А вы уверены, что наступает 2018 год?

27 Дек. 16:00 2017-12-27T16:07:10+03:00

Никто толком не знает, сколько точно лет прошло с Рождества Христова

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Разброс в 16 лет

По давно заведенной традиции каждый раз под Новый год астрономы начинают вносить сумятицу в умы граждан, его встречающих. Ну, и я вместе с ними. Потому что нет никакой уверенности в том, что наступает именно тот год, который указан в календарях и с которым нас поздравит с телеэкрана Президент России. Судите сами.

Прогрессивное человечество ведет летоисчисление с Рождества Христова. То есть отсчитывает года с момента появления на свет младенца Иисуса. А когда он появился? 2018 лет назад? Не факт. Эта дата условная. Ее, по сути, назначил один из папских архивариусов Дионисий Малый в 525 году.

На самом же деле точная дата рождения Спасителя не известна. В Библии время указано лишь приблизительно: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сириею» (Лука, 2-1).

Собственно, ради постановки на учет Мария - мать Иисуса, будучи беременной, и пошла в Вифлеем. Где и родила.

Лука свидетельствует: «И родила Сына Своего первенца, и спеленала его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице». (Лука, 2-7)

Матфей подтверждает, что «…Иисус родился в Вифлееме». И добавляет: «…во дни царя Ирода…» (Матфей, 2-1)

Десятки специалистов проанализировали все мыслимые источники, выясняя кто, где, когда правил и переписывал. Однако информация об исторических личностях не позволяет сойтись на какой-нибудь одной дате рождения Иисуса. У исследователей получался разброс в 16 лет - с 12 года до нашей эры до 4 года нашей. Стало быть, совсем не обязательно, что 1 января (14-го по старому стилю) наступит 2018 год. Мог какой-нибудь другой - от 2030-го до 2014-го.

Джотто изобразил Путеводную звезхду в виде колметы Галлея.

И Путеводная звезда нам не указывает

В попытках определить точную дату рождения Иисуса, астрономы первым делом вспоминают волхвов, которые пришли поклониться младенцу. Ведь они говорили, что «видели звезду Его на востоке…». «И се, звезда… шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец» (Матфей).

Речь идет о знаменитой путеводной звезде. Или Вифлеемской. Ныне ее символ украшает рождественские и новогодние елки.

По одной из гипотез, волхвы наблюдали некое реальное астрономическое событие. Например, комету Галлея, которая прекрасно подходит на роль путеводной звезды.

Кстати, именно в виде кометы изобразил Вифлеемскую звезду итальянский художник Джотто в 1301 году на своей картине, посвященной рождению Иисуса.

Если верить дошедшим до нас наблюдениям древнекитайского астронома Ма Туан Лина, то комета Галлея появилась в 12 году до нашей эры. В таком случае наступает 2030 год от Рождества Христова.

Однако далеко не все астрономы поддерживают кометную версию. Мол, комета привлекла бы куда большее внимание жителей Иудеи - всех, а не только волхвов. Значит, на небе произошло нечто не столь уж волнующее и зрелищное, но для мудрецов-волхвов все же заметное.

Иной раз соединяясь (фото 2014 года), Венера и Юпитер образуют очень яркий объект. Вполне путеводный.

Известный британский астроном, действительный член Королевского научного общества Марк Томпсон предположил: роль путеводной звезды исполнил яркий объект, который образовался в результате соединения на небе звезды Регул — самой яркой в созвездии Льва - и Юпитера.

Однако и это явление не позволяет точно определиться во времени.

Моделирование на компьютере показало: примерно 2 тысячи лет назад Регул и Юпитер соединялись трижды: в 3 году до нашей эры, во 2 году до нашей эры и во 2 году нашей эры.

По Томпсону, выходит, что вместо 2018 года наступит то ли 2021, то ли 2020, то ли 2016.

По мнению австралийского астронома Дэйва Ренеке, путеводную звезду образовало соединение не Регула и Юпитера, а Юпитера и Венеры,. По расчетам астронома, оно тоже произошло во 2 году нашей. Стало быть, Ренеке будет праздновать нынче наступление 2016 года.

Юпитер и Сатурн тоже могли образовать яркий объект.

Мнение австралийца разделяют его коллеги из Университета Индианы, где под руководством профессора Холлиса Джонсона они провели свои расчеты. То есть, большинство астрономов, из числа, участвующих в спорах, полагают, что наступает 2016 год.

С 2016 годом не согласен Грант Метьюс, профессор теоретической астрофизики и космологии из Университета Нотр Дам. По его разумению, путеводную звезду образовало соединение Юпитера и Сатурна. А оно, как известно, произошло в 6 году до нашей эры.

Стало быть, по Метьюсу, наступает 2024 год.

Итого, как минимум, пять вариантов: 2030, 2024, 2021, 2020, 2016. А с 2018 так и все шесть. Есть из чего выбрать. С Новыми годами, как говорится.