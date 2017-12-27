Жители Бирюлёво приютили лису

27 Дек. 15:39 2017-12-27T15:43:40+03:00

Хищница Алиса азартно заигрывает с собаками, без опаски берёт у людей булки и с удовольствием позирует детям [фото]

В Бирюлёво Восточном живёт смелая лисица. Для ПМЖ хищница выбрала старые яблоневые сады. Но решила не ограничиваться ими и без опаски выходит к людям. А те её тоже не боятся - подкармливают, щёлкают на смартфоны... Свидетелем дружбы лисы с человеком стал фотокор «КП» Михаил Фролов.

- Местные жители рассказывают, что лиса тут живёт уже 2 года. Её зовут Алиса. Видимо, по аналогии с лисой Алисой из сказки «Буратино». Хищница знает свою кличку и откликается на неё. Местные её подкармливают - кто чем. Я видел, как лисе давали булку, например, - рассказывает Михаил Фролов. - Чаще всего она выходит к людям в период с 19 до 21 часа. В это время больше всего людей гуляют с детьми или собаками. С последними лиса пытается заигрывать. Но собаки к Алисе привыкли и перестали на неё реагировать.

И всё же нельзя сказать, что лису приручили. Как уверяют местные, она не подпускает к себе людей ближе, чем на два метра.

Алиса живёт в одном из самых зелёных районов Москвы - Бирюлёво ВосточномФото: Михаил ФРОЛОВ

Наш фотокор застал Алису, играющей с шарикомФото: Михаил ФРОЛОВ

Алиса веселится как умеетФото: Михаил ФРОЛОВ

Алиса играла с шариком, пока он не лопнулФото: Михаил ФРОЛОВ

Ближе чем на 2 метра лиса к себе никого не подпускаетФото: Михаил ФРОЛОВ

Судя по игривости, Алиса ещё очень молодая лисичкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Дети и подростки с удовольствием фотографируются с АлисойФото: Михаил ФРОЛОВ

И с неменьшим удовольствием фотографируют её самиФото: Михаил ФРОЛОВ

А местные собаки на Алису реагировать пересталиФото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на обаяние Алисы, должны предупредить: любые контакты с дикими животными (какими бы ручными они не казались!) опасны.