10 самых ярких киноролей Михаила Боярского

26 Дек. 18:20 2017-12-26T18:57:17+03:00

26 декабря у любимого артиста день рождения. В последнее время Михаил Сергеевич в кино снимается редко – говорит, что предложений до сих пор много получает, но роли неинтересные. Звто багаж у него отличный - есть что вспомнить!

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Кот Матвей

Проходимец Матвей из «Новогодних приключений Маши и Вити» (1975) в исполнении нашего именинника стал любимцем советских школьников. Даже обошел по популярности главных героев. Ничего не поделаешь - харизма, она и в кошачьей шкуре проявляется. Кроме того, Матвей профессионально владел бас-гитарой, которую держал, как культовый левша Маккартни из «Битлз».

Кот получился очень обаятельныйФото: кадр из фильма

Сильва

В том же 1975 году на «Ленфильме» сняли двухсерийный фильм по одноименной пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Одну из ролей - Семена Севостьянова по прозвищу Сильва, в нем сыграл 25-летний Боярский. Безусловно, эта картина стала бенефисом двух талантливых актеров - Евгения Леонова и Николая Караченцова. Но зрители оценили и талант Михаила Сергеевича, который блестяще вжился в образ великовозрастного балбеса и ловеласа, чуть не разрушившего пылкие чувства юного Васеньки, влюбленного в героиню Светланы Крючковой.

Кадр из "Старшего сына"Фото: кадр из фильма

Теодоро

Роль в «Собаке на сене» (1976) стала для актера серьезным прорывом в карьере. Режиссеры наконец-то разглядели в нем фактурного героя исторических и приключенческих фильмов. Именно эта музыкальная комедия сделала Боярского объектом воздыханий миллионов советских женщин. Кстати, на главную роль претендовали Олег Янковский, Николай Караченцов и Олег Даль. Но режиссер Ян Фрид сделал ставку на нашего именинника и не прогадал.

Кадр из "Собаки на сене".Фото: кадр из фильма

Д’Артаньян

Без оговорок, это самая главная роль в творческой биографии Михаила Сергеевича, хотя фильм был снят почти 40 лет назад (1979). Изначально артист прошел пробы на роль графа Рошфора, которую в итоге весьма душевно воплотил Борис Клюев. Однако режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич все-таки разглядел в актере мушкетерскую удаль и предложил ему на выбор роль Атоса или Арамиса, поскольку гасконцем уже выбрали Александра Абдулова. Но судьба и господин случай были благосклонны к Боярскому, и когда Абдулов - увы - не смог справиться с песнями, главную роль отдали Михаилу Сергеевичу.

Роль ДАртаньяна - одна из самых любимых зрителямиФото: кадр из фильма

Гусар Налимов

Роль пылкого влюбленного молодого гусара Ивана Налимова в киномюзикле Светланы Дружининой «Сватовство гусара» (1979) тоже одна из любимых зрителями. А ведь во время съемок Боярский чуть не погиб, попав из-за дождя в автокатастрофу. Заработал серьезные травмы позвоночника, врачи даже ставили на нем крест. Но, слава Богу, актер выкарабкался. Съемки приостановили на три месяца, а Боярскому пришлось чуть ли не заново учиться ходить.

Кадр из фильма "Сватовство гусара".Фото: кадр из фильма

Де Брельи

В приключенческом многосерийном фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987) Боярский вновь стал французом. Дипломат Шевалье де Брельи - не самая главная роль картины, но Михаил Сергеевич справился с ней блестяще. Некоторые кинокритики даже утверждали, что именно так должен был выглядеть немного постаревший, но еще полный сил д’Артаньян. Не спорим.

Романтически наивный французский дипломат в исполнении Михаила СергеевичаФото: кадр из фильма

Фернан Мондего, граф де Морсер

Сценарий для фильма "Узник замка Иф" Юнгвальд-Хилькевича, вышедшего на экраны в 1988, писался «под Боярского». Но тот от главной роли отказался – не понравилась. Режиссер буквально уговорил его сыграть хотя бы подлеца Фернана. Съемки проходили в Крыму, Одессе, Франции, Италии. Но особенно Боярскому запомнился Таллин, где поблизости был пивзавод – «выпили там, наверное, годовой запас»! К слову, гонорар актер получил скромный - хватило бы на ящик пива. И не только он. В те времена в кино даже звездам приходилось сниматься чуть ли не за спасибо.

Кадр из фильма "Узник замка Иф"Фото: кадр из фильма

Дон Сезар де Базан

В музыкальной комедии (1989) Яна Фрида Боярский сыграл обедневшего дворянина, приговоренного к смертной казни за дуэль. Его партнершей по фильму во второй раз стала красавица Анна Самохина. Слухи об их бурном романе ходили еще со времен съемок «Узника замка Иф», однако Боярский категорически все отрицает: ничего не было! Мол, Анна не в его вкусе, да и слишком уж была увлечена работой. Сам же старался не задерживаться на съемочной площадке ни одной лишней минутки.

Дон Сезар де Базан.Фото: кадр из фильма

Черный Джек

В ленте «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Боярский появляется не так часто, как хотелось бы зрителям. Немногословный убийца-наемник весь в черном должен был олицетворять зло в противовес позитивному мечтателю Фесту (Андрей Миронов). Но в итоге стал его другом. И это правильно: негативные образы - не «конек» Михаила Сергеевича.

Черный Джек.Фото: кадр из фильма

Мосий Шило

Пожалуй, лучшая эпизодическая роль в карьере нашего героя. Боярский сделал образ казака в экранизации «Тараса Бульбы» (2008) настолько ярким, живым и запоминающимся, что даже затмил некоторых первостепенных персонажей. За это мы и любим Михаила Сергеевича.