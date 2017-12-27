Елена Скрынник: "Сельское хозяйство – из руин к мировому лидерству"

СЕГОДНЯ 09:00 2017-12-27T00:39:54+03:00

Чего достигла Россия, развивая свой агропромышленный комплекс, и чего еще можно добиться? Об этом в беседе с главой Института аграрной политики, экс-министром сельского хозяйства Еленой Скрынник

Изменить размер текста: A A

ПО ЗЕРНУ МЫ - ПЕРВЫЕ В МИРЕ

- Елена Борисовна, из года в год сельское хозяйство страны показывает большие темпы роста. 2017-й – не исключение. Но все больше экспертов аграрного рынка склоняются к тому, что рост агропромышленный комплекс страны (АПК) в скором времени пойдет на спад. Как вы оцениваете ситуацию?

- Оцениваю позитивно. Первое и главное. Сельское хозяйство стабильно растет последние 16 лет! По всем основным направлениям. В этом году также будет рост - на уровне 3%.

Это огромная победа и заслуга наших аграриев, президента страны Владимира Путина. Из руин, из пепла агропромышленный комплекс России стал одним из лидеров мирового продовольственного рынка.

Чтобы прочувствовать эти масштабные перемены, достаточно вспомнить 90-е – начало 2000-х годов. К хорошему быстро привыкаешь, но многие начинают забывать, что тогда в сельском хозяйстве была пустота, безнадежность – ни тракторов, ни комбайнов, хлеба своего не хватало. 1,5 миллиона тонн пшеницы ввозили из-за границы.

За эти годы все кардинально изменилось – от уровня господдержки до материально-технического обеспечения.

В 2009 годы мы заявили, что будем экспортировать зерно и станем лидерами на глобальном рынке. В этом сезоне экспорт зерна составит 45 млн. тонн. Мы первые в мире. Экспорт российского продовольствия превысит $20 млрд.

Внутренний рынок стабилен. Наши потребители получили полноценную возможность приобретать российские продукты – мясо, молоко, овощи – по доступным ценам.

Да, путь к этому был нелегким. Но тем ценнее результат. Важно сохранить и приумножить достигнутое. Ответственно подходить к решению этой задачи.

Вы абсолютно правильно отметили, что для дальнейшей позитивной динамики предстоит решить ряд задач, систематизировать этот процесс, чтобы он носил комплексный характер.

ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ

- Известно, что вы разработали «Стратегию развития сельского хозяйства до 2035 года»...

- Совершенно верно. В этом году мы представили «Стратегию развития сельского хозяйства до 2035 года», в которой обозначили приоритетные направления развития отрасли в ближайшие годы и конкретные меры, механизмы их реализации.

Усилия государства и бизнеса нужно сконцентрировать, во-первых, на развитии внутренней и экспортной инфраструктуры, перерабатывающей промышленности. В ближайшие 10 лет необходимо нарастить объемы сельхозпереработки не менее чем на 30%.

Во-вторых, необходимо повысить уровень технологичности сельского хозяйства за счет развития собственного производства агротехнологий.

В-третьих, важно открывать новые зарубежные рынки и наращивать объемы поставок сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.

Еще раз подчеркну, масштабирование экспорта, конечно, важная мера в преодолении внутреннего ограничения роста, но не самоцель. Все, что мы делаем для внешнеторговой экспансии, должно, прежде всего, отвечать внутренними интересам развития аграрной отрасли России, задачам защиты прав потребителей и обеспечения внутренней продовольственной безопасности. Это главное.

- С какими проблемами по-прежнему сталкивается наш аграрий?

- Принципиальным является вопрос упрощения доступа малого и среднего агробизнеса к финансово-кредитной поддержке. Это позволит сбалансировать агропроизводство, закрепить восходящий тренд в отрасли.

В этом году мы в очередной раз собрали рекордный урожай – свыше 130 млн тонн зерна. Результат колоссального труда наших аграриев. На выходе - резкое снижение цен (в среднем на 30% к уровню прошлого года) и финансовые трудности у производителей. Все потому, что динамика внутреннего производства не обеспечена равнозначными инфраструктурными и логистическими возможностями. Существуют и другие ограничения, в том числе по качеству. С этим надо системно работать.

В числе приоритетов - обеспечение сбалансированности агропроизводства, в том числе за счет поэтапного увеличения доли продукции, произведенной малым и средним агробизнесом, в общем объеме сельхозпроизводства.

Оптимизация процесса распределения государственных субсидий – наиважнейшая задача. Подчеркну, что субсидии из госбюджета остаются основным фактором при реализации новых инвестиционных проектов в отрасли.

- Считается, что мощному развитию сельского хозяйства способствовали в том числе и продуктовые контрсанкции. Но нет ли сейчас ощущения, что эффект от них сходит на нет?

- Польза продуктовых контрсанкций для сельского хозяйства неоспорима. Благодаря введению продэмбарго запущены новые многомиллиардные инвестиционные проекты в животноводстве, молочном секторе, переработке.

Но этот эффект на сегодняшний день действительно практически отыгран рынком. Для развития экспорта необходим рост качества, конкурентоспособности нашей продукции.

Наметившийся рост внутреннего спроса, выход российской экономики из рецессии, безусловно, простимулируют аграрную отрасль, во многом нивелируют перепроизводство. Однако для дальнейшего уверенного развития отрасли, системного обеспечения интересов наших потребителей и производителей необходимо последовательно урегулировать имеющиеся вопросы.

Глава Института аграрной политики, экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник.

«ЛИШНИЕ ЛЮДИ» НА СЕЛЕ?

- Недавно в СМИ цитировлось одно заявление - о том, что в сельской местности России проживает 15 миллионов «лишних» людей. Мол, труд их неэффективен, бесполезен. Как вы можете оценить такое заявление?

- Процитирую президента: «Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России».

Жители сельской местности – основа продовольственной и, не побоюсь этого слова, геополитической стабильности государства, сохранения многовековых традиций, особого уклада жизни.

Cоздание комфортных условий жизни в сельской местности, повышение материальной мотивации и социальной поддержки молодых специалистов – это задачи, которые в приоритетном порядке успешно реализуются последние 14 лет. Именно столько действует госпрограмма по устойчивому развитию сельских территорий. На ее реализацию из федерального бюджета за эти годы было выделено полтриллиона рублей.

Более четверти миллиона сельских семей улучшили свои жилищные условия, в разы вырос уровень обеспеченности питьевой водой и газом.

В настоящее время на основе государственно-частного партнерства в особой поддержке нуждаются гражданские, местные инициативы, проекты по созданию сети малых промышленных предприятий полного цикла.

Учитывая огромные территории, которыми мы располагаем, климатическое и этническое разнообразие, задача комплексного развития сел, малого агробизнеса представляется особенно актуальной.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Елена Борисовна, внутренний рынок ограничен, перепроизводство «съедает» прибыли АПК, а экспорт, хоть и растет, но очень сдержанно с учетом наших огромных возможностей. В чем причина?

- Для объективности картины, приведу несколько цифр. Впервые в этом году объем экспорта российского продовольствия превысит 20 миллиардов долларов. Причем, мы увеличили поставки не только зерновых, растительного масла, сахара, но и мясной продукции. К примеру, экспорт мяса птицы вырос на 40%, свинины – на 60% (всего свыше 200 тыс. тонн).

Важным событием этого года стало открытие Саудовской Аравией своего рынка для российских экспортеров мяса. Это отличная возможность для наших производителей модернизировать производство, повысить качество выпускаемой продукции.

В целом Ближний Восток, наряду с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона, - одно из наиболее перспективных направлений российского агроэкспорта.

Первостепенным на сегодняшний день является создание мощной экспортной инфраструктуры. При наличии дополнительных портовых мощностей, подвижного состава объем нашего зернового экспорта мог бы значительно увеличиться.

Для ускоренного развития агроэкспорта нужна собственная международная трейдинговая компания нового поколения, использующая в своей работе новые технологические компетенции: управление цепочками поставок с помощью блокчейн, смарт-контрактов.

В этом году специалистами нашего института совместно с экспертами отрасли разработана концепция ускоренного технологического развития сельского хозяйства, предусматривающая, в том числе внедрение блокчейн-технологий, интернета вещей.

В настоящее время происходит ослабление позиций традиционных международных трейдеров. Сегодня мировой рынок продовольствия – рынок покупателя, когда потребители и производители имеют возможность устанавливать контакты напрямую, без посредничества компаний-трейдеров.

Все эти изменения дают нам возможность для значительного повышения эффективности агроэкспорта, расширения сбытовой базы за счет установления прямых контактов.

- Традиционный вопрос: будут ли новые рекорды, что будет с ценами на продовольствие в 2018 году?

- Отечественный агропромышленный комплекс продолжит поступательное развитие, однако, с учетом накопившихся дисбалансов темпы роста могут несколько замедлиться. Безусловно, важную роль будут играть макроэкономические и внешнеполитические факторы.

Если говорить о внутреннем рынке, то он будет сохранять стабильность, минуя резкие ценовые колебания. Во многом это определяется динамикой потребления, достижением определенного «ценового потолка», когда уровень доходов потребителей не позволит производителям активно повышать цены, несмотря на растущие издержки.

Характерной особенностью станут усиление тренда по развитию органического производства, биологизации и диджитализации сельского хозяйства, экспортной экспансии.