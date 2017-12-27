Для больного Олега Табакова вызвали немецких врачей

27 Дек. 15:13 2017-12-27T15:20:32+03:00

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Утром, 27 декабря появилась новость, что врачи были вынуждены ввести Олега Табакова в искусственную кому, поскольку у организма не осталось сил бороться с болезнью, однако, позже вице-мэр Москвы, курирующий здравоохранение опроверг эту информацию. Он рассказал, что артист находится в сознании и его сейчас осматриватют немецкие врачи. Их пригласили коллеги для проведения консилиума, чтобы понять, как дальше выстраивать методику лечения знаменитого артиста.

По словам Печатникова, ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные, сообщает газета «Московский комсомолец».

Напомним, информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой. Так, сын Антон утверждал, что у актера воспаление легких, а младший наследник Павел говорил, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике.

Напомним, Олега Табакова госпитализировали в конце ноября. Говорили, что у артиста произошло нагноение зубных имплантов, которое спровицировало воспаление и дало осложение на легкие. Чуть позже у худрука МХТ была сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова заражение крови и "синдром глубокого оглушения". Из-за болезни Олега Павловича спектакли с его участием в МХТ им. Чехова пришлось отменить.

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Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)