Отдых в Египте: будут ли российские туристы на Красном море в безопасности

СЕГОДНЯ 01:00 2017-12-27T11:42:39+03:00

Турпакеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на летний сезон уже приготовлены – открытия прямого сообщения с египетскими курортами туроператоры ждут весной. Но может ли Египет гарантировать российским туристам защищенность? [фото, видео, радиопередача]

Мои женщины известие о командировке в Египет встретили почти истерикой: последние годы страна ассоциируется с непрерывными беспорядками и взрывами. Как раз накануне моей поездки там произошёл крупнейший в истории страны теракт – боевики убили и ранили в мечети более 350 человек. Заговорили об активном проникновении в Египет боевиков-фанатиков.

Как египетские курорты готовятся встречать российских туристов 00:00 00:00

Туристам арабы продают сделанные китайцами сувениры, отсылающие к эпохе древних египтянФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Метро в Каире ни в коем случае не пользуйся – там ад. Пешком по улице не ходи – перемещайся на такси, - напутствовал меня побывавший на двух египетских революциях коллега-фотограф. - И не афишируй, что русский.

В Хургаде и сейчас почти в каждом магазине помнят русский языкФото: Алексей БОЯРСКИЙ

РУССКИЕ УШЛИ

После отмены в 2015 году прямого авиасообщения попасть в Хургаду из Москвы можно лишь через третьи страны. Один из самых дешевых вариантов: Турецкими авиалиниями с пересадкой в Стамбуле. Билет в один конец обошёлся в 18 тыс. руб. ($300) - когда-то столько стоил полный турпакет на неделю, включая перелет. Дорого и неудобно: пересадка занимает несколько часов. Сам я нашел рейс с пересадкой всего в один час. И поплатился: самолет задержали – на пересадку не успел и провел в Стамбуле сутки до следующего рейса.

Туристу в Египте перемещаться на общественнном транспорте иногда интереснее, чем ходить пешкомФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Интересно, кто сейчас здесь отдыхает? - всматривался я по пути из аэропорта Хургады в тихие пустые утренние улицы одного из крупнейших курортов. Вдоль дороги мелькали брошенные недостроенные отели, закрытые магазины. Война, мор?

Власти Египта включили режим максимального дружелюбия к РоссииФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Русские ушли, - коротко объяснил мне местный житель. По данным комитета по развитию туризма Египта, еще семь лет назад страну ежегодно посещало более 3 млн российских граждан. В Хургаде россияне составляли около 60% отдыхающих. На магазинах до сих пор сохранились вывески на русском, почти в каждом можно встретить помнящего русский язык продавца. Издавались специальные хургадинские выпуски «Комсомольской правды»: не выпускаются уже два года.

Футбол, кальян, нарды и чай в уличном кафе - главные развлечения простых каирцевФото: Алексей БОЯРСКИЙ

Мгновенное закрытие турпотока из России после гибели нашего самолета явилось для курортной индустрии шоком.

В Каире даже зимой солнечно и сухоФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Половина отелей были заточены под русских, - объяснил мне египетский коллега. – Ценовая политика, формат обслуживания, персонал, даже меню и анимационные программы. Вообще, развитию all-inclusive Хургада обязана любящим “халяву” россиянам.

Стабильными в сегодняшнем Египте остаются только пирамидыФото: Алексей БОЯРСКИЙ

Первое время многие отели просто не работали (некоторые не работают до сих пор). Остальные дали беспрецедентные скидки. Сейчас цены более-менее восстановились, но всё равно не достигли уровня 2015 года. Выиграли от этого сами египтяне: благодаря спецпредложениям летний сезон был спасен внутренним туризмом.

В Гизе выполнят любую просьбу, но обязательно потребуют бакшишФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- В прошлом году я впервые в жизни отдохнул в Шарм-эль-Шейхе. Раньше мне это было недоступно, - поделился хозяин маленького магазинчика в Каире. Бывшие «русские» отели переориентируются на гостей из других арабских стран, Китая, Японии. И, конечно, дают большие скидки Украине, Белоруссии и прочим странам СНГ, прямое авиасообщение с которыми не прекращалось.

До открытия российских рейсов отели выживают на внутреннем туризмеФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Для каждой страны на одни и те же отели свой прайс-лист, - рассказал мне сотрудник крупнейшего на постсоветском пространстве туроператора по Египту Tez Tour. – Самая высокая цена для немцев, для россиян пониже, а белорусам и украинцам еще меньше. Сейчас, когда россияне вообще не едут, братьям по СССР отдых в Египте обходится совсем дешево. Например, встреченным мной супругам из Минска горящий тур на 9 дней с перелетом стоил $400 на двоих.

Елена Степанцова помогает русскоязычным египтянам читать местные законыФото: Алексей БОЯРСКИЙ

На главной улице Хургады, Шератон-стрит, магазины открыты, но торговля вялая: туристов мало, да и не тот турист.

Быть дружелюбными с туристами в Египте стараются абсолютно все.Фото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Очень приятно, братуха! Меня зовут Никита Михалков. Без России очень мало работА, - почти не коверкая русский язык, удивил меня знакомыми словечками чернокожий хозяин магазина сумок. – Немцы, француз, хохлы покупать мало… Хохлы жадные!.

Отсутствие россйиских туристов пытаюся восполнить китайскимиФото: Алексей БОЯРСКИЙ

КУРОРТ НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Сказать, что отдых в Египте был всегда безопасен, нельзя. Иностранные туристы оказывались жертвами терактов в Египте, начиная с 1996 года, не менее девяти раз. Например, в 2005 году в Шарм-эль-Шейхе в результате трех взрывов погибли и пострадали более 200 человек. В 2009 г. в Каире был взрыв у городского рынка Хан-эль-Халили – один погибший и 24 раненых. Нападали непосредственно и на отели. Последний раз в июле 2017 года: некий молодой человек с ножом пробрался со стороны моря на пляж отеля: двух иностранных туристок убил и нескольких, включая россиянку, ранил. Но безбашенных россиян такие новости не останавливали – пока на улицах Каира протестующие бились с полицией, наши граждане, перекрестившись, радостно покупали резко подешевевшие туры.

Заявлением об отсутствии демократии в Египте Хиллари Клинтон косвенно подтолкнула твиттерную революцию 2011 годаФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- После очередного теракта, как, например, после последнего в мечети, цены на отели на неделю резко падают до совсем смешных, а потом быстро восстанавливаются – народ мгновенно забывает, - пожала плечами менеджер египетского турагентства.

Арабо-русский разговорник в Каире сейчас ходовой товарФото: Алексей БОЯРСКИЙ

Если не брать во внимание малочисленность гостей, в целом, обстановка в сегодняшней Хургаде ничем не отличается от обычной для таких курортов: дефиле расслабленных отдыхающих в плавках от шезлонга к бару, пляжная аэробика, променады по сувенирным лавкам, вечерние мини-диско и конкурсы “Мисс отель”. Но есть нюансы. Вход во все отели только через рамку-металлоискатель, у которой сидит не просто охранник, а сотрудник туристической полиции в погонах. В дорогих отелях рамка дополнена и рентгеном для багажа. Аналогично и в Каире. Говорят, эти меры приняты в 2013 году. На подъезде к Хургаде несколько кордонов полиции для проверки документов: в город пропускают только тех, кто здесь живет, работает или предъявит ваучер в отель. После гибели российского самолета Египет серьезно усилил меры безопасности аэропортов. Например, всю гигантскую территорию аэродрома Хургады недавно обнесли бетонным забором.

Главным детонатором твиттерной революции были студенты каирского университетаФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Очень многое изменилось в системе безопасности аэропорта и технически, и организационно, - рассказал мне генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, лично участвовавший в инспектировании хургадинского аэропорта. – Наша сторона выявляла недочеты, которые египетская должна была изменить.

Правильный египетский муж будет вкалывать до ночи, но жену на работу не отправитФото: Алексей БОЯРСКИЙ

На себе я всё это проверил при вылете из Хургады в Каир. Въезжающий в аэропорт автомобиль пересекает два поста, на одном из которых обязательно проверят паспорт и билет пассажира. Дорога между кордонами напоминает трассу для слалома: объезжая расставленные в шахматном порядке блоки невозможно разогнаться. Вход в здание аэропорта по билету: провожающие и встречающие ждут на улице. Дальнейшая проверка с металлоискателями и рентгеном стандартная. Но, как мне показалось, более жесткая, чем у нас во Внуково, хотя и менее тщательная, чем в Стамбуле.

Чем дальше от туристических маршрутов, тем интереснее жизньФото: Алексей БОЯРСКИЙ

ПОСЛЕ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ

К 2011 году в Египте сложилась кризисная ситуация. На фоне резко выросшего социально-экономического неравенства, в том числе в доступе к медицине и образованию, началось закручивание гаек: оппозиционная партия «Братья мусульмане» полностью лишилась мест в парламенте. Тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон поставила на вид отсутствие демократических процессов. Всё б ничего, но бессменному с 1982 года президенту Египта Хосни Мубараку в 2011 году исполнялось 83 года. Как принято у восточных пацанов, в преемники прочили сына: Гамаля Мубарака.

В туристических компаниях уже готовы для россиян прайс-листы на майские праздникиФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Сын даже в армии толком не служил, - объяснила мне профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх. – А ключевую роль в нашем обществе играет армия: военные воспротивились такому наследнику.

Поэтому во время твиттерной революции 2011 года армия ничего не сделала, чтобы защитить режим Хосни Мубарака. Потом военные, естественно, вмешались: создали временное правительство, провели выборы. На фоне ратующих на площади Тахрир за свободу, демократию и социальную справедливость студентов самой организованной силой оказались «Братья мусульмане»: их кандидат Мухаммед Мурси и победил на президентских выборах 2012 года. Продержались у власти они всего год: египтяне не приняли религиозную диктатуру. Да и плачевное социально-экономическое положение при Мурси только усугубилось. В 2013 году министр обороны Абдул Фаттах Ас-Сиси совершил военный переворот: арестовал Мурси и активистов «Братьев мусульман». На Тахрире снова начались митинги и столкновения сторонников и противников Мурси. На новых выборах президентом стал Ас-Сиси.

Без русских в Хургаде торговля почти не идётФото: Алексей БОЯРСКИЙ

Во время протестов 2011 года многие в Египте считали, что Россия - враг, поддерживающий старого друга Мубарака в борьбе с твиттерной революцией, а США – друг. В 2013 году, по воспоминаниям моего коллеги-фотографа, тоже было непонятно, на кого нарвёшься на улице: на всякий случай представлялся не русским, а польским журналистом. Хотя американцев тогда уже не жаловали – сожгли соседствующий с Тахриром Макдоналдс.

Сегодняшний Каир, чисто внешне, - вполне безопасный город. Тахрир очистили, Макдоналдс восстановили. Народ спокойный. На улицах, особенно в бедных районах, горы мусора – сорить на мостовую тут в порядке вещей. Но метро при этом чистое, современное и выглядит вполне по-европейски. Из местных особенностей - разве что наличие отдельных женских вагонов.

С иностранцами дружелюбны. Узнав, что ты из России, приходят в восторг с признаниями в любви к русским вообще, и Путину - в частности. Причем, многие на русском языке – в Каир вернулись потерявшие работу на курортах.

Цены на одни и те же отели для россиян ниже, чем для немцев, но выше, чем для украинцев и белоруссовФото: Алексей БОЯРСКИЙ

Включенный властями режим потепления отношений с Россией сейчас на максимальном уровне: на трассе из аэропорта Каира стоят билборды с фотографией Путина, которого на них представляют на двух языках «истинным другом Египта». Говорят, простые египтяне встретили Путина 11 декабря с его портретами в руках – старожилы не помнят, чтоб какому-то другому иностранному президенту оказывали такой прием.

СОРОК ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН

За столом в каирском кафе сидят два настолько непохожих персонажа, что надо ещё поискать: классическая русская красавица и кучерявый смуглый араб в элегантном костюме, в каких тут ходят в основном адвокаты. Елена Степанцова и её партнер Аля Нассер Шехабелдин оказывают юридическую помощь русскоязычным жителям Египта.

- В законодательстве Египта иностранцу разобраться тяжело. Например, нюансы семейного права тут разнятся для мусульман и христиан, - рассказывает Елена Степанцова. – Не говоря уже о проблемах продления визы, оформления недвижимости, бизнеса, прочих вопросов гражданского права.

Только в Хургаде постоянно проживает около 20 тыс. российских граждан, а всего в Египте их не менее 40 тыс. 90% - женщины, вышедшие замуж за местных. Кризис в туризме напрямую отразился на большинстве россиянок: у многих мужья работали в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе (где и познакомились). Он теряет работу, семья из туристического заповедника со свободными нравами переезжает в Каир или куда хуже - в родную деревню благоверного. А там шариат, верблюд, бедность и тоска. Кто-то развелся, а кто-то вывез мужа на родину. Эти сорок тысяч ждут открытия прямых рейсов не меньше египтян: из-за дорогого перелета многие два года не видели родных из России.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ

Согласно межправительственной договоренности, прямое авиасообщение с Египтом должно возобновиться с февраля 2018 года. Пока только с Каиром. Высока вероятность, что в апреле откроют Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По крайней мере, в Египте готовятся принять российских туристов в этот весенне-летний сезон. По словам сотрудника Tez Tour, в компании уже подготовлен прайс-лист на Россию, набираются новые русскоязычные гиды и т.д. От этого ажиотажа перед глазами буквально материализуются чартеры, дискотеки и пиво в all-inclusive. Как будто и не было гибели самолета. А помнить о ней необходимо. Тем более что официальных результатов расследования пока нет. Кто это сделал, зачем – до сих пор неизвестно. Впрочем, сегодня в Египте принято всё валить на ИГ — запрещенную в РФ террористическую организацию. Например, в одном городке мэр приказал отравить расплодившихся уличных собак, а когда народ возмутился, то сказал, что это дело рук ИГ. Реально же именно ИГ в Египет массово не проникло. Всех иностранцев, включая россиян с Северного Кавказа, при малейших подозрениях в связях со всемирным халифатом тут же высылают. Большинство терактов и нападений происходит на Синайском полуострове и связаны, во многом, с внутренними разборками: войны бедуинских кланов с военными или друг с другом. Или нападения на египетских христиан – коптов. У крупнейшего коптского храма в Каире и сегодня стоят караульные с прикрученными изолентой вторыми магазинами на "калашниковых" - ощущения покоя это не добавляет. Но взрыв российского самолета - совсем из другой серии. В Египте мне называли разные версии: “дело рук США и Израиля – поссорить Россию с Египтом и лишить последний туристов ”, “это Турция – как конкурент за туристов”, “это сама Россия – повод экономически наказать Египет, лишив своих туристов” и т.п. Объединяет их одно: это был не обычный устрашающий теракт, а целенаправленный способ нанести удар по экономике Египта и решить иные политические задачи.

Политическая обстановка Египта тоже стабильной не кажется. Падение уровня жизни, диктатура военных и прочие проблемы, приведшие в революции 2011 года, только усугубились. На проходной Каирского университета сегодня мощный кордон полицейской охраны. Много сотрудников службы безопасности на внутренней территории.

Девочек с детства готовят в жены, что не мешает давать им хорошее образованиеФото: Алексей БОЯРСКИЙ

- Власть боится молодежи, - прокомментировал мне председатель Египетской Ассоциации выпускников российских и советских вузов Шериф Хассан Гед. – После двух революций, смены президентов были надежды, но молодежь не получила того, о чем мечтала. Волнения университета отражаются на всем Египте. И эта охрана не только, чтоб не пустить чужих внутрь, но и показать молодежи свою силу.

Нестабильность связана и с конфликтом новой власти в лице президента Ас-Сиси и окружающей его старой военной верхушки. Налаживание отношений с Россией – это победа нынешней египетской власти, которую кто-то вновь может захотеть отнять прежним проверенным способом. Остается только уповать на новый уровень безопасности аэропортов, да на теорию вероятности. На мой вопрос, полетят ли они возобновленными прямыми рейсам в Москву, почти все русские египтяне ответили утвердительно: «В одну воронку снаряд два раза не попадает».

Хочется в это верить.