Дневник трижды мамы: “Разглядываю, трогаю, нюхаю макушки, целую пятки”

26 Дек. 19:11 2017-12-26T19:55:10+03:00

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Читать Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление

***

Федор. Надел на одну ногу чайник, на вторую - бубен. Любуюсь.

Федор с чайником и бубномФото: Анастасия АКСЯНОВА

***

Сделала себе завтрак: тост и яйца. Все отжали и съели дети. Пошла по второму кругу. Уйду есть в ванную.

***

- Не давай больше детям печенек! - орет что есть мочи Харизмыч, собирая пылесосом крошки с паласа и дивана.

Очередной погром на кухнеФото: Анастасия АКСЯНОВА

Спустя 10 минут.

- Мать! Мать, беги сюда! Мы опять облажались! (видали! как печеньки, так я виновата. а как папаня что недоглядел - так сразу "мы" появляется чудесным образом!) - снова кричит дурниной почтенный отец семейства Аксяновых. Бегу, обнаруживаю детей посередине кучи пыли и мусора, которую они вытряхнули из накопителя пылесоса - папка забыл спрятать его в коридор.

Спустя еще 10 минут.

- Ой, смотри, кажется из-под нового увлажнителя натекло.

- Нет, это из уже не очень нового Федора натекло - смотри он без подгузника уже! Ты что, забыл скотч?!

- Нет, я обматывал! Не смотри на меня так - Я ОБМАТЫВАЛ. Мальчик, ты как его снял?!

Спустя еще 10 минут.

- Жена, неси швабру быстро! Ну, что значит "Как так вышло?". Вышло вот! Сантиметр ближе к краю всего! - дети утащили кувшин-фильтр для воды, сидят в луже, радуются.

Это я молчу про опрокинутый увлажнитель-ионизатор, который живет теперь на комоде, как его предшественник.

Пусы радуются увлажнителю-ионизатору.

И про то молчу, что в полночь папаня отбыл в дежурную стоматологию с острой зубной болью.

Ну, а я скоро отбуду в дурдом. Сразу, как вылечу вторичный кашель.

***

Чем я выделяюсь среди своих немногочисленных родственников? Конечно же, умением найти выход из любой сложной ситуации. Но еще более я знаменита способностью найти туда вход. Спрашивается, кто меня заставлял, имея на руках троих всадников апокалипсиса, подвизаться в написание колонок, книг и серьезное обучение? Правильно - никто не заставлял. И это очень обидно - совершенно некому предъявить претензии.

Ваня нашёл нору, дрыхнетФото: Анастасия АКСЯНОВА

День мой вчерашний был ознаменован многочисленными разрушениями и потопами различного происхождения. Голые девочки и мальчики то и дело мелькали перед моим собранным в кучу взором. Кого-то удалось уговорить на трусы, куда этот кто-то немедленно навалил. Господи, благослови создателя одноразовых подгузников и всех его потомков (но я за экологию тоже, да!) - я бы удавилась стирать за тремя. А кто-то - не будем показывать пальцем - опять проигнорировал горшок и надул лужу, сразу сделав попытку нырнуть и поплыть. Потом мы все мылись. Смеялись. Плакали. Смотрели мультики, пока мама ликвидировала мокрый Армагеддон в ванной комнате.

Потом мы еще ели, умывались, собирали игрушки, отмывали черничный джем с неожиданных поверхностей, раздевались и снова одевались. Плакали. Смеялись. Укладывались спать.

Так уютно и хорошо спится под жуткий мамин кашель! Вот она, родимая, сидит/стоит за стойкой, два часа делает домашку. А вот она уже сдает большой тест на 200 вопросов - еще два часа. И снова надсадно кашляет. Успевает ответить на последний вопрос за пять минут истечения отведенного времени. Радуется было, надеясь хотя бы на “трояк”, но вспоминает про белье в стиральной машине и горестно взды… кашляет.

На часах 00:40. Вот и Харизмыч пришел. Поели на кухне немного готового салата из супермаркета. Разошлись по кроватям. Кто-то уснул, а кто-то еще полтора часа дохал, до слез и рвотных позывов.

***

Переписываемся с Харизмычем:

- Маргарин слопал здоровенную порцию пельменей. Начал стучать ложкой по столу и орать. Дала кусок курицы. Догоняется. Как прокормить-то это животное?!

- По весне на пастбище выпустим.

- В супермаркет без намордника?

- Полно народу перекусает!

Маргарита Аксянова, модницаФото: Анастасия АКСЯНОВА

***

Мое самое любимое время в сутках - это пробуждение. От нескольких минут до получаса. Если нам не в садик и будильник не трубит "подъем", я обычно просыпаюсь чуть раньше детей. Мы давно синхронизировались. Чаще всего мы вчетвером спим на большой кровати, и это счастье. Хотя раньше я так не считала. Так вот, я просыпаюсь. Разглядываю, трогаю, нюхаю макушки, целую пятки и другие части тела. Слушаю, как меняется дыхание - просыпаются.

Ваня обычно сразу вскидывается и хихикает, что-то начинает лопотать. Рита всегда готова бежать куда глаза глядят через секунду после пробуждения. Феденька садится в кровати и смотрит на меня выжидающе. Я протягиваю к нему руки, он еще секунду ждет и кидается в мои объятия всем телом, сопровождая тоненьким "и-и-и-их". Обнимаемся мы недолго, потому что двое других выражают возмущение и тоже претендуют. В эти мгновения я фоном благодарно молюсь, ей-богу, чтобы все это сберечь.

У пупсов дискотека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/633574" frameborder="0"></iframe> Дневник многодетной матери: у пупсов дискотека.

Мы возимся, обнимаемся, играем в «Сим-Сим» - забираемся под одеяло и там барагозим. А сегодня утром смотрели детские ролики в моем телефоне. Марго каждый раз при смене сюжета подпрыгивала - от радости узнавания. Только дети вошли во вкус, как я свернула лавочку и скомандовала: встаем, нет времени, садик ждет!

И понеслась обычная утренняя суета.

В течение дня я буду не раз дергаться и повышать голос. Проклинать тот день, когда я села за баранку этого пылесоса. Мечтать о побеге через балкон. Встречая мужа, буду голосить "Не могу, не могу больше! Устала! Выпустите меня". Убегу на тренировку.

А завтра будет новое утро. И меня снова накроет такой мощной волной любви и нежности, что на этом бензине я все и сдюжу.

Шутка юмора

Продолжение следует.

Читать Часть двадцать первую, Часть двадцатую, Часть девятнадцатую, Часть восемнадцатую, Часть семнадцатую, Часть шестнадцатую, Часть пятнадцатую, Часть четырнадцатую, Тринадцатую часть, Двенадцатую часть, Одиннадцатую часть, Десятую часть, Девятую часть, Восьмую часть, Седьмую часть, Шестую часть, Пятую часть, Четвертую часть, Третью часть, Вторую часть, Первую часть и Вступление.