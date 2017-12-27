Именно поэтому мы сможем жить дольше: семь главных прорывов в медицине в 2017 году

27 Дек. 16:30 2017-12-27T18:06:27+03:00

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1. ГЕНЕТИКА: МЫ НАУЧИЛИСЬ РЕДАКТИРОВАТЬ «КНИГУ ЖИЗНИ»

- Этот год прошел под знаком редактирования генома, и уже смело можно сказать, что в 2017-м произошел настоящий перелом, - считает известный генетик, исследователь, руководитель медико-генетического проекта Genotek Валерий Ильинский. - В разных странах проведено много успешных экспериментов, которые показали: генное редактирование можно будет уже через пару лет безопасно и эффективно вводить в медицинскую практику для человека. Этических проблем в данном случае не возникает, поскольку речь исключительно о медицинских целях — исправлении мутаций, которые ведут либо к ухудшению здоровья, либо к смерти человека. Генное редактирование в этих случаях помогает выжить больному или родить здорового ребенка паре, которая не имела такой возможности.

Новые технологии открывают широкие горизонты в борьбе с тяжелыми болезнями, в первую очередь, наследственными заболеваниями, которых известно более 6 тысяч. Также были эксперименты по предотвращению определенных видов рака, лечению ВИЧ. Технически редактирование генома относительно несложная задача, у нас в стране есть несколько лабораторий, которые занимаются такими разработками. Хочется надеяться, что в следующем году Россия заметно продвинется на этом пути.

2. КАРДИОЛОГИЯ: СУПЕРДИАГНОСТИКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ ОТ ИНФАРКТОВ

- Важнейшее достижение уходящего года — это развитие неинвазивных, то есть «без разреза кожи», технологий исследования сердца, которые постепенно становятся доступными на практике, - говорит врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, главный терапевт Ильинской больницы, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин. - Такие методы позволяют оценить кровоток в коронарных артериях, насыщение сердечной мышцы кровью и стабильность атеросклеротических бляшек, то есть степень риска их разрыва. Для этого применяются новые алгоритмы компьютерной томографии. Они могут дать максимально объективную оценку происходящего в сердце пациентов с ишемической болезнью, что может кардинально изменить подходы к диагностике и лечению. А в будущем такие технологии позволят минимизировать участие врачей в выборе стратегии лечения — эту роль постепенно будет брать на себя искусственный интеллект.

3. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: ПОЧЕМУ СБОИ В РЕЖИМЕ ДНЯ ВЕДУТ К ОЖИРЕНИЮ

- В 2017-м году было несколько интересных и перспективных открытий, - отмечает руководитель Школы современной медицины, заведующий Научно-клиническим центром эндокринологии международного биомедицинского проекта «Атлас», врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин. - Первое — обнаружена связь между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и уровнем вещества-пептида, который выделяется у нас в желудке в ответ на прием пищи. Активность выработки этого пептида зависит от особенностей генотипа человека, а уровень пептида, по сути, показывает, насколько высок риск кардиологических заболеваний. Такое открытие может сыграть важную роль в прогнозировании и профилактике заболеваний сердца.

Еще одно открытие, достойное внимания: появилось научное подтверждение и объяснение того, почему нарушения сна — недосып, работа вахтовым методом (сутки через двое и т. п.) могут приводить к ожирению. Выяснилось, что предшественники клеток, из которых образуются адипоциты (то есть клетки жировой ткани. - Авт.), имеют циркадианный ритм активности. В связи с этим, если происходят сбои в режиме дня и ночи, адипоциты «дезориентируются», и, по всей видимости, начинается процесс запасания жировой ткани.

И еще одно заслуживающее внимания исследование: обнаружен новый неожиданный фактор, который влияет на риск развития рака легких. Речь идет об определенных генетических особенностях рецепторов гормона роста, то есть молекул, которые отвечают за распознавание и восприятие нашим организмом этого важного гормона. Такое открытие стало очередным подтверждением того, что наш организм это сложнейшая система, где все регулируется очень тонко и комплексно, и для любых гормонов важен не только их уровень в организме, но и все генетические особенности чувствительности и проведения сигналов этих гормонов.

4. АНТИЭЙДЖ: СОСТАВЛЕН КОКТЕЙЛЬ ЛЕКАРСТВ, ЗАЩИЩАЮЩИХ ОТ СТАРЕНИЯ

- Самое яркое и вдохновляющее событие года, на мой взгляд - эксперимент Яна Грубера из Национального университета Сингапура: исследователь со своей командой скомбинировал несколько препаратов, действующих на разные механизмы старения в организме, и таким «коктейлем» сумел продлить жизнь подопытному животному нематоде на 70%, - говорит один из ведущих мировых геронтологов, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. - Это выдающееся открытие, во-первых, показало, что можно достичь впечатляющего результата по продлению жизни именно за счет синергетического влияния нескольких препаратов (то есть их взаимодействия, при котором общий эффект превышает простую сумму действий каждого препарата. - Авт.). А, во-вторых, настолько серьезного результата — увеличения срока жизни на 70% удалось добиться фармакологическим путем, без более радикальных вмешательств, например, генетических изменений, как было в прежних экспериментах. Это значит, что такой подход может начать применяться в медицине уже в не столь далеком будущем.

5. НАУКА О СНЕ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ — ВСЕМУ ГОЛОВА

- Этот год ознаменовался тем, что впервые в истории была вручена Нобелевская премия за открытие, связанное с работой биологических часов в организме живых существ, - рассказывает руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, эксперт Европейского общества исследователей сна, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Лауреаты премии Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг открыли механизмы, контролирующие циркадианные ритмы — то есть те самые центральные биологические часы, от которых зависят наш сон, бодрствование, здоровье и продолжительность жизни в целом. Признание такого открытия на самом высоком — нобелевском — уровне дает возможность активно вести новые исследования биоритмов, что поможет в борьбе против многих заболеваний, в том числе онкологических.

6. ДИЕТОЛОГИЯ: ЖИР ПОЛЕЗЕН!

- Один из главных трендов — изменение представлений о роли жиров, их влиянии на сердечные заболевания, - рассказывает руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев. - Глобальное исследование, затронувшее 135 тысяч человек из 18 стран мира, показало: нынешние нормы по ограничению жиров — не более 30% общей калорийности ежедневного рациона - не имеют под собой научного обоснования. Более того, замена жиров на дешевые быстрые углеводы (белый хлеб, макароны, сладости) повышает риск смертности от инфарктов и инсультов. Правительства скандинавских стран уже рекомендуют своим гражданам увеличить долю жиров в рационе до 40%, отдавая при этом предпочтение полезным ненасыщенным жирам: это растительные масла, авокадо, орехи, тыквенные семечки, семена подсолнечника. И в то же время по всему миру ограничивается содержание сахара в продуктах: во многих странах Евросоюза напитки с повышенным содержанием сахара облагаются дополнительным налогом.

7. ОНКОЛОГИЯ: УЗНАТЬ ОПУХОЛЬ В ЛИЦО

- Сейчас меняется представление об опухоли — пришло понимание, что решающую роль играет не место расположения, а морфология (то есть структура), - говорит доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, академик РАН, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ (в состав Центра входит Институт им. Герцена) Андрей Каприн. - Опухоль той или иной структуры может быть локализована в любом месте. Она гетерогенна, то есть состоит из серии, пулов разных видов клеток, которые могут совершенно по-разному отвечать на любые виды лечения. Это морфологические открытия, которые помогают правильно подбирать терапию.

Еще одно очень перспективное направление — изучение генетических мутаций. Известно, что опухоль проходит определенные этапы генетическо-мутационного развития клетки, мы все ближе подходим к вопросу выяснения механизма прогрессирования рака и прогнозирования его рецидивов после любого вида лечения.

И еще отмечу прорывную модель, которая сделана и используется у нас в Институте — это индивидуализация химиотерапии с помощью специального прибора. В жидкой среде мы определяем, насколько на обычную или метастатическую клетку действует химиотерапия того или иного вида, и целесообразно ли назначать ее данному больному. Такую модель разработал член-корреспондент РАН Александр Тоневицкий, его лаборатория работает в нашем институте, среди ее сотрудников молодые перспективные специалисты.