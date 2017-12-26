Окна новых возможностей для Заполярья

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-26T12:17:46+03:00

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Жители северных территорий России часто чувствуют себя оторванными от остальной страны. На Таймыре, например, так и говорят: «Поехать на материк». Преодолеть это «островное» сознание и интегрировать людей в жизнь большой страны - задача непростая, но выполнимая. Не без помощи бизнеса, конечно. В этом смысле интересен опыт компании «Норникель», запустившей несколько интересных проектов в регионах, где ведет свою деятельность.

ПИТОМНИК ДЛЯ АКУЛ ПЕРА

Один из таких проектов - «MediaШкола» в Норильске и Дудинке (Таймыр), Заполярном (Кольский полуостров). Это курсы журналистики, в рамках которых ведущие профессионалы отрасли занимаются со старшеклассниками. Во время интенсивов подростки учатся писать заметки, проверять факты и работать с источниками. Заметки, которые они готовили на занятиях, не пропали даром - лучшие были опубликованы в норильской газете «Заполярный вестник».

Обучение, которое еще и отличная подготовка к поступлению в вуз, бесплатное.

- Мы как-то особенно сроднились с норильскими ребятами. Мало где я видел такую жажду знаний, - признается основатель «MediaШколы» Игорь Попов. - Надеюсь, занятия помогли ребятам определиться с будущим.

За два года работы «MediaШколы» только в Норильске через нее прошли 69 старшеклассников, каждый третий из них поступил в профильный вуз, в том числе и на факультет журналистики МГУ в Москве.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» - мероприятие с богатой историей, в 2018 году пройдет в Норильске и Дудинке уже в седьмой раз. Школьники с 5-го по 11-й класс наизусть прочтут фрагменты из литературных произведений. Только в Норильске на конкурс подали 753 заявки.

Чтобы помочь всем этим ребятам подготовиться к выступлению, для них организовали курсы актерского мастерства. Учить их театральным премудростям на Таймыр приехали мастера из ГИТИСа. Как подавать себя на людях и не бояться сцены, школьникам рассказал старший преподаватель на кафедре мастерства актера Тарас Белоусов. Его коллега с кафедры сценической пластики Руслан Насибулин показал, как правильно двигаться во время выступления. А телеведущая и педагог сценической речи ГИТИСа Татьяна Савина помогла ребятам поставить голос и звучать уверенно.

Обо всех своих успехах норильская молодежь может быстро и беспрепятственно рассказывать в соцсетях, ведь Норильск теперь в сети. «Норникель» протянул волоконно-оптическую линию связи длиной около 1000 километров из Нового Уренгоя в Норильск, обеспечив город широкополосным интернетом.

ВЗОБРАТЬСЯ НА «ТАБУРЕТКУ»

Один из самых ярких культурных проектов, поддерживаемых «Норникелем», стал поэтический фестиваль «Табуретка», прошедший в Мончегорске Мурманской области. Жители Кольского полуострова и гости фестиваля со всей страны читали и свои стихи, и классику. Все начиналось с идеи. Кто из нас в детстве не забирался на табуретку и не читал с нее стихи? Арт-объект «Поэтическая табуретка» в виде предмета мебели предложила жительница Мончегорска Оксана Китаева. На следующий год у табуретки прошел одноименный поэтический фестиваль. В регионах существует огромный запрос на культурные события и, что еще более важно, огромный культурный потенциал, - рассказывает идейный вдохновитель фестиваля, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. - Мы счастливы, что помогаем реализовать этот потенциал, видим в этом свою миссию: не столько нести культуру в массы, сколько помогать людям творить и открывать новые имена.

КСТАТИ

Теория и практика малых дел

Ежегодный благотворительный социальный бюджет «Норникеля» - около 7 млрд. руб. Но компания старается не просто выделять средства, а вовлекать людей в совместные проекты.

- Изменение качества жизни невозможно без участия тех, на кого направлены перемены. Так возник наш подход «от патернализма к партнерству», - говорит старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Один из наиболее значительных благотворительных проектов компании - грантовая программа «Мир новых возможностей». В этом году в ее рамках больше 70 жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля сели за парты, чтобы научиться превращать решение социальных проблем в бизнес. На занятиях Академии социального предпринимательства они постигали основы маркетинга и работали над собственными бизнес-идеями. Авторы лучших проектов традиционно получают от «Норникеля» гранты на воплощение их в жизнь.