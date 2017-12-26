2017-12-26T07:05:45+03:00
Экономика

Время собирать калий

На обогатительной фабрике в Березниках уже начались пусконаладочные работы
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Строительно-монтажные работы на всех объектах поверхностного комплекса «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» завершаются. На обогатительной фабрике уже начались пусконаладочные работы. Параллельно в Березниках возводится жилой микрорайон для сотрудников - появились стены первого этажа первого дома.

ВОСЕМЬ КОМБАЙНОВ

На сегодня компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» уже вложила в строительство Усольского калийного комбината около 90 миллиардов рублей из общего планируемого объема инвестиций в 115 млрд. рублей.

В следующем году предприятие планирует выпустить первую продукцию - калий хлористый (используется в сельском хозяйстве). Сначала запустят одну производственную линию, а к концу 2018 года в эксплуатацию в рамках первой очереди производства планируют ввести еще три такие линии. Сырьем для обогатительной фабрики будет служить добытая и поднятая из рудника на поверхность сильвинитовая руда.

Мощность первой очереди фабрики составит 2,3 млн. тонн хлористого калия в год. После запуска второй очереди мощность увеличится до 3,7 млн. тонн в год.

Одновременно с этим на территории Усольского калийного комбината закончено строительство железнодорожной ветки, запущена в эксплуатацию подстанция «КамаКалий»

220 кВ, подан газ по магистральному газопроводу-отводу на газораспределительную станцию, запущены главная котельная и распределительные сети теплоснабжения, подано тепло на основные и вспомогательные объекты комбината.

- При проходке панельного вентиляционного штрека мы вышли на сильвинитовый пласт Красный II. Это первый сильвинит, добытый на новом руднике компании «ЕвроХим» в Пермском крае. Сегодня непрерывно работают восемь комбайновых комплексов, пройдено более 14 километров горно-капитальных выработок, - рассказал Максим Грымзин, заместитель начальника рудника по производству Усольского калийного комбината.

В 2018 году предприятие планирует выпустить калий хлористый, который используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве.

В 2018 году предприятие планирует выпустить калий хлористый, который используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

Сейчас в УКК трудится уже более 1200 сотрудников. В будущем, при выходе на проектную мощность, на комбинате будет создано до 3000 рабочих мест. Для привлечения сотрудников и создания максимально комфортных условий для их проживания компания «ЕвроХим» реализует программу «Качественная среда для жизни», в рамках которой строит жилые микрорайоны в городах присутствия. Инициатива признана лучшей на конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2017», проводимом на протяжении 10 лет деловой газетой «Ведомости», международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PricewaterhouseCoopers и Форумом Доноров.

Так, в планах компании - в два этапа возвести в Березниках микрорайон из 39 многоквартирных монолитно-каркасных кирпичных домов (104 тыс. кв. м жилья) с парковочными местами для автомобилей. В четвертом квартале 2017 года началось строительство 18 домов первой очереди (54 тыс. кв. м), из них пять планируется сдать уже в конце 2018 года.

Сегодня виден первый этаж одного из домов. На территории нового микрорайона на 90% выполнена большая часть работ по прокладке инженерных коммуникаций.

- В новом микрорайоне появится также школа не менее чем на 620 учащихся, два садика (на 260 и 110 мест), физкультурно-оздоровительный центр со стадионом, учебный центр для сотрудников и коммерческие объекты: торговый центр, супермаркет, гостиничный комплекс, - пояснил Александр Сидорук, начальник управления непромышленного строительства Усольского калийного комбината.

Решение кадровых вопросов проводится и за счет целевого обучения будущих сотрудников в учебных заведениях края и страны. Предприятие сотрудничает с Березниковским политехническим техникумом (от комбината здесь обучается более 150 человек) и Соликамским горно-химическим техникумом. Выпускников школ Верхнекамья также направляют в столичный МИСиС, Санкт-Петербургский горный университет и Пермский национальный исследовательский политехнический университет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Футболист "Спартака" Квинси Промес признан игроком года 2017 в России
Двадцать партий уведомили Центризбирком о проведении съездов для выдвижения кандидатов
Влюбленные дайверы сыграли свадьбу под водой
Шойгу: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
Умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин
Шойгу назвал приоритетным развитие военной инфраструктуры в Арктике
"Финтех" рассмотрит вопрос о принятии Visa и Mastercard в ассоциацию
В небе над Луганском заметили странное явление
В Одессе неизвестные осквернили Музей холокоста и здание бывшей синагоги
Два гавайца лишь спустя 60 лет дружбы узнали, что являются братьями
В Совфеде призвали к международному осуждению закона Латвии о Второй мировой войне
Ученые назвали преимущество полных людей перед худыми
Кабмин присудил 12 премий в области культуры за 2017 год
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»
Совфед одобрил закон о продлении программы материнского капитала
Координатор примирения в Сирии рассказал о скрывающихся в лагере «Эр-Рукбан» боевиках
Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) назвали командой года
Ростуризм предупредил об опасности поездок во Вьетнам и Таиланд
Патрушев рассказал, из каких стран поступали звонки о «минировании» объектов в РФ
ДТП на Кутузовском проспекте: водитель автобуса находится в больнице
Сборная России матчем с Чехией откроет ЧМ по хоккею среди молодежи
Курс биткоина сохраняет уровень в 15 тысяч долларов после падения
ДТП у метро "Славянский бульвар": подземный переход возобновил работу
После аварии на Славянском бульваре все автобусы Москвы прошли проверку
МИД РФ: Москва разочарована решением Вашингтона поставлять снайперские винтовки Киеву
СМИ сообщили, что Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех»
Кабмин утвердил программу переселения соотечественников в Астраханскую область