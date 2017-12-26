Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин — главная интрига грядущих выборов

26 Дек. 14:30 2017-12-26T14:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ещё несколько дней назад унылое нафталиновое политическое поле в России с его затхлым привкусом отбивало любое желание политического участия. Что у народа в виде голосования, что у политических деятелей - в виде надежды на хоть какие-то перспективы в ближайшем будущем, а не через лет тридцать. А так называемые лидеры системной оппозиции уже никому не интересны, да и не способны на реальную политическую работу. И они уже не лидеры, а и их партии – не оппозиция.

Однако недавнее выдвижение Павла Грудинина от КПРФ стало очень неожиданным и прямо-таки обнадеживающим событием. Готовность председателя партии Геннадия Зюганова принимать резкие решения сильно недооценили. Многие эксперты называют такое выдвижение “кремлевскими интригами” по повышению явки. Отчасти они правы. Но выдвижение Грудинина не только поднимет интерес к выборам, как к процессу волеизъявления граждан, но поможет создать самую настоящую конкуренцию на выборах, которую у нас не видели с конца 90-х годов. Пускай силы не равны, но мы имеем все шансы на то, что это будет состязание.

До выдвижения Грудинина выборы выглядели лишь унылым референдумом о доверии Путину. Однако дистрофичная политическая система, держащаяся исключительно на телевизоре и нефти, в таком виде больше не могла бы существовать. Необходимо использовать последний шанс на перезагрузку системы, и выдвижение нового реального кандидата как раз даёт предпосылки к такой перезагрузке.

Так что Грудинин – не просто «технический» кандидат и зицпредседатель «Рогов и копыт». Несмотря на то, что он выдвигается от КПРФ, он не только и не столько коммунист. Предпринимательский опыт позволяет ему собрать вместе не только пенсионеров с плакатами Сталина, но и часть либерального крыла, представителей малого и среднего бизнеса. Многие ему верят благодаря хорошем бэкграунду, поскольку он собственными руками создал бизнес, построил в своем хозяйстве практически социализм (в хорошем, норвежском понимании этого термина), да и сам он неплохо ориентируется в настроениях и чаяниях простых россиян. И программа его опирается не на бестолковые популистские лозунги, а на хорошее понимание социально-экономической и политической ситуации в стране.

Выдвижение от КПРФ не столько показывает его идеалы и принципы, сколько даёт возможность без лишних проблем быть зарегистрированным в качестве кандидата. Теперь скорее всего так и будет. И вот тогда ему будет открыт доступ к эфирам на центральных телеканалах и к реальной агитации.

Разумеется, победить у него шансов нет: слишком разные весовые категории претендентов. Но вот набрать 12% - 15% ему вполне по силам, больше никому из кандидатов на такое надеяться не приходится. И, чем черт не шутит - даже не удивлюсь, если будет второй тур. И вот этот факт уже может сильно встряхнуть не только КПРФ, но и всю страну в целом.

Мне лично, с одной стороны, весьма симпатичен градус накала повестки Грудинина: есть и жёсткая позиция, и конкретные предложения по переменам в стране, и ясное понимание того, кто он такой на политической арене. Но, с другой стороны, нет никаких гарантий, что такая риторика сохранится до выборов, и что она будет подкреплена реальными делами (ждём его версию полноценной программы социально-экономического развития).

В первом случае я даже готов сформировать коалицию в его поддержку. Но если он пойдёт в фарватере КПРФ, сдаст позиции, и погрузится в вялую недоборьбу за второе место с ЛДПР за несколько процентов голосов, то увольте. Такая возня в зловонной политической луже не нужна тем, кто готов поддерживать стремление верящих в то, что «Россия воспрянет ото сна», ни со стороны новых лиц в политике, ни народу в целом.