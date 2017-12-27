2017-12-27T15:20:32+03:00
Звезды

Для больного Олега Табакова вызвали немецких врачей

Вице-мэр Леонид Печатников опроверг заявление, что актера ввели в искусственную кому
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments28
Информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой.Информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Утром, 27 декабря появилась новость, что врачи были вынуждены ввести Олега Табакова в искусственную кому, поскольку у организма не осталось сил бороться с болезнью, однако, позже вице-мэр Москвы, курирующий здравоохранение опроверг эту информацию. Он рассказал, что артист находится в сознании и его сейчас осматриватют немецкие врачи. Их пригласили коллеги для проведения консилиума, чтобы понять, как дальше выстраивать методику лечения знаменитого артиста.

По словам Печатникова, ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные, сообщает газета «Московский комсомолец».

Напомним, информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой. Так, сын Антон утверждал, что у актера воспаление легких, а младший наследник Павел говорил, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике.

Напомним, Олега Табакова госпитализировали в конце ноября. Говорили, что у артиста произошло нагноение зубных имплантов, которое спровицировало воспаление и дало осложение на легкие. Чуть позже у худрука МХТ была сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова заражение крови и "синдром глубокого оглушения". Из-за болезни Олега Павловича спектакли с его участием в МХТ им. Чехова пришлось отменить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олег Табаков болен сложной деструктивной пневмонией

Вот уже больше недели «Комсомолка», как и все поклонники Олега Табакова, переживает за любимого актера. Напомним, что с 27 ноября 82-летний Олег Павлович находится в Первой градской больнице. Из-за того, что в МХТ, худруком которого много лет работает актер, о состоянии здоровья Табакова ничего не говорили, утверждая, что он находится на плановом обследовании. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Олег Табаков: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов: На телевидении, как и в стране, кризис заканчивается
Мы поговорили с известным телеведущим и медиаменеджером о том, как, чего не хватает российскому телевидению, какие были прорывы и удачи в уходящем году, и какие проблемы остались нерешенными
10 самых ярких киноролей Михаила Боярского
26 декабря у любимого артиста день рождения. В последнее время Михаил Сергеевич в кино снимается редко – говорит, что предложений до сих пор много получает, но роли неинтересные. Звто багаж у него отличный - есть что вспомнить!
Прогнозы на Оскар 2018: кто является главным претендентом на получение кинопремии? Гадаем по «Золотым глобусам»
Кинообозреватель «КП» дает прогноз, о каких фильмах мы будем слышать на протяжении еще трех месяцев, до тех пор пока не будут вручены награды премии Оскар 2018 года
Новости 24