2017-12-26T19:12:35+03:00
Звезды

Выбор читателей «КП»: Самая стильная - Полина Гагарина, самая сексуальная - Ольга Бузова

Накануне Нового года читатели «Комсомолки» отдали свои голоса за самых красивых и ярких представительниц шоу-бизнеса
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Поздравляем Ольгу с заслуженной победой, в этом году она потрудилась на славу. Фамилия Бузовой без преувеличения звучала из каждого утюгаПоздравляем Ольгу с заслуженной победой, в этом году она потрудилась на славу. Фамилия Бузовой без преувеличения звучала из каждого утюгаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По традиции в конце года мы объявили голосование на сайте KP.RU, предложив читателям выбрать главных красавиц 2017 года.

Опрос проходил в двух категориях - «Самая стильная» и «Самая сексуальная».

В первой категории победа досталась Полине Гагариной. Королевой стиля певицу назвали 14.60 % читателей «Комсомолки».

Этот год для Полины действительно был урожайным: 26 апреля 2017 года Гагарина родила дочь Мию. Певица каким-то чудом успевала выпускать новые песни, которые сразу же возглавляли чарты, озвучивать мультфильмы (артистка подарила свой голос сове Ольге из мультика «Трио в перьях», воспитывать детей, уделять внимание любимому мужу фотохудожнику Дмитрию Исхакову.

Плюс ко всему нельзя не отметить, что после родов Полина достаточно быстро пришла в форму, поэтому во время своих выходов в свет Гагарина выглядела безупречно.

Редакция «КП» поздравляет Полину с почетным званием «Самой стильной».

Выбор читателей «КП»: Самая стильная — Полина Гагарина Фото: Личный архив

Выбор читателей «КП»: Самая стильная — Полина ГагаринаФото: Личный архив

-Мне очень приятно носить этот «титул» и получать комплименты адресованные, на самом деле, не только мне, но и команде, которая работает со мной, - сказала «КП» Полина Гагарина.- Я, в свою очередь, хочу поблагодарить талантливого Александра Терехова, коллекциями которого я восхищаюсь. Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей «КП» с Новым годом и Рождеством!

В пятерку самых стильных по версии читателей «Комсомолки» вошли: певица Согдиана (14.14 %), актриса Равшана Куркова (10.99 %), телеведущая Елена Летучая (9.15 %) и певица Кристина Орбакайте (7.88 %).

А в категории «Самая сексуальная» с огромным отрывом от конкуренток победила телеведущая, а теперь еще и певица Ольга Бузова. Свою симпатию звезде проекта «Дом-2» выразили 44.69 % читателей «Комсомолки».

Поздравляем Ольгу с заслуженной победой, в этом году она потрудилась на славу. Фамилия Бузовой без преувеличения звучала из каждого утюга.

За стиль Кристины Орбакайте проголосовали 7.88 % наших читателей Фото: Борис КУДРЯВОВ

За стиль Кристины Орбакайте проголосовали 7.88 % наших читателейФото: Борис КУДРЯВОВ

- Мне безумно приятно находится в этом рейтинге! - обратилась к читателям «КП» Ольга Бузова. - Спасибо всем, кто голосовал за меня, спасибо всем моим людям за поддержку, которую вы мне оказываете уже много лет. Благодаря вашей поддержке я побила в этом году множество рекордов: десять моих синглов занимали подряд первые места в музыкальных чартах, мой альбом «Под звуки поцелуев» за 15 минут возглавил iTunes в четырех странах, я начала тур аншлаговыми концертами в Москве и Питере, который по вашим просьбам продолжится в 2018 году! Я стала единственным российским артистом, кто попал в мировой чарт Инстаграма. И ещё много всего было интересного с нами в этом году. Также хочу выразить благодарность редакции газеты «Комсомольской правды», что делаете честное и объективное голосование каждый год.

Певица Анна Калашникова (бывшая невеста Прохора Шаляпина) стремительно ворвалась в наш рейтинг «Самых сексуальных», заняв четвертое место Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица Анна Калашникова (бывшая невеста Прохора Шаляпина) стремительно ворвалась в наш рейтинг «Самых сексуальных», заняв четвертое местоФото: Евгения ГУСЕВА

В пятерку «Самых сексуальных» вошли и другие красавицы: певица Нюша (16.28%), певица Анна Плетнева (9.53%), певица Анна Калашникова (8.70%), певица Светлана Лобода (3.71%).

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