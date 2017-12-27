Армен Джигарханян сделал первой жене многомиллионный подарок

27 Дек. 18:23 2017-12-27T18:46:31+03:00

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Этот год был не простым для народного артиста Армена Джигарханяна, и как сам он признался недавно в интервью, скандал и развод с Виталиной заставил его переосмыслить многие вещи, а не некоторых людей взглянуть с другой стороны. Похоже, последнее заявление относится к первой супруги артиста – Татьяне Власовой, с которой актер прожил более 50 лет. Армен Джигарханян вдруг решил отказаться от денег, которые достались ему по закону от продажи дома, в пользу Татьяны Власовой. Соответствующий документ, о том, что он отдает бывшей жене больше ста тысяч долларов за продажу особняка в США, артист передал своему пасынку Степану. Об этом сам Степан рассказал в ток-шоу «Пусть говорят».

«Отказался от решения суда, который прошел летом, по дележке дома. Исполнительный лист, который был передан мне, официальное подтверждение. Он отказывается от того решения, поэтому можно запускать обратный процесс. Не знаю, как юридически это делается», — рассказал приемный сын Армена Борисовича.

Татьяна Власова. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

Напомним, с Татьяной Власовой артист развелись в 2015 году, после чего Джигарханян почти сразу же женился на Цымбалюк-Романовской, младше его более чем на 40 лет. У народного артиста и его первой жены оставалось совместно нажитое имущество – дом в Далласе, который они купили в конце 90-х. Этим летом суд разделил особняк между бывшими супругами. Однако, как истинный мужчина, Армен Борисович решил не забирать деньги от продажи у бывшей супруги. Как предположили эксперты в студии, раньше свою долю от стоимости доли подбивала потребовать у бывшей супруги Армена Виталина Цымбалюк-Романовская. Но сейчас, когда у артиста открылись глаза на то, кем была пианистка, он решил, что первая жена заслужила дом, в котором прожила долгое время. По прикидкам специалистов, речь идет о шести миллионах рублей.

Складывается впечатление, что после расставания со своей молодой женой Армен Джигарханян пробует наладить отношения с Татьяной Власовой.

Не так давно сама Власова призналась, что готова простить и принять любимого обратно. Она все еще надеется, что сможет воссоединиться с Арменом Борисовичем. Роскошный подарок, который сделал бывшей жене Джигарханян, наводит на мысль об их скором примирении.

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