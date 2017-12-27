РПЦ приветствует обмен пленными в Донбассе

27 Дек. 16:45 2017-12-27T18:43:16+03:00

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В понедельник у Патриарха Кирилла лидеры Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник договорились с представителем Киева Виктором Медведчуком об обмене пленными - крупнейшем с начала конфликта. Прессе тогда рассказали, что обмен будет 27 декабря по формуле "306 на 74", а место держали в секрете.

И вот в среду на КПП "Майорск" в Донбассе стартовал обмен в присутствии представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

- Новость о том, что в результате идущего при содействии Русской православной церкви обмена пленными несколько сотен ранее удерживаемых лиц возвратятся домой живыми, вселяет надежду на мир в сердца людей в России, на Украине и в Беларуси - везде, где искренне молятся о прекращении братоубийственного разделения.

Особенно хотелось бы подчеркнуть участие в организации обмена пленными Украинской православной церкви в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Каноническая православная церковь на Украине, как об этом неоднократно свидетельствовал Святейший Патриарх, - единственная сила, которая может стать отправной точкой для действенного мирного процесса. Символично, что освобождение военнопленных приурочено к Новому году и Рождеству Христову, и более трехсот человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями, - приветствовал обмен официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.