10 самых феноменальных научных открытий 2017 года

1. Кто-то сигналит нам из далекой-далекой галактики

Астрономы и астрофизики никак не могут разобраться в феномене, с которым впервые столкнулись еще 10 лет назад. А именно начали регистрировать таинственные сигналы, поступающие из глубин Вселенной. «Быстрые радиоимпульсы» (Fast Radio Bursts - FRB) — назвали их.

Сигналы, длительностью ровно 5 миллисекунд каждый, шли в узком диапазоне. И обладали колоссальной мощностью - эквивалентной энергии, которую наше Солнце излучает за десятки тысяч лет.

В 2017 году астрономы нескольких университетов США наконец-то запеленговали один из источников FRB. Он находится далеко за пределами Млечного пути - в карликовой спиральной галактике, расположенной в 3 миллиардах световых годах от нас. С Земли она видна в созвездии Возничего.

Из глубин Вселенной идут сигналы, котторые мы не понимаем.

Не найдя других — менее фантастических — объяснений наблюдаемому феномену, ученые, слывшие вполне серьезными, предположили, что сигналят представители развитых внеземных цивилизаций. Кому? Возможно, нам. Но скорее всего друг другу - то ли обмениваются информацией, то ли в процессе некой деятельности, сопровождаемой мощными вспышками.

FRB включают в себя радиоволны высоких и низких частот. Выяснилось, что все уловленные сигналы подчинены единой закономерности - время запаздывания низких частот относительно высоких кратно числу 187,5.

Что означает выявленная закономерность? По этому поводу ученые тоже пока недоумевают. Но нечто осмысленное в ней видят.

2. Дыра в Антарктиде

Дыра площадью в две Московские области появилась в начале сентября 2017 года в толще морского льда, покрывающего море антарктическое Уэдделла, в нескольких сотнях километрах от открытой воды. Дыру заметили из космоса. Выглядела она так словно была кем-то специально пробита.

Ученые поняли, что дыра — это полынья. Но почему она возникла, никто до сих пор не знает.

Дыра в Антарктиде видна из космоса.

Уфологи полагают, что полынью пробили инопланетяне, которым надо было взлететь со дна морского на летающей тарелке.

3. Мумия трехпалой инопланетянки

Доктор технических наук, профессор Константин Коротков и его коллега Наталья Залозная, рентгенолог, специалист по компьютерной томографии приняли участие в экспедиции, члены которой обследовали загадочную мумию, обнаруженную в пещере недалеко от знаменитого перуанского плато Наска.

Мумия — явно «человекоподобная». Но с конечностями, которые трудно назвать человеческими — на ее руках и ногах по три очень длинных пальца. Череп удлиненный, вытянутый назад. Нос — крошечный, ушей — нет. Вместо ушей — едва заметные отверстия.

Таинственная мумия похожа на гипсовое изваяние. Однако внутри - биологические ткани.

Ученые взяли образцы ДНК мумии и планируют все-таки определить, что это за существо, с нашей ли оно планеты. Пока известно, что пол его женский, возраст тканей почти 2500 лет.

4. Стоматологи каменного века

При раскопках в Италии археологи нашли человеческие зубы, которые были запломбированы 14 тысяч лет назад. Предварительно их высверлили аж до пульповых камер, расширили отверстия, заполняли их воском, смешенным с лекарственными травами, а в конце-концов заделали все это битумом.

Пломба, поставленная в каменном веке.

Кто обучил стоматологов каменного века? Не выходцы ли из Атлантиды, которая тогда еще не утонула? Как полагают современные дантисты, манипуляции их доисторических коллег носили антисептический и обезболивающий характер. Инструменты же были миниатюрными, чтобы ими можно было обрабатывать зубы весьма скромного размера. Например, резцы.

5. Дети-рабы на Марсе

В июне 2017 года Алекс Джонс (Alex Jones) - весьма известный ведущий еженедельной одноименной программы The Alex Jones Show, который брал интервью у самого Дональда Трампа и у многих других знаменитостей, пригласил в студию бывшего служащего ЦРУ Роберта Дэвида Стила (Robert David Steele). А тот и заявил, что на Марсе уже 20 лет существует база-колония. Туда НАСА отвозит похищенных по всему миру детей, которых использует в качестве рабов — в том числе и сексуальных.

В НАСА обычно не комментируют подобную чушь. А тут агентство почему-то сочло нужным сообщить, что на Марсе людей нет.

Специалоистам НАСА сразу же возразили конспирологи, которые указали на явно «человеческую» марсианскую базу — с ангарами привычного вида, с панелями солнечных батарей и даже с тарелкой радиотелескопа. Ее видно на снимках с орбиты Красной планеты.

Марсианская база на снимке с орбиты Марса.

Марсианская база крупнее.

6. Светящиеся струи над Землей

Первыми загадочное явление заметили энтузиасты — увидели в небе странные узкие светящиеся ленты. Сфотографировали их, выложили снимки в социальные сети. Чем привлекли внимание серьезных ученых. Те снарядили для изучения феномена спутники. И оказалось, что столь причудливо и разноцветно светится воздух, нагретый до 3000 градусов, который несется струями шириной в 25-30 километров со скоростью 6 километров в секунду. Чудеса...

Огненные струи в небе.

Явление назвали «Стив» (Steve). Его природа пока загадочна.

7. Человеческие следы, оставленные в то время, когда людей еще не было

Палеонтологи сейчас пытаются понять, чьи следы они обнаружили в 2017 году на греческом острове Крит. По его прибрежной грязи, которая образовалась на месте временно обмелевшего Средиземного моря, прошлись какие-то босые двуногие существа. В сохранившихся отпечатках можно различить пять пальцев, пятку и прочие характерные человеческие особенности. Однако следы эти отпечатались за 3 миллиона лет до того, как на острове Крит появились первые далекие предки людей.

Человеческие следы, оставленные на острове Крит 5,7 миллионов лет назад.

8. Марсианские черви

Наши земные дождевые черви вполне могли бы жить на Марсе. К такому сенсационному выводу пришли голландские исследователи, которые

уже несколько лет моделируют условия Красной планеты и выращивают овощи в «марсианском грунте» . А в 2017 году они решили вырастить червей. И вырастили. Оказавшись «на Марсе», обитатели нашего подземного мира не сдохли, а принялись за свою обычную работу. То есть, стали рыхлить почву и насыщать ее органическими соединениями. Более того, черви дали потомство. Подробнее об этом и других удивительных марсианских экспериментах тут.

Новорожденный "червяк-марсианин".

9. Зачем Леонардо да Винчи раздел Мону Лизу?

В 2017 году легендарный мастер был признан автором рисунка углем, на котором изображена обнаженная женщина - якобы та самая Джоконда, которая потом появилась на его знаменитой картине маслом, хранящейся ныне в Лувре.

Рисунок известен под названием Мона Ванна (Monna Vanna). Экспертиза показала, что он был выполнен до 1503 года. То есть появился перед Моной Лизой. И, видимо, стал эскизом к ней.

Ванна и Лизы не просто похожи — одно лицо. А их руки вообще идентичны. Но главное — улыбки. И одетая женщина, и голая улыбаются одинаково загадочно.

Две Моны Леонардо да Винчи.

Возможно, что Леонардо изначально планировал изобразить Мону голой по пояс. Но воспрепятствовал заказчик - зажиточный купец по имени Франческо дель Джокондо. Как принято считать, именно он заказал мастеру портрет своей жены Лизы Джерардини дель Джокондо. Взглянул на эскиз. Столь откровенный вариант — с обнаженной грудью его — не устроил. Купец мог даже поругаться с мастером. Мол, что вы себе позволяете?! Мог и жене скандал закатить — мол, зачем она полуголой позировала?!

Однако далеко не все разделяют предположение, что Мона Ванна это Мона Лиза. Поскольку та, которая раздета, выглядит более мускулистой. То есть, слегка мужеподобной, не смотря на молочные железы. Это несуразность воодушевила успокоившихся было сторонников альтернативной версии. Они считают, что Лиза Джерардини дель Джокондо вообще тут ни при чем, равно как и ее муж купец. Якобы художнику на самом деле позировал его любимый ученик. То есть, мужчина. Отсюда и столь странная улыбка, таящая секрет их реальных взаимоотношений.

10. Звуки апокалипсиса

Ученые ищут источники непонятных звуков, которые оглушили 14 ноября 2017 года жителей американского штата Алабама, а 15 ноября - жителей штата Айдахо. И те и другие слышали нечто вроде раскатов грома среди ясного неба в сопровождении продолжительного шипения. Bama Boom — так назвали феномен ученые. Звуками апокалипсиса окрестили его мистики.

Землетрясение? Отнюдь. Геологическая служба США (U.S. Geological Survey) сам звук уловила, но никаких сейсмических сотрясений не зафиксировала.

Падение метеорита? Например, из метеорного потока Леониды, прибывшего к Земле? Такое предположение отвергли в НАСА (Meteoroid Environment Office (MEO) at the Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama). Но других объяснений не предложили, назвав явление загадочным.

Звуки апокалипсиса регистрируют сейсмологи.

Военный самолет преодолевал звуковой барьер? Такая версия считается наиболее вероятной. Вот только шум в Алабаме и Айдахо был иным по «тембру» и более продолжительным.

Некоторые исследователи предположили, что звуковой барьер мог преодолевать некий, не связанный с метеорным потоком Леониды, болид, влетевший в атмосферу. Но вскоре выяснилось: если это так, то падение подобных болидов должно быть массовым. Ведь шумы, аналогичные Bama Boom, слышат по всему миру. Только в текущем году были зафиксированы, как минимум, 64 случая.

В сентябре 2017 года в Словакии с неба лились звуки некого тысячеголосого «духового оркестра». Словно бы иерихонские трубы трубили.

Да я и сам несколько раз слышал нечто странное. В Подмосковье, на даче. Слышал разное. То звук был такой, будто бы внезапно на полную мощность включили огромный реактивный двигатель. То словно бы лопнул какой-то гигантский резервуар, из которого со свистом вырывался сжатый воздух. То казалось, что где-то рядом из кузова вываливают груду камней. Только ничего такого в округе не было.

