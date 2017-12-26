Беспилотник для внесения удобрений и гибридный трактор: Какую технику будущего разрабатывают ученые Тимирязевки

26 Дек. 18:55 2017-12-26T19:14:59+03:00

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В Тимирязевской академии прошло заседание рабочей группы по вопросам разработки и производства новейшего отечественного радиоэлектронного оборудования для предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Ученые главного аграрного вуза утвердили темы совместных исследований со специалистами Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ).

Интерес экспертов НИИМЭ вызвали сразу несколько проектов Тимирязевской академии. Это гибридный трактор с суперконденсатором на базе ВТЗ-2048А, созданный учеными Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина. Наряду с серийным двигателем внутреннего сгорания в нем есть система компенсации мощности: тяговый электродвигатель - генератор и накопитель энергии — суперконденсатор. Еще одна перспективная разработка тимирязевцев - беспилотные летательные средства для локального внесения химико-биологических активных веществ. Специалистов НИИМЭ так же заинтересовали система контроля качества выполнения полевых механизированных работ машинно-тракторным агрегатом, автоматизированная система дистанционного контроля качества почвы и другие проекты.

В заседании приняли участие заместитель генерального директора НИИМЭ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники профессор Евгений Горнев, зав. кафедрой сельскохозяйственных машин Николай Алдошин, зав. кафедрой материаловедения и технологии машиностроения Сергей Гайдар; профессор кафедры автомобильного транспорта, член-корреспондент РАН Отари Дидманидзе и другие специалисты. Планируется, что по утвержденным проектам будут разработаны технические задания, которые представят 15 мая 2018 года на совместном заседании секции НИИМЭ.