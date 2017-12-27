Что случилось с ангольским спутником, который "пропал" после запуска с Байконура

27 Дек. 15:50 2017-12-27T16:11:55+03:00

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Ангольский спутник связи “Ангосат-1”, запущенный с Байконура накануне, вечером 26 декабря, перестал передавать телеметрию. После неудачи при запуске “Метеора-М” это звучит особенно печально. Что могло пойти не так и кто виноват?

Что именно запускали

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" и спутником "Ангосат-1" была запущена в 22:00 26 декабря. В 06:54 мск 27 декабря произошло отделение спутника от разгонного блока. Аппарат начал раскрывать солнечные батареи - в этот момент связь со спутником была потеряна.

Что известно на данный момент

Как рассказали “КП” источники в космической отрасли, Россия свои обязательства по выводу ангольского спутника на орбиту выполнила. Ракета-носитель отработала штатно. Разгонный модуль “Фрегат” (напомним, такой же использовался при неудачном запуске спутника “Метеор-М” 28 ноября) вывел спутник “Ангосат-1” на орбиту 36 тысяч километров над Землей. Первая телеметрия была с него получена, спутник передали заказчику - министерству телекоммуникаций и информационных технологий Анголы.

Что могло пойти не так?

Специалисты гадают, ответа пока нет. Наиболее вероятной представляется версия о том, что спутник начали разворачивать по Солнцу - в такое положение, чтобы солнечные панели были раскрыты и могли запитывать электронику аппарата. Именно в этот момент телеметрия перестала поступать. Вероятно, спутник не довернули по Солнцу (такая же ситуация была, например, с Салютом-7, что ярко показано в фильме о спасении станции). В таком случае спустя некоторое время питание от солнечных батарей может появиться - аппарат изменит свое положение.

Специалисты РКК «Энергия» - а в этой корпорации создавали ангольский спутник - оптимистично оценивают шансы «оживления» аппарата. У него есть собственная двигательная установка, он полностью заправлен топливом. И - самое главное - он уже выходил на связь из точки, где он должен стационарно находиться. Сейчас до него «дозваниваются», стараясь получить ответный сигнал и разобраться, что произошло.

Финансовые потери

Проект по созданию, запуску и созданию наземной инфраструктуры для первого ангольского телекоммуникационного спутника "Ангосат-1" реализовывала РКК “Энергия”. Кредитовали проект ВЭБ, ВТБ и Росэксимбанк (стоимость - $278,46 млн.). Аппарат был застрахован компанией “Согаз” на $121 млн.