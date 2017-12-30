"Ждун", "на донышке", "это фиаско, братан": календарь лучших мемов 2017 года

СЕГОДНЯ 00:57 2017-12-30T01:02:17+03:00

Вспоминаем вирусные картинки, твиты и видео 2017-го. А для тех, кто что-то пропустил, объясняем, откуда что взялось [видео]

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Список популярных мемов в этом году получился настолько длинным, что приходится ограничивать выбор личными предпочтениями, данными поисковых систем “Яндекс” и Google, а также англоязычного сайта Know Your Meme.

Январь: “Ждун”, турецкий повар Salt Bae и “идеальный официант”

Странное существо, названное “Ждуном” - это скульптура голландского художника Маргрит Ван Брифорт для Нидерландского Лейденского университета. По задумке автора, персонаж символизирует компанейского человека в длинной больничной очереди. Мемом “Ждун” стал далеко не сразу - сначала он начал “вируситься” в сообществах типа “Пикабу”, затем перекочевал на федеральные телеканалы, а сейчас без упоминания имени персонажа уже трудно вести диалог о задержках по времени и просто томительном ожиданием чего-либо.

Ждун и его свита. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 08.02.2017.Ждун обаятельный гибрид морского слона и насекомого. А недавно у Ждуна появилась подружка!

Salt Bae - это ник турецкого шеф-повара Нусрета Гоксе, который прославился после видео, в котором он вырезает стейк, а в конце изящно посыпает его солью, которая оставляет его предплечье более приправленным, чем само мясо.

Что касается мема про “идеального официанта” - это вариант напоминания о том, что пользователь ещё многого не сделал в своей жизни. Поэтому после фразы “Официант, принесите мне то, что я ещё не пробовал”, следуют актуальные варианты: “высокооплачиваемая работа”, “диплом” и другие.

nusr_et Шеф-повар Нусрет Гоксе

Февраль: Шурыгина и Roll Safe

31 января в программе “Пусть говорят” приняла участие 16-летняя Диана Шурыгина из Ульяновска, которую изнасиловали на вечеринке. Там она произнесла запомнившуюся пользователям фразу “на донышке”, когда объясняла, сколько алкоголя она выпила в день происшествия.

Фраза "на донышке".

Roll Safe - это кадр из серии документального фильма "The Hood Documentary", в котором актер Кейод Эвуми в роли Риса Симпсона (с вышеупомянутой кличкой Roll Safe) показывает пальцем на висок. Он всегда готов дать полезный совет и его даже не нужно об этом просить.

Roll Safe

Март: бюст Криштиану Роналду и “Хоба”

В аэропорту португальского города Мадейра установили статую известного футболиста Криштиану Роналду. Но, похоже, как выглядит Роналду, знают все, кроме скульптора. По крайней мере, бюст явно похож на кого-то другого. Отсюда и большое количество шуток в сети.

Похоже, как выглядит Роналду, знают все, кроме скульптораФото: EAST NEWS

А “Хоба” - это и призыв к действию, и котик с оттопыренной лапкой, внезапно демонстрирующий какой-либо предмет. Оригинальные снимки кота появились на сайте Tumblr в январе 2017 года. В марте паблик “мемы про котов (по ржать)” опубликовал картинку, на правую часть которой было приписано слово “Хоба”. В таком виде мем и стал популярным в рунете.

“Хоба” - это и призыв к действию, и котик с оттопыренной лапкой

Апрель: “Дружко-шоу” и “Агутин нажимает кнопку”

23 апреля российский актер и телеведущий Сергей Дружко опубликовалпервый выпуск “Дружко-шоу” на своем YouTube-канале. Главную изюминку выпуска - фразу “хайпанем немножечко”- мгновенно растащили крупные паблики, СМИ, и, конечно, сами блогеры.

Главную изюминку выпуска - фразу “хайпанем немножечко”- мгновенно растащили крупные пабликиФото: скриншот видео

Певец Леонид Агутин также стал героем мема 2017 года. В одном из выпусков шоу “Голос” он так эмоционально нажал на кнопку, что пользователям ничего не осталось, как начать придумывать собственные ассоциации. Это и импульсивные поступки позвонить бывшей, и желание потратить заработанные деньги за один день, и даже тяга сварить пельмени.

Певец Леонид Агутин также стал героем мема 2017 годаФото: скриншот видео

Май: “Covfefe” и спиннер

Странное слово “сovfefe” появилось 31 мая в твиттере президента США Дональда Трампа (в данный момент оригинал твита удален). Вероятно, политик хотел написать “coverage” (“охват”) в цитате о негативном освещении некого события в прессе, но немного ошибся. Пользователи сразу же стали предполагать, что означает новое слово. Догадки возникали самые разные - от марки кофе до “русского следа”.

Странное слово “сovfefe” появилось 31 мая в твиттере президента США Дональда Трампа

О существовании спиннера теперь, наверное, не знает только тот, кто постоянно живет отшельником в лесу. Нехитрое крутящееся приспособление довольно быстро превратилось в мем, а некоторые умельцы даже сделали игрушку из кузова трёх “Жигулей”.

Спиннер из трех "Жигулей".Когда обычный спиннер кажется скучным. Видеоблогеры сварили популярную игрушку-антистресс из трех "Жигулей"

Июнь: “Пол-это лава”

Вирусный челлендж, напоминающий детскую игру, зародился в Великобритании благодаря видео молодой пары, в котором они старались как можно быстрее забраться куда-нибудь с ногами, когда кто-то внезапно кричал “Пол - это лава”. А еще таким словосочетанием выражают средство для преодоления жизненный трудностей, встающих на пути пользователей.

Июль: Кейдж в Казахстане

В июле пользователи посмеялисьнад голливудским актером Николасом Кейджем, посетившим кинофестиваль в Астане. Особое внимание вызвал надетый на звезде национальный казахский костюм. Пользователи сети удивились слишком серьезному выражению лица актера и даже предположили, что он перепил кумыса.

Кейдж в Казахстане

Август: “Отвлекшийся влюбленный” и “Таблетки для кота”

“Отвлекшийся влюбленный” - стоковая фотография с сайта Shutterstock, на которой молодой человек держит за руку свою девушку, но засматривается на другую. Впервые его опубликовал пользователь @_dekhbhai_ с подписью “Отметь друга, который влюбляется каждый месяц”. После этого парню приходилось выбирать между социализмом и капитализмом, людьми и собаками, а также Гнойным и Оксимироном.

В 2011 году статью на WikiHow о том, как заставить кота хотеть кошку сопроводили недвусмысленными картинками. На одном из рисунков животное стоит мордой к стене и думает о самке. На другом изображении человек скармливает ему антидепрессанты. В конце августа 2017 картинки поменяли местами, а пилюли подписали как “Таблетки, которые заставляют кота смотреть на стену”. После этого пользователи придумали десятки других забавных названий.

В 2011 году статью на WikiHow о том, как заставить кота хотеть кошку сопроводили недвусмысленными картинками

Сентябрь: “Это фиаско, братан” и “Обезьяну стригут”

Выражение “Это фиаско, братан” стало популярным после того, как в сети появилось видео, на котором хозяин собаки породы сиба ину подгоняет ее перейти речку по бревну. Пес не удерживается и сваливается в реку, а хозяин в этот момент произносит ту самую фразу.

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Картинка с обезьяной на стуле у парикмахера - фрагмент из видео “Monkey getting a haircut”, опубликованного в феврале 2017 года. А новую волну популярности мем получил, когда один из пользователей Reddit опубликовал фотожабу с Дональдом Трампом, подстригающим зверька.

Обезьяна на стуле у парикмахера.

Октябрь: 7 вещей Павла Дурова

10 октября основатель “ВКонтакте” и глава Telegram опубликовал список из семи вещей, от которых он “отказался много лет назад”. Туда попали алкоголь, мясо, сигареты, кофе и другие пункты. В ответ на это пользователи начали делиться собственными примерами.

7 вещей Павла Дурова

Ноябрь: Кусь

В 2017 году питомцы стали “говорить”, как маленькие дети. Милее всего получилось с кошечками - слово “кусь” является в интернете синонимом поцелуя, знаком привязанности и симпатии.

Декабрь: Неудавшееся свидание

Даже если находишься под воздействием алкоголя и отводишь девушку домой, никогда не нужно забывать о принципах. Об этом повествует мем, появившийся в Таиланде под названием “Thai Political Crisis Breakup”. Российские пользователи быстро начали заменять фотографию тайского оппозиционного политика на снимки киногероев, чиновников и музыкантов.