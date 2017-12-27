Дмитрий Рогозин о причинах потери "Метеора-М": "Настройки действительно были под Байконур - не посчитали азимут"

27 Дек. 17:55 2017-12-27T18:02:56+03:00

Рогозин заявил, что "есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации”, имея ввиду Роскосмос Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подтвердил версию, которая была неофициально озвучена почти сразу после потери спутника “Метеор-М”: ракета-носитель была запрограммирована на другой космодром.

- Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут, - заявил Рогозин в эфире "Россия 24".

Напомним, речь идет о запуске с аэродрома Восточный 28 ноября текущего года. В “связке” с метеорологическим спутником “Метеор-М” ракета-носитель «Союз 2.1 б» и разгонный модуль “Фрегат” должны были вывести на различные орбиты еще 18 различных иностранных и российских спутников. Но “Фрегат” вместо того, чтобы подниматься на заданные орбиты, направил все аппараты в противоположную сторону - к Земле. В итоге спутники были потеряны и, скорее всего, частично сгорели в атмосфере, а обломки упали в Атлантический океан.

Из заключения аварийной комиссии следовало, что проблемы возникли именно в разгонном блоке. Хотя “Фрегаты” считались очень надежными аппаратами, которые без проблем использовались несколько десятилетий.

Рогозин заявил, что "есть системные ошибки в управлении, в руководстве госкорпорации”, имея ввиду Роскосмос.

- Раньше был просто производственный брак недопустимый,- сказал вице-премьер. - А здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель - прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось - один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился.

Рогозин считает, что “реформы [в космической отрасли] крайне необходимы, начиная от технологического перевооружения предприятий, которые сильно отстали, заканчивая вопросами, связанными с системным мышлением и пониманием тех рынков, куда должна двигаться отрасль, чтобы никому не уступать эти рынки”. По словам вице-премьера, президенту и премьер-министру будут представлены выводы комиссии - она занималась комплексной оценкой работы предприятий космической отрасли и работала параллельно с госкомиссией, расследовавшей обстоятельства потери спутников после запуска 28 ноября.