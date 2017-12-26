Автоэксперты о ДТП на "Славянском бульваре": У водителя было как минимум три возможности предотвратить аварию

26 Дек. 15:09 2017-12-27T02:15:12+03:00

С помощью независимого технического эксперта Юрия Антипова отвечаем на пять наивных вопросов о ЧП [видео]

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Напомним, в понедельник около 15.00 в районе метро «Славянский бульвар» пассажирский автобус, потеряв управление, заехал в подземный переход. По официальным данным, 11 человек пострадали, 4 погибли на месте. 58-летний водитель Виктор Тихонов тоже находится в больнице с тяжелой травмой головы. Однако он успел сообщить следователям, возбудившим уголовное дело, что автобус внезапно поехал сам, он пытался сделать все, что мог, но ничего не получилось. Вместе с экспертом Юрием Антиповым мы попытались разобраться, что же все-таки произошло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633415" frameborder="0"></iframe> ДТП с автобусом на Славянском бульваре: видео.Около станции метро Славянский бульвар автобус въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, число пострадавших - уточняется

1. КАК АВТОБУС ЗАСКОЧИЛ НА БОРДЮР ВЫСОТОЙ 15 СМ?

- Судя по видео с камер наружного наблюдения, автобус остановился под углом, перегородив проезжую часть,- комментирует Антипов. - Затем он начал движение вперед по прямой, заехав на тротуар через бордюр. Для автобуса с его большими колесами это не проблема.

Схема ДТП у станции метро "Славянский бульвар" в Москве.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

2. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО МАШИНА КАК БУДТО СПЕЦИАЛЬНО ЗАЕХАЛА В ПЕРЕХОД?

- На видео, которое был снято с близкого расстояния видно, что автобус как ехал с прямо поставленными колесами по тротуару, так и начал заезжать между ограждениями перехода, - продолжает эксперт. - Въезжая под небольшим углом между ограждениями перехода, автобус так и не повернул колеса. Он ударяется в правое ограждение, из-за небольшого угла столкновения рикошетит от стенки правого ограждения и начинает скатываться вниз по ступенькам. После остановки (он ударился крышей о верхнюю балку перекрытия туннеля) колеса по-прежнему направлены прямо. Если бы водитель целенаправленно заезжал в переход, то он бы чуть вывернул руль влево.

По официальным данным, в результате ДТП 11 человек пострадали, 4 погибли на месте.Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. БЫЛО ЛИ ТОРМОЖЕНИЕ?

Эксперт считает, что автобус на всем протяжении своего пути не тормозил. Нет тормозного пути от левых передних и задних колес ни на площадке перед переходом, ни на ступенях перехода.

- Мое экспертное наблюдение, основанное на видео, таково, - поясняет Юрий Антипов. - Перед ступеньками перехода до появления автобуса на асфальте видны пятна снега. После проезда автобуса эти мелкие пятна снега так и остались. Если бы хоть одно левое переднее или заднее колесо было заторможено, то эти пятнышки снега были бы стерты. Как тряпка стирает надпись мелом на школьной доске.

А еще до самого последнего момента работал двигатель автобуса.

- Когда автобус ныряет в переход, я смотрю на картинку за его выхлопной трубой. На картинке брюки пешехода, находящегося за автобусом, выглядят размыто как раз напротив выхода горячих газов из выхлопной трубы. Горячий воздух на просвет всегда искажает картинку. Например, если смотреть на просвет через костер.

4. ЧТО МОГ СДЕЛАТЬ ШОФЕР, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ?

- Во-первых, перед площадкой подземного перехода достаточно было повернуть влево руль буквально на несколько градусов. Тогда автобус не попал бы в створ между ограждениями перехода. А ударился бы передней частью в левое бетонное ограждение и остановился.

Во-вторых, если водитель снял с ручного тормоза автобус, чтобы отъехать, так мог и обратно им же и затормозить, если почувствовал, что автобус начал неуправляемо двигаться.

В-третьих, достаточно было просто выключить двигатель.

Во вторник на месте гибели людей у метро "Славянский бульвар" появились живые цветы. ФОТО Киселев Сергей/АГН МоскваФото: Михаил ФРОЛОВ

5. А ЧТО ЕСЛИ ПОД ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ПОПАЛА БУТЫЛКА С ВОДОЙ?

- Это чушь, - уверен Антипов. - Все перечисленные меры можно предпринять, даже если весь пол в бутылках.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пассажир автобуса, въехавшего в переход: «Резкий рывок, и мы понеслись. Водитель пытался затормозить, сигналил. И вдруг автобус полетел вниз» В первоначальном списке пострадавших 22-летнего москвича Ильи Котлова не было. Хотя он - один из пассажиров того самого автобуса ЛИАЗ, который днём в понедельник в районе метро «Славянский бульвар» выехал на тротуар и, сбивая людей, съехал в подземный переход. Илья - студент МГИМО, вовсю готовится к сдаче диплома. В автобус, за рулем которого находился 58-летний Виктор Тихонов, он сел, чтобы добраться на встречу в Сколково (подробности)

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