась совместно с ОК «РУСАЛ» под названием «РУСАЛ ФЕСТИВАL#Театр». Зрители смогли увидеть 14 спектаклей Школы-студии МХАТ и творческого коллектива «Июльансамбль». Повсюду молодых театралов встречали овации и теплый прием. Спектакли посетили более 12 000 человек.

- Для нас важно, чтобы жизнь в регионах присутствия компании была не только максимально комфортна, но и насыщенна и многообразна, чтобы развивались культура и искусство, - подчеркнула заместитель генерального директора «РУСАЛа» Вера Курочкина.

В сентябре уже в 12-й раз состоялся в Усть-Лабинске (Краснодарский край) народный кинофестиваль «Земля отцов - моя земля!», инициатором и организатором которого выступает «Вольное Дело». В этом году он проходил под девизом «Время первых» и был посвящен молодежи. Всего в мероприятиях кинофестиваля приняли участие около 50 000 человек.

Находки и открытия

Продолжилось и начатое в 2004 году сотрудничество «Вольного Дела» с Фанагорийской комплексной археологической экспедицией. В полевых исследованиях этого года приняли участие около 250 человек. Раскопки велись на общей площади около 4500 кв. м. В «Верхнем городе» изучали квартал VI - V вв. до н. э., где в прошлом году были обнаружены остатки древних крепостных стен, уникальных для Северного Причерноморья.

На Нижнем плато продолжилось изучение слоев времен Хазарского каганата (IX - X вв.).

Среди интересных и редких находок года - свинцовая тессера (жетон), выполнявшая в античном городе роль входного билета на публичные мероприятия. На акрополе был впервые найден в хорошем состоянии лутерий - вместительный резервуар в виде огромного таза высотой около полуметра (вторая половина VI в. до н. э). Также был обнаружен фрагмент чернофигурного сосуда - килика, работы мастерской хорошо известного археологам и историкам античного мастера Тлесона. В этом году на раскопках впервые побывало около 2000 туристов.

В этом году раскопки в Фанагории посетили около 2000 туристов. Фото: Григорий ЛЯДОВ

В научном центре «Фанагория», построенном Фондом в 2012 году, в течение года прошло несколько научных и учебных мероприятий, велась работа по изучению и реставрации находок. Также при поддержке Министерства культуры РФ продолжились работы по созданию государственного историко-культурного музея-заповедника «Фанагория».

Находки, сделанные в Фанагории в последние годы, приняли участие в проходившей в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) выставке «Пантикапей и Фангория. Две столицы Боспорского царства», представившей в экспозиции 450 предметов, найденных на обоих берегах Керченского пролива.

Помимо этого, началась работа по открытию филиала музея Фанагории в курортном районе «Имеретинский», в Кубанском госуниверситете состоялся выпуск первых студентов-археологов, подготовка которых велась при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Впереди - новый, 2018 год. Год покорения новых вершин, раскрытия новых талантов. В Фонде «Вольное Дело» готовы и дальше содействовать развитию науки, культуры и образования на всей территории нашей необъятной Родины.

Цифры

✓ 15 000 человек приняли участие в мероприятиях ИМКФ.

✓ 12 000 зрителей побывали на спектаклях Школы-студии МХАТ в Сибири и на Урале.

✓ 5000 участников со всей России собрал «РобоФест-2017».

✓ 2000 туристов посетили раскопки Фанагории в Краснодарском крае.