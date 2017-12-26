Время собирать калий

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T07:05:45+03:00

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Строительно-монтажные работы на всех объектах поверхностного комплекса «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» завершаются. На обогатительной фабрике уже начались пусконаладочные работы. Параллельно в Березниках возводится жилой микрорайон для сотрудников - появились стены первого этажа первого дома.

ВОСЕМЬ КОМБАЙНОВ

На сегодня компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» уже вложила в строительство Усольского калийного комбината около 90 миллиардов рублей из общего планируемого объема инвестиций в 115 млрд. рублей.

В следующем году предприятие планирует выпустить первую продукцию - калий хлористый (используется в сельском хозяйстве). Сначала запустят одну производственную линию, а к концу 2018 года в эксплуатацию в рамках первой очереди производства планируют ввести еще три такие линии. Сырьем для обогатительной фабрики будет служить добытая и поднятая из рудника на поверхность сильвинитовая руда.

Мощность первой очереди фабрики составит 2,3 млн. тонн хлористого калия в год. После запуска второй очереди мощность увеличится до 3,7 млн. тонн в год.

Одновременно с этим на территории Усольского калийного комбината закончено строительство железнодорожной ветки, запущена в эксплуатацию подстанция «КамаКалий»

220 кВ, подан газ по магистральному газопроводу-отводу на газораспределительную станцию, запущены главная котельная и распределительные сети теплоснабжения, подано тепло на основные и вспомогательные объекты комбината.

- При проходке панельного вентиляционного штрека мы вышли на сильвинитовый пласт Красный II. Это первый сильвинит, добытый на новом руднике компании «ЕвроХим» в Пермском крае. Сегодня непрерывно работают восемь комбайновых комплексов, пройдено более 14 километров горно-капитальных выработок, - рассказал Максим Грымзин, заместитель начальника рудника по производству Усольского калийного комбината.

В 2018 году предприятие планирует выпустить калий хлористый, который используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

Сейчас в УКК трудится уже более 1200 сотрудников. В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будет создано до 3000 рабочих мест. Для привлечения сотрудников и создания максимально комфортных условий для их проживания компания «ЕвроХим» реализует программу «Качественная среда для жизни», в рамках которой строит жилые микрорайоны в городах присутствия. Инициатива признана лучшей на конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2017», проводимом на протяжении 10 лет деловой газетой «Ведомости», международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и Форумом Доноров.

Так, в планах компании - в два этапа возвести в Березниках микрорайон из 39 многоквартирных монолитно-каркасных кирпичных домов (104 тыс. кв. м жилья) с парковочными местами для автомобилей. В четвертом квартале 2017 года началось строительство 18 домов первой очереди (54 тыс. кв. м), из них пять планируется сдать уже в конце 2018 года.

Сегодня виден первый этаж одного из домов. На территории нового микрорайона на 90% выполнена большая часть работ по прокладке инженерных коммуникаций.

- В новом микрорайоне появится также школа не менее чем на 620 учащихся, два садика (на 260 и 110 мест), физкультурно-оздоровительный центр со стадионом, учебный центр для сотрудников и коммерческие объекты: торговый центр, супермаркет, гостиничный комплекс, - пояснил Александр Сидорук, начальник управления непромышленного строительства Усольского калийного комбината.

Решение кадровых вопросов проводится и за счет целевого обучения будущих сотрудников в учебных заведениях края и страны. Предприятие сотрудничает с Березниковским политехническим техникумом (от комбината здесь обучается более 150 человек) и Соликамским горно-химическим техникумом. Выпускников школ Верхнекамья также направляют в столичный МИСиС, Санкт-Петербургский горный университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.