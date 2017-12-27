Полковник-миллиардер Захарченко в Цюрихе покупал часы за миллион

СЕГОДНЯ 01:03 2017-12-27T13:04:24+03:00

Захарченко довольно талантливый человек, юрист по образованию, имел опыт работы в налоговой. Он так давал распоряжения подчиненным, что те думали, что работают в рамках закона. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Изменить размер текста: A A

«МЕЛОЧЬ» В ТЕТРАДКЕ

Изъятые Генпрокуратурой сокровища бывшего врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко переданы государству.

Но следователи СК России продолжают изучать документы, имеющие отношение к уголовному делу. В частности, школьную тетрадку, где мать полковника вела учет наличности. Об этой тетрадке недавно рассказывал глава СК России Александр Бастрыкин.

"Комсомолке" удалось увидеть страницы этого вещдока. Бывшая учительница математики Валентина Николаевна Захарченко складывала и делила в столбик цифры, словно это не приход-расход сотен тысяч долларов и евро, а школьные задачки с яблоками. Что-то подчеркивала, где-то делала пометки на полях. Когда листы в тетрадке были исписаны, делала расчеты на обложке. Тут рядом с суммой €860 000 читаем "мелочь".

Об этой тетрадке недавно рассказывал глава СК России Александр БастрыкинФото: Александр БОЙКО

ЧАСЫ ЗА МИЛЛИОН

Во время обыска в доме одной из бывших жен Дмитрия Захарченко Яны Саратовцевой были обнаружены роскошные украшения от ведущих ювелирных компаний с бриллиантами, некоторые из которых достигали 20 карат. Среди документов на бриллианты оказался чек на покупку элитного морского швейцарского хронометра Ulysse Nardine. "Фрау Яна Саратовцева, Кутузовский проспект, д.5, Россия", - указывается в накладной адрес покупателя.

Судя по чеку, эти часы были куплены на имя Саратовцевой 3 марта 2014 года в центре Цюриха, в ювелирном салоне La Serlas. Всего за 19.750 швейцарских франков (1 152 000 рублей). Трудно предположить, как бы назвала эту сумму Валентина Николаевна, что сейчас находится в Израиле, если для нее и €860 000 были "мелочью".

Вкус у Яны оказался странный: лимитированная серия в 999 штук, розовое золото 18 карат, размеры и вес - точно не для женской ручки. Строго говоря, этот морской хронометр не женский, а мужской. В описании так и говорится "мужские часы".

Но, может Саратовцева все же носила их сама? Мы пересмотрели все доступные фотографии бывшей героини шоу "Холостяк" в интернете, но таких часов на руке Яны не заметили.

После того, как она вышла за Захарченко в 2013 году, ее руки все больше и больше собирали на себе различные кольца и золотые браслеты. Но вот часиков на них не наблюдалось, в том числе и после развода с полковником.

Побывать в Швейцарии, и не купить часы? Не вынесла душа офицера. И счет еще раз подтверждает: на себя Захарченко старался не оформлять ничего. Даже такую "мелочь", как швейцарские ходики. Это позволило ему еще долго оставаться в тени.

"Комсомолке" удалось увидеть страницы этого вещдокаФото: Александр БОЙКО

ЖЕНЫ — МИЛЛИАРДОМ ЗАРЯЖЕНЫ!

Он все оформлял на жен, да близких. По данным следствия официальный доход Захарченко с 2001 по 2016 год составил 12 миллионов рублей. Но за это время офицер только ювелирных украшений своим бывшим женам подарил на 11 миллионов. А еще в ресторанах оставил порядка шести. Нашел деньги на 12 столичных элитных квартир, а машины не в счет. В следствии говорят, что каждую новую свою возлюбленную Захарченко "упаковывал" примерно на миллиард рублей.

Марина СемынинаФото: Иван МАКЕЕВ

"Да, 10 миллионов долларов были на моем счету. Но сейчас их нет. Деньги присылали мне на счет другие люди, мои богатые и влиятельные поклонники. Этих денег нет вообще. Я не обязана отчитываться, куда их дела. Может, в Москву-реку выкинула, утопила. Имею право делать с ними все что захочу", — ответила на вопрос журналистов "КП" "куда с ее счетов делись 10 миллионов долларов еще одна спутница полковника Марина Семынина.

А, может, полковник не просто так доверял своим многочисленным возлюбленным, и таким образом делил оставленный ему "общак"? Может все они - доверенные лица тех, кто сейчас отбывают сроки в местах, не столь отдаленных?

Судя по чеку, эти часы были куплены на имя Саратовцевой 3 марта 2014 года в центре Цюриха.Фото: Александр БОЙКО

ДОСЛОВНО

"Захарченко знакомится с материалами обвинения по 2 эпизодам. Ему инкриминируется взятка в 800 000 рублей, и 3 миллиона рублей предоставленные ему в виде питания в ресторане. Но следствие продолжается. Не установлено, что к делу имеют отношения руководители полковника или его подчиненные. Захарченко довольно талантливый человек, юрист по образованию, имел опыт работы в налоговой. Он так давал распоряжения подчиненным, что те думали, что работают в рамках закона. Он сам планировал и разрабатывал свои действия и никогда не повторялся. В окружении Захарченко между собой звали Захар хитрый.».

(Светлана ПЕТРЕНКО, официальный представитель СК России - в интервью радиостанции "Вести FM")

КСТАТИ

В этом году СК России возместил государству ущерб на 42 миллиарда рублей, и по уголовным делам арестовал имущества еще на 24 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У семьи Захарченко суд изъял десятки квартир, четыре лимузина и золотой слиток

В суде полковник раскрыл секрет своего благосостояния и посоветовал "трудиться"

ГДЕ ВИД НА КРЕМЛЬ?

Никулинский суд вынес решение по иску Генпрокуратуры России о передаче в доход государства 27 объектов недвижимости. Их приобретал бывший замглавы антикоррупционного главка МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко. (подробности)

В ТЕМУ

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры только с видом на Кремль

Людей, передавших миллиарды бывшему борцу с коррупцией определят по ДНК

В деле бывшего врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко уже практически все понятно, кроме одного: у найденных во время обысков миллиардов рублей, так и не нашелся хозяин. Кто он? Мы попытались разобраться. (подробности)