Евгений Ловчев: «Спартак» не станет чемпионом

27 Дек. 17:30 2017-12-27T17:58:49+03:00

У «Спартака» лучшее нападение среди всех команд нашей лиги, но оно еще не наберет форму Фото: REUTERS

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- Евгений Серафимович, в конце прошлого года вы в чемпионате России по футболу спрогнозировали победу «Спартака». Тогда это выглядело не очень правдоподобно, ведь красно-белые до этого не выигрывали золотые медали 16 лет! Но ваш прогноз сработал на все сто процентов.

- Ровно 45 лет, 27 декабря 1972 года, мне сообщили, что я признан лучшим футболистом страны. И вот опять попал в «девятку»! Значит, что-то понимаю в футболе и форму не потерял.

- А кто станет чемпионом в 2018 году?

- Понятно, что спартаковские болельщики хотят, чтобы я вновь назвал «Спартак» чемпионом. Но «Спартак» им не будет. Конечно, многое решит первая игра чемпионата «Локомотив» - «Спартак» (4 марта). У «Спартака» лучшее нападение среди всех команд нашей лиги, но оно еще не наберет форму. Двух матчей в Лиге Европы (15 и 22 февраля) для этого явно недостаточно.

А для «Локомотива» победа в этом матче будет означать прямую дорожку к золотым медалям. Но главным соперником железнодорожников будет все-таки «Зенит». И если «Локомотив» потеряет очки во встрече со «Спартаком», то чемпионом, возможно, станет «Зенит». У питерцев простой календарь. Кроме того, новый тренер «Зенита» Манчини и та куча новичков-иностранцев уже поняли, что такое российский футбол. И они могут выдать яркий финиш. Не сомневаюсь в этом.

- В новом году впервые три наших команды попадают в Лигу чемпионов. Кто третий?

- «Локомотив», «Зенит» и «Спартак».

- А кто выиграет чемпионат мира по футболу?

- Фавориты всегда одни и те же. Когда-то я верил в то, что вот такая команда, как нынешняя Бельгия, может выстрелить. У них потрясающий состав, футболисты играют в лучших клубах мира! Но воспоминания мне говорят о том, что фаворитами можно называть любые команды, а чемпионами все равно становятся Бразилия, Аргентина, Испания, Франция, Германия или Италия. Но поскольку Италии не будет - значит победит кто-то из первых пяти команд, что я назвал. Почему? Я бы сказал, что у них уже есть чемпионская аура.