Учёные подсчитали “прибыль” от помощи родителям

26 Дек. 16:05 2017-12-26T16:32:19+03:00

В системе, где родители не помогают бабушкам, выживаемость детей довольно низкая из-за того, что бабушки раньше умирают и не успевают заботиться о внуках Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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Венгерские специалисты по математике, психологии и эволюционной биологии показали, что наставление почитать отца и мать своих, изложенное ещё в Ветхом Завете в виде одной из десяти заповедей, имеет под собой важный биологический смысл. Иными словами, эта мораль возникла у нас под действием естественного отбора, так же, как и особенности нашего внутреннего строения и работы органов. Препринт научной статьи об этом открытии находится на сайте bioRxiv.

Прежде всего учёные перевели текст пятой заповеди на язык науки об эволюции. Если в оригинале она звучит как “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе”, то в биологической трактовке она выглядит так: “Пока ты ещё способен к размножению, отдавай часть своих ресурсов родителям, которые уже не могут дать потомство”.

На первый взгляд кажется, что такое поведение не приносит выгоды детям, а только мешает родить больше детей. Сокращение численности потомства — это существенный минус, так как смысл жизни любого организма заключается в том, чтобы максимально эффективно распространить свои гены, передав их по наследству (это называется репродуктивным успехом). Однако при компьютерном моделировании численности человеческой популяции, члены которой выполняют пятую заповедь, выяснилось, что помощь родителям повышает репродуктивный успех детей.

Авторы работы прогнозировали, как будет меняться численность группы, состоящей из людей разных возрастных категорий, в зависимости от того, оказывают ли эти люди друг другу поддержку. Для этого они использовали матрицы Лесли. Всех членов группы поделили на три категории: внуки — слишком молодые для размножения, родители — способные размножаться, а также дедушки и бабушки — слишком старые для размножения. Главным образом учитывали роль бабушек, так как именно они чаще всего ухаживают за внуками. Кроме того, у женщин есть чёткая возрастная граница, после которой они теряют способность рожать — менопауза. Мужчины же могут сохранять плодовитость до конца жизни.

Выяснилось, что в системе, где родители не помогают бабушкам, выживаемость детей довольно низкая из-за того, что бабушки раньше умирают и не успевают заботиться о внуках. Если в популяции бабушки не заботятся о внуках, то у них нет причин заботиться и о самих себе, так как они выполнили свою функцию деторождения и с эволюционной точки зрения больше не нужны. Быстрее всего численность росла в модели, когда родители тратят небольшое количество ресурсов на помощь бабушкам, а бабушки помогают им растить детей. При этом количество маленьких членов общества не максимально, зато их выживаемость очень высокая благодаря заботе со стороны бабушек.

Учёные отмечают, что результаты их моделирования не полностью объясняют то, что многие выполняют заповедь “Чти своих родителей” и сейчас. В современном обществе в помощи старшего поколения зачастую нет нужды, так как существуют няни, детские сады и школы. Однако раньше, в доисторические времена, забота о бабушках наверняка помогала людям оставлять после себя больше потомства, поэтому она закрепилась естественным отбором.