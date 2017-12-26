Почему владельцу "Промсвязьбанка" удалось сбежать за рубеж

26 Дек. 19:00 2017-12-26T19:51:47+03:00

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На конец декабря из-за долгов по алиментам, штрафам, ЖКХ и прочим кредитам на сумму от 30 тыс. руб. за границу не могут выехать около 1,7 млн граждан. Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев за квартиру платил исправно, семейный кодекс тоже не нарушал, поэтому несколько дней назад беспрепятственно отбыл лечиться на воды в неизвестном направлении. Попросту, сбежал. Исчез и его брат Алексей. А ведь еще недавно православные бородатые банкиры братья Ананьевы прямо излучали благочестие и тут...

15 декабря один из крупнейших банков страны, третий среди частных, Промсвязьбанк был признан ЦБ проблемным. Объявили о его санации - оздоровлению под управлением Фонда консолидации банковского сектора. Но едва взявшись за разбор дел, внешние управляющие обнаружили уничтожение кредитных досье корпоративных заемщиков на на сумму 109,1 млрд руб. Найти теперь эти деньги будет весьма непросто...

«Банк был платежеспособен, и ликвидности хватало, — объяснил Дмитрий Ананьев в интервью "Ведомостям".- На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет... У меня было четкое восприятие, что у банка есть как минимум время до середины следующего года, а оптимально весь следующий год, в течение которого мы каждый месяц показывали бы ту прибыль и результат, которые обещали... Не было необходимости принимать такое жесткое решение. Но жизнь не подразумевает сослагательного наклонения, страница перевернута».

Сценарий этот мы наблюдали неоднократно. После проверки ЦБ владелец банка заявляет о происках конкурентов, силовиков и прочих злодеев, уверяет что банк надежен как никогда. И тут же исчезает. Назначенный ЦБ внешний управляющий обнаруживает кассу пустой. Так бежал в Сингапур и совладелец Промбизнесбанка Сергей Леонтьев, и в Лондон хозяин Межпромбанка Сергей Пугачев. Всё это напоминает повесть Катаева "Растратчики", когда ежедневно очередной главбух, еще вчера как Бобик косточку охранявший народные деньги, сбегал с кассой учреждения. Беглецов на просторах Советского Союза обязательно находили и сажали, но денег при них уже не находили - успевали спустить до копейки.

Сегодня всё с точностью наоборот: сбежавшие за границу хозяева обанкротившихся банков недоступны нашему правосудию, а вот деньги у них точно должны бы остаться. Тем не менее, расплачивается государство, компенсируя частные вклады из фонда АСВ. А иные банки и просто спасают, покрывая их долги на 100% государственными деньгами. Например, "Банк Москвы" - обанкротить учреждение, держащее счета ЖКХ, обслуживающее функционирование многомиллионного города, не решились.

Но спасают единицы - число банков в стране стремительно сокращается. В 2008 году было 1 136 банка, а в 2017 уже 623. Только в 2016 году были закрыты 110 банков. И ЦБ не скрывает, что чистка закончится на уровне 200-300 оставшихся. И кто будет следующий - неизвестно. Предпосылки понятны: когда реальная экономика не приносит заработка, банки играют или деньгами от нефтяного экспорта, или в терминологии ЦБ просто "рисуют". А живые деньги частных кредиторов или государства выводятся на зарубежные счета. По мере обмеления притока средств в страну с 2008 года, а тем более с 2014 года, число "художников" только росло. При появлении же же худсовета в лице регулятора, творческие натуры объявляли себя больными, гонимыми и непонятыми, предоставив разгребать свое творческое наследие правоохранительным органам. Были и вполне устойчивые банки, ставшие жертвами рейдерских атак. Но и их владельцы предпочитая не искушать судьбу, бежали за границу. И так же, насколько удалось, уведя часть активов.

Интересно, почему оздоравливая банковскую систему, что безусловно, полезно, ЦБ каждый раз действует настолько грубо, что "оздоравливаемый" банк мгновенно рушится, а топ-менеджмент в ужасе разбегается?

И возникает естественный вопрос к тем государственным ведомствам, которые не подержали в сентябре этого года предложение главы ЦБ Эльвиры Набиулиной. А она ведь просила как раз удержать этих самых разбегающихся топ-менеджеров - запретить выезд из страны управляющим банков, признанных ЦБ недобросовестными. Приняли б постановление, глядишь и не пришлось бы спасать Промсвязьбанк нашими деньгами - что-то и у Ананьевых наскребли бы.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что делать клиентам?

Обозреватель отдела экономики "КП" Евгений Беляков:

- Ровным счетом ничего. Банк продолжает работать в штатном режиме. Офисы открыты и закрываться не будут. Ни банкротства, ни отзыва лицензии не планируется. Промсвязьбанк попал в государственный Фонд консолидации банковского сектора. Он был специально создан для спасения крупных банков. То же самое произошло с Бинбанком и ФК «Открытие». Эти крупные кредитные организации ЦБ спас в августе-сентябре этого года. Ни один из клиентов не потерял ни рубля. Банки продолжают работать.

Для вкладчиков, заемщиков и держателей расчетных счетов в Промсвязьбанке ничего не меняется. Выводить деньги оттуда нет смысла. Контроль над банком теперь перешел государству. ЦБ выделит недостающую сумму, чтобы закрыть финансовые дыры.