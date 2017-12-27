WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 1 января 2018 года

27 Дек. 13:40 2017-12-27T13:47:27+03:00

Мессенджер будет недоступен на операционных системах Windows Phone 8.0, BlackBerry OS, BlackBerry 10, а затем и на Nokia S40

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Сервис WhatsApp прекратит поддержку на некоторых смартфонах и мобильных платформах с 1 января 2018 года. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, компания сделала запись в обновлении к сообщению в блоге, которое первоначально было опубликовано в феврале 2016 года. В нем указано, что для нескольких платформ не планируется обновление функционала, из-за чего некоторые функции могут “перестать работать в любое время”.

В список попали операционные системы Windows Phone 8.0, BlackBerry ОС и BlackBerry 10 (поддержка прекратится после 31 декабря 2017 года), Nokia Symbian S60 (после 30 июня 2017 года), Nokia S40 (31 декабря 2018 года) и Android с версией 2.3.7 и старше (после 1 февраля 2020 года).

“Когда мы начали WhatsApp в 2009 году, использование мобильных устройств у людей выглядело совсем не так, как сегодня. Apple App Store существовал всего несколько месяцев. Около 70 процентов проданных смартфонов в то время имели операционные системы, предлагаемые BlackBerry и Nokia.

Хотя эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, они не предлагают возможности, которые нам необходимы для расширения возможностей нашего приложения в будущем”.

В компании добавили, что если пользователь имеет смартфон под управлением одной из вышеуказанных операционных систем, то ему рекомендуется “перейти на новый Android, iPhone или Windows Phone”.