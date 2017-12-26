2017-12-26T19:08:26+03:00
Звезды

Алена Свиридова рассказала о тайной свадьбе

Певица счастлива с армянским предпринимателем Давидом Варданяном
Ольга АНТОНОВА
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Несмотря на то, что возлюбленный младше Свиридовой на 14 лет, паре оказалось очень хорошо вместеНесмотря на то, что возлюбленный младше Свиридовой на 14 лет, паре оказалось очень хорошо вместеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Алены Свиридовой было два официальных брака, один гражданский, после чего певица зареклась: больше в загс ни ногой. Но это вовсе не означало, что исполнительница хита «Розовое фламинго» поставила крест на личной жизни, пять лет назад в эфире шоу «Пусть говорят» она представила любимого мужчину, с которым к тому времени уже три года была вместе – армянского предпринимателя Давида Варданяна. Несмотря на то, что возлюбленный младше Свиридовой на 14 лет, паре оказалось очень хорошо вместе.

"Мы с Давидом очень дружно и весело живем. А преимущество моего возраста в том, что ты уже начинаешь кое-что понимать в жизни и не париться по поводу каких-то вещей, которые для многих людей являются достаточно серьезными", – рассказала певица.

А на днях в прессе появилась информация, что Свиридова несмотря на свое нежелание снова связывать себя узами брака, все-таки вышла замуж. Однако Алена прояснила ситуацию, сообщив, что не собирается больше под венец. "Замуж я не собираюсь. Сакральный смысл брака – в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками, лысиной и прочими атрибутами... Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали по-другому, поэтому нам сложно это принять", – цитирует Алену Свиридову "Собеседник".

Надо отметить, что недавно певица официально получила удостоверение «пенсионер», и тут же похвасталась фигурой в купальнике, чтобы никто не думал, что к ней можно применить такое обращение. Певица действительно выглядит очень хорошо благодаря правильному питанию и спорту. Надо отметить, что Свиридова – мама двух взрослых сыновей. Старшему уже 34 года. А недавно певица призналась, что хочет стать бабушкой. "Мечтаю, чтобы у кого-то из моих сыновей родилась дочь. У меня для нее есть много красивых украшений. Я хочу завязывать ей бантики", – призналась певица.

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