Банк «Открытие» первым в мире запустил денежные переводы по фотографии

27 Дек. 14:46 2017-12-27T14:49:56+03:00

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Банк «Открытие» стал первым банком в мире, запустившим денежные переводы по фотографии клиента в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Услуга доступна в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Сервис реализован с помощью уникальной технологии — нейросетевой системы распознавания лиц, которая позволяет с высокой степенью точности идентифицировать клиента по его биометрическим данным.

Чтобы попробовать новый сервис, нужно скачать на свой смартфон приложение «Открытие. Переводы». В основном меню выбрать тип перевода – «перевод по фото» - и сфотографировать получателя на камеру смартфона или же выбрать его фотографию из галереи. Снимок автоматически уйдет в систему распознавания лиц банка, которая определит получателя и выведет в приложение маскированный номер его банковской карты, на которую будет осуществлен перевод. Отправителю останется только ввести данные своей карты для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных.

Перевод по фотографии можно сделать с карты любого российского банка в адрес клиентов банка «Открытие», которые были сфотографированы в отделениях или при получении карты курьером. В будущем году «Открытие» планирует запустить переводы по фотографии и в адрес пользователей, которые не являются клиентами Банка «Открытие» — пользователи приложения «Открытие. Переводы» смогут загружать свои фотографии самостоятельно непосредственно через само приложение.

Тестирование новой технологии велось с 2016 года, и в мае 2017 года она впервые была представлена в прототипе мобильного приложения «Открытие. Переводы» на международной выставке «Connect:ID». С начала декабря 2017 г. услуга стала доступна и для широкой аудитории.

«Использование фотографии клиента вместо номера банковской карты — это принципиально новый подход к онлайн-переводам, — говорит начальник Управления развития партнерских систем банка «Открытие» Алексей Матвеев. — Сервис открывает для пользователей совершенно новые жизненные сценарии для выполнения денежных переводов. В настоящее время ни один из участников финансового рынка в мире не предлагает подобного сервиса своим клиентам. Этот яркий проект демонстрирует технологическое лидерство банка «Открытие» и создан в рамках бренда Open Garage, который объединяет в себе три действующих направления банка: Диджитал, ИТ и Инновации».