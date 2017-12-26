Ведущая Алла Довлатова: «Шепелев не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой»

СЕГОДНЯ 01:47 2017-12-26T02:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Ведущие шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Лера Кудрявцева и Оскар Кучера в новом выпуске программы решили обсудить проблемы отцов и детей. Разговор коснулся одного из самых известных мальчиков России – сына певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. В студии разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, что Дмитрий не позволяет четырехлетнему Платону видеться с родителями Жанны и настраивает мальчика против бабушки и дедушки. Последний факт особенно возмутил гостей студии.

- Я была в шоке, когда услышала от мальчика вопрос, который он задал дедушке: "Зачем ты отнял у нас дом и деньги?", - призналась известная актриса Елена Санаева. - Это значит, папа маленького ребенка, ведущий Первого канала, серьезной передачи, говорит мальчику: «Это я потому не даю тебя бабушке с дедушкой, потому что они отняли деньги».

Оскар Кучера поинтересовался у аудитории: почему Дмитрия, человека с такой небезупречной репутацией, пригласили вести одно из самых популярных шоу Первого канала – «На самом деле». Суть передачи заключается в том, что ее герои проходят проверку на детекторе лжи. Но насколько подходит для роли ее ведущего Шепелев, которого родители покойной Жанны Фриске постоянно обвиняют во вранье?

- Зачем мне вот, к примеру, нужен такой ведущий с единственной скандальной репутацией? – спросил Кучера у публики.

Точки над «i» расставила популярная теле-и радиоведущая Алла Довлатова.

- Как раз такой скандальный ведущий и нужен для такой программы. Будут смотреть и думать: а может быть, он хороший? – считает Алла.

Довлатова вступилась за родителей Жанны Фриске, выразив мнение, что Шепелев далеко не так кристально чист, как думают многие его поклонники.

- Родителям Жанны я верю, - подчеркнула Алла. - Шепелев далеко не такой белый и пушистый, каким показывает себя перед публикой.

Дмитрий по-прежнему не позволяет видеться родителям Жанны с внуком Платоном, чем вызывает негодование многих поклонников певицы. Фото: кадр видео.

К слову, ситуацию с Дмитрием и его сыном Платоном в минувшие выходные обсуждали и в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Гостем программы канала НТВ стал отец артистки Владимир Фриске, который рассказал, что Шепелев якобы перестал давать Жанне дорогостоящее лекарство, которое облегчало ее состояние и заставляло болезнь отступить. Владимир Борисович вспомнил, как Дмитрий хотел отправить Жанну умирать в хоспис, и посетовал, что телеведущий по-прежнему не позволяет сыну Платону видеться с родными Фриске. На программу пришла и близкая подруга Жанны Анна Городжая, которая рассказала об истинном отношении Шепелева к Жанне: мол, телеведущий рассчитывал лишь на интрижку со звездой, чтобы пропиариться за ее счет, и никак не был готов к тому, что все обернется так серьезно.

Эта передача, похоже, сильно разозлила Шепелева. После эфира он опубликовал в своем Инстаграме резкий пост, адресовав его близким Жанны Фриске:

- Всех вас мне очень жаль. За вашу злость. За вашу глупость. За вашу доверчивость, - написал Дмитрий. - Мне не в чем упрекнуть себя. Мне нечего объяснять и не за что оправдываться. Мой ребенок счастлив. Я счастлив. И давно не живу прошлым, в котором вы с таким наслаждением копошитесь. Наведите порядок в своих образцовых жизнях. А до тех пор уймитесь, безумные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подруга Фриске: «Шепелеву безумно стыдно за то, что он сделал с Жанной. И он не хочет, чтобы Платон узнал правду»

На шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась, что от поступка Дмитрия у нее «волосы встали дыбом»

В студию шоу «Секрет на миллион» пришла близкая подруга Жанны –модель Анна Городжая. Анна рассказала, какими на самом деле были отношения между Жанной и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. По словам Анны, певице нравились в Шепелеве его внешность, а так же то, что в таком молодом возрасте он уже был самодостаточным. Многие полагали, что Жанна, как более старшая и волевая, будет «пережимать» Шепелева. Однако, к удивлению знакомых, этого не случилось – певица во всем уступала Диме, потому что искренне любила его (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец Жанны Фриске рассказал о последних словах дочери перед смертью

Владимир Фриске в программе «Секрет на миллион» довел Леру Кудрявцеву до слез

По словам Владимира Борисовича, Шепелев ни разу за два с половиной года не был на могиле певицы. Отец до сих пор не может простить несостоявшемуся зятю, что тот отказался от борьбы с болезнью и хотел отправить Жанну умирать в хоспис.

- Я сказал ему: это моя дочь, она будет находиться дома, мы будем ухаживать за ней, - вспоминает Владимир Фриске (подробности).