2017-12-26T19:14:59+03:00
Профессии будущего

Беспилотник для внесения удобрений и гибридный трактор: Какую технику будущего разрабатывают ученые Тимирязевки

В главном аграрном работают над новейшим радиоэлектронным оборудованием для отечественного агрокомплекса
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Тимирязевской академии прошло заседание рабочей группы по вопросам разработки и производства новейшего отечественного радиоэлектронного оборудования. Фото: timacad.ruВ Тимирязевской академии прошло заседание рабочей группы по вопросам разработки и производства новейшего отечественного радиоэлектронного оборудования. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

В Тимирязевской академии прошло заседание рабочей группы по вопросам разработки и производства новейшего отечественного радиоэлектронного оборудования для предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Ученые главного аграрного вуза утвердили темы совместных исследований со специалистами Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ).

Интерес экспертов НИИМЭ вызвали сразу несколько проектов Тимирязевской академии. Это гибридный трактор с суперконденсатором на базе ВТЗ-2048А, созданный учеными Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина. Наряду с серийным двигателем внутреннего сгорания в нем есть система компенсации мощности: тяговый электродвигатель - генератор и накопитель энергии — суперконденсатор. Еще одна перспективная разработка тимирязевцев - беспилотные летательные средства для локального внесения химико-биологических активных веществ. Специалистов НИИМЭ так же заинтересовали система контроля качества выполнения полевых механизированных работ машинно-тракторным агрегатом, автоматизированная система дистанционного контроля качества почвы и другие проекты.

В заседании приняли участие заместитель генерального директора НИИМЭ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники профессор Евгений Горнев, зав. кафедрой сельскохозяйственных машин Николай Алдошин, зав. кафедрой материаловедения и технологии машиностроения Сергей Гайдар; профессор кафедры автомобильного транспорта, член-корреспондент РАН Отари Дидманидзе и другие специалисты. Планируется, что по утвержденным проектам будут разработаны технические задания, которые представят 15 мая 2018 года на совместном заседании секции НИИМЭ.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»