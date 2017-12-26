Учёные: Диета продлевает жизнь только гермафродитам

26 Дек. 20:00 2017-12-26T16:20:40+03:00

Лёгкое недоедание действительно помогает круглым червям жить дольше, но только в том случае, если у них есть и мужские, и женские половые органы.

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Биологи из Цукубского и Киотского университетов (Япония) показали, что популярные лабораторные животные, круглые черви Caenorhabditis elegans, по-разному реагируют на ограничение калорийности рациона. Продолжительность жизни самцов от недоедания не повышается, зато сохраняется способность к размножению. Гермафродиты (“чистых” самок у этого вида червей нет) живут дольше, если их недокармливать, но и не производят при этом потомство. Получается, что реакция на сниженное поступление питательных веществ в организм по крайней мере у Caenorhabditis elegans определяется полом. Научная статья опубликована в журнале Cell Reports.

Предыдущие исследования продолжительности жизни червей этого вида показали, что она увеличивается, если их ограничивать в еде. То же наблюдается для мышей и многих других животных. Однако различие в реакции на недоедание у Caenorhabditis elegans разных полов детально не исследовали. Экспериментами, позволяющими заполнить этот пробел в знаниях, и занялись японцы. Они выращивали самцов и гермафродитов круглых червей в чашках Петри в группах и по отдельности, с ограниченным и неограниченным доступом к пище. Длина Caenorhabditis elegans составляет около миллиметра, и они почти прозрачные. Тем не менее, можно понять, живы ли они, с помощью специальных автоматических систем видеонаблюдения. Особь считается мёртвой, если она не движется больше определённого времени.

На основании данных, полученных с таких “видеорегистраторов”, авторы работы выяснили, что существенной разницы в продолжительности жизни червей, живших в группах и по отдельности, нет. Зато имеет значение пол животного. Гермафродиты в условиях недостатка пищи умирали в среднем на две недели позже, чем самцы. Однако при этом они теряли способность к размножению. У самцов дела обстояли наоборот: недоедание не помогало им дольше жить, зато и не мешало производить потомство. Для червя этого вида продление жизни на 14 дней — это очень много: при комнатной температуре и нормальном рационе они обычно погибают всего через две-три недели после вылупления. Получается, что недоедание увеличило срок жизни гермафродитов почти в два раза.

Одно из важнейших биохимических отличий самцов Caenorhabditis elegans от гермафродитов — активность стероидного полового гормона DAF-12. У самцов она в норме высокая, а у гермафродитов — низкая. Исследователи создали трансгенных червей мужского пола с пониженной активностью DAF-12 и поместили их в условия ограниченного питания. Они прожили в среднем на 20 дней больше, чем обычные черви того же пола. Таким образом учёные установили, что именно гормон DAF-12 определяет разницу в реакции на недоедание у особей разных полов. В норме в таких условиях самцам Caenorhabditis elegans он мешает запускать “механизмы долгожительства”, перенаправляя силы организма на размножение. А у гермафродитов уровень DAF-12 обычно недостаточный, поэтому при скудном рационе он не мешает таким червям жить дольше.