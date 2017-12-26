От улыбки было всем светлей...

26 Дек. 18:10 2017-12-26T19:33:27+03:00

На 93-м году жизни умер Владимир Шаинский - автор главных песен нашего детства. Он ушел из жизни в своем доме в Сан-Диего после продолжительной онкологической болезни [видео]

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Год добирает. За одну неделю мы лишились двух гениев. 24 декабря ушел из жизни гений лингвистики Андрей Анатольевич Зализняк. Сегодня - не стало гения музыки Владимира Шаинского.

Автор изумительных, простых, как «Дощечка» песен. Напеть их может каждый. А вот создать - мог один он.

«Чебурашка», «Чунга-Чанга», «Антошка», «Песенка крокодила Гены», «Школьный вальс»...

Он работал у Утесова, преподавал скрипку в музыкальной школе, сочинил несколько вполне взрослых симфоний, но самый яркий след оставил, конечно, в мультипликации. Он пришел в анимацию на рубеже 60-х одновременно с Гладковым, Крылатовым, Зацепиным, Рыбниковым, Ботяровым, и им было не тесно, для всех нашлась работа, и у каждого было свое лицо.

- В анимации композитор должен думать не только о качестве и мелодичности своего произведения, но и учитывать кучу других моментов, - говорит шеф-редактор киностудии «Союзмульфильм» Сергей Капков. - Какой персонаж исполняет песню? Что происходит в этот момент в кадре? Какое настроение у героев? Да еще при этом умудриться попасть в очень ограниченный хронометраж. Некоторые музыкальные темы в анимации длятся 15-20 секунд! И это должен быть законченный шедевр, который запомнится и полюбится зрителями. Конечно, Шаинский, как никто другой владел всеми этими тайнами мастерства!

Он прожил долгую и красивую жизнь. А если чем и гордился, то не музыкальными достижениями, а спортивными. Известна его фотография, где уже немолодой Шаинский где-то на даче упражняется на перекладине вместе с сыном. Не раз по телевизору показывали, как маэстро бегает по даче в плавках, крутит "солнышко" на турнике из трубы прибитой к соснам. Тут же, не переодеваясь, садится за рояль и продолжительно музицирует.

В среде композиторов, как и литераторов, существует деление на «больших», взрослых композиторов и «маленьких», детских. Первые смотрят на вторых несколько свысока. Но не в случае с Шаинским. Возможно, поначалу его не воспринимали всерьез. Можно ли сравнивать песню о Комсомоле или Ленине с каким-то там «Кузнечиком»? Однако довольно скоро пришло осознание того, что далеко не каждую песню страна будет петь сорок лет.

Музыковед Сергей Бирюков вспоминает, как в Союзе композиторов обсуждали песню Шаинского «На дальней станции сойду». «Вот послушайте, казалось бы, просто песня для фильма. Но композитор подошел к ней, как симфонист к симфонии», - восхитился тогда Оскар Фельцман.

- Может быть, эти слова покажутся очень выспренними, но не по отношению к Шаинскому, - говорит Бирюков. - Так получалось, с кем из композиторов я ни говорил, когда речь заходила о нем, звучало одинаковое: Он один такой. Он великий. Он гений.

- Да, я великий. Великий ростом, - соглашался композитор. Таким образом он иронизировал над своим «метром с кепкой».

Простой в общении, что называется, «от сохи», Шаинский обладал отличными чувством юмора. И считал его - залогом долголетия. До сих пор мы слышим его квновские позывные. И неслучайно и визитной карточкой солнечного композитора стала знаменитая «Улыбка».

И ведь действительно, от его «Улыбки» всем нам становилось светлей.