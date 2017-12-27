«Опустил ниже плинтуса»: Интимное видео, где любимая девушка Тимати делает ему массаж ног, удивило поклонников

27 Дек. 13:56 2017-12-27T16:10:06+03:00

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Многочисленные девушки Тимати так долго были в центре внимания, что после того, как жизнь с Аленой Шишковой – мамой ребенка репера не сложилась, он перестал рассказывать общественности о своей личной жизни. Впрочем, от поклонников ничего не скроешь и вскоре после начала романа с моделью Анастасией Решетовой о нем стало известно всем. Говорят, что у молодых людей это серьезно и они даже готовятся к свадьбе.

Более того, именно Тимати помог молодой девушке с открытием двух салонов красоты в Москве, после того, как она решила закончить с карьерой модели. И похоже, чтобы раскрутить вновь открывшийся бизнес, известный рэпер даже согласился сняться в вирусной рекламе для него. Да вот только с креативом ребята, кажется, переборщили. По сюжету рэпер заходит в салон красоты и спрашивает у администратора Натальи Рудовой можно ли у них сделать массаж ног.

Девушка отвечает, что такая услуга не предусмотрена. Однако Тимати не отчаивается и просит ее позвать хозяйку салона, которую сыграла Анастасия Решетова. В финале возлюбленная рэпера все же делает ему массаж ног. Причем выглядит это так, будто султану вызвали наложницу. «Опустил Решетову ниже плинтуса, где ее гордость, что на такое подписалась», «Ради денег массирует ноги с милым лицом», «Хотя и шутка, но получилось унизительной для Решетовой», «Очень противно», «Очень неприятный осадок от этой рекламы», — написали многие интернет-пользователи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. kp.ru). Однако, нашлись поклонники, которым видео пришлось по душе. «Все круто на самом деле, и реклама угарная», «Ну молодцы пошутили», «Хорошая хозяйка».

Анастасия Решетова не раз интриговала поклонников снимками в наряде невесты.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Решетова никак не стала комментировать комментарии в свой адрес. Девушка полностью сосредоточена на развитии своего бизнеса, и даже на себе демонстрирует все процедуры, услуги которых готовы предоставить в ее центрах красоты. Причем, многие из них омолаживающие. Что вообще непонятно, если учесть, что самой Решетовой всего 24 года.