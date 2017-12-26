Избитую до полусмерти старушку все принимали за бомжа. В итоге женщина чуть не замерзла под забором в Домодедово

26 Дек. 19:30 2017-12-26T19:34:57+03:00

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78-летняя Нелла Степановна Чевитаева летела из Узбекистана, где живет еще с советских времен, в Белоруссию к сыну . Единственный путь - через Москву. Известно, что 16 декабря ее самолет приземлился в аэропорту «Домодедово», что было дальше - мы теперь, наверное, не узнаем никогда. Избитую женщину нашли волонтеры «Лизы Алерт» почти неделю спустя практически при смерти. Удивительно, но за это время она несколько раз побывала в полиции и больнице, но никто даже не попытался выяснить ее судьбу и найти родственников.

- В ночь с 19 на 20 декабря на горячую линию отряда «Лиза Алерт» поступил звонок от жителя подмосковного города Домодедово Марата. - Рассказывает координатор отряда Татьяна Александрова. - Во дворе своего дома он обнаружил старенькую бабушку, которая не могла назвать своего адреса, ничего не понимала, а на лице ее были жуткие синяки. Он не знал, что делать и очень просил помощи. Дело в том, что полиция выезжать на место обнаружения старушки не спешила, «Скорая» не могла ее забрать, так как находящаяся в бреду бабуля боялась врачей и от их помощи отказывалась, а по закону госпитализировать без согласия нельзя.

Волонтеры — Таня и Саша Наливайко - бросили все свои дела и помчались в Домодедово. Когда приехали, бабуля сидела в подъезде, куда ее завели местные жители погреться.

- Мы снова стали обзванивать все городские службы. Через некоторое время приехал-таки полицейский УАЗик. Какого же было мое удивление, когда в отделении выяснилось, что наша бабуля уже попадала сюда. Оказывается, еще 4 дня назад сотрудники полиции обнаружили ее всю избитую на трассе, недалеко от аэропорта. После этого она еще несколько раз поступала то в приемное отделение больницы, откуда просто уходила, то в полицию. При этом явно, что бабуля была не в себе и нуждалась в помощи, и психиатрической в первую очередь. Все считали ее бомжихой. Я же видела, что бабушка совсем не похожа на бездомную, но меня никто не хотел слушать и убеждали в обратном.

Силами полицейских и волонтеров все же удалось уговорить медиков помесить бабушку в психоневрологическое отделение .

- Пока мы ждали «Скорую», я попыталась пообщаться с бабушкой. Выяснила, что ее зовут Нелла Степановна, и она считает, что находится в городе Бухара. Документов при себе не имеет. Также она вспомнила имена кое-каких родственников. А еще все время повторяла: «Они меня сбили с ног. Было уже темно. Меня били по голове, и я ничего не помню. Очнулась от жуткого холода в канаве с водой и смогла выбраться. Меня нашли люди и вызвали скорую» . В ту ночь нам все же удалось госпитализировать Неллу Степанову, и ее жизни уже ничто не угрожало, хотя врачи ДЦКБ оценили ее физическое состояние, как тяжелое.

Волонтеры «Лизы Алерт» тут же полезли в интернет искать родственников по социальным сетям. И выясняется, что бабушка является гражданкой Узбекистана. Прожила там большую часть жизни и после смерти супруга приняла решение продать недвижимость и переехать на ПМЖ к сыну в Белоруссию. 15 декабря 2017 она поставила сына перед фактом - я в аэропорту, жди. Но так и не приехала и не вышла на связь. Сын обратился в полицию у себя в Витебске, дал все ориентировки, куда летела и откуда. Шло время, и ее никто не искал. А тем временем старушка погибала недалеко от аэропорта.

- Мы списались с родственниками. В Москву тут же приехал внук Неллы Степановны, а после и сын. Мужчины обратились в посольство Узбекистана, чтобы получить хоть какие-нибудь документы старушке на выезд. Но везде сплошная бюрократия. Проверку по факту побоев тоже начали только после того, как сын написал соответствующее заявление.

Вскоре из городской больницы старушку попросили, находиться здесь без полюса можно только на платной основе. Волонтеры «Лизы Алерт» даже оплатили одни дополнительные сутки, а после договорились перевести бабушку в психоневрологический диспансер. Там она сейчас и находится.

Избитую до полусмерти старушку все принимали за бомжа

- Семья Неллы Степановны не богатая вовсе. Сын - инвалид остановился в хостеле. Сейчас мы всеми силами пытаемся ускорить процесс получения документов, чтобы наша старушка поскорее смогла поехать в Белоруссию. Насколько это затянется — не известно. В больнице нам дали срок в месяц. Законное нахождение сына Андрея в России имеет те же сроки. - Подводит итог Татьяна. - История продолжается. В ближайшее время я должна прибыть в посольство на приём к консулу, чтобы им помогли по возможности ускорить процесс получения справок. Надеюсь, что-то удастся сделать. А пока Нелла Степавна зависла между двух стран.

Удивительно, но получается - никому нет дела до несчастной бабули, кроме волонтеров. Очевидно, что если бы не они, Нелла Степановна просто бы погибла от холода и голода фактически на глазах у всех.